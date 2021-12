Da C'mon C'mon al documentario su Federica Pellegrini: ecco il listino di Notorious per il 2022

Il 2022 targato Notorius promette di regalare un anno in sala capace di accontentare tutti i suoi spettatori: nel nuovo listino della casa di produzione e distribuzione troviamo divertenti commedie con Gérard Depardieu e Channing Tatum, drammi emozionanti che vedono tra i suoi protagonisti Joaquin Phoenix, un action movie con Con Gerard Butler e una pellicola horror interpretata da Russell Crowe. Volete saperne di più su tutti i film in programma per il nuovo anno di Notorious Pictures? Ecco il listino del 2022.

Il 2022 di Notorius regala emozioni

C’mon C’mon: Joaquin Phoenix insieme a Woody Norman

Il nuovo anno cinematografico di Notorius promette di regalare grandi emozioni al suo pubblico. Lo fa portando in sala C'mon C'mon del regista indipendente americano Mike Mills, capolavoro in bianco e nero che vede Joaquin Phoenix nei panni di un giornalista radiofonico in viaggio lungo l'America per incontrare diversi bambini e intervistarli riguardo il futuro del pianeta. L'incontro con uno di questi cambierà per sempre la sua vita. Il bambino di cristallo di Jon Gunn con Zachary Levi, invece, ci insegna che ogni giorno può essere affrontato con un sorriso, nonostante le difficoltà della vita con cui si scontra il suo giovane protagonista Austin, ragazzo autistico e affetto da una rara malattia che indebolisce le ossa. Promises di Thomas Kruithof ci accompagna nei più disastrati sobborghi parigini al fianco della sindaca Clémence (Isabelle Huppert), in bilico tra fede politica e una ritrovata ambizione mentre Beautiful Minds, diretto e interpretato da Bernard Campan e Alexandre Jollien, vede i suoi protagonisti imbarcarsi in un incredibile viaggio che li porterà a liberarsi dai pesi della vita e a scoprire il valore dell'amicizia.

Un listino adrenalinico

L'ultimo giorno sulla terra: una scena del film

Una programmazione ad alto tasso di adrenalina quella di Notorius Pictures per il 2022. Iniziamo con L'ultimo giorno sulla terra di Romain Quirot, pellicola sci-fi con Jean Reno, Hugo Becker, Paul Hamy e Sonia Okacha ambientata nel 2050: un nuovo pianeta in rotta di collisione con la Terra minaccia di causare un'estinzione di massa e l'unico uomo in grado di salvare il mondo è scomparso a poche ora dall'inizio della missione. Russell Crowe è invece il protagonista della spaventosa pellicola The Georgetown Project firmata Joshua John Miller e M.A. Fortin che racconta gli eventi inquietanti che iniziano ad accadere sul set di quello che dovrebbe essere solamente un film horror. Infine, Gerard Butler ci coinvolge in una corso contro il tempo in equilibrio tra giustizia e criminalità nell'action movie adrenalinico Chase di Brian Goodman.

Fiction e realtà

Dog: Channing Tatum in un'immagine del film da lui diretto e interpretato

Dog, co-diretto e interpretato da Channing Tatum, è la divertente commedia on the road con protagonisti il soldato Briggs e il suo cane lupo di nome Lulu, in viaggio per concedersi la possibilità di poter essere felici. Gérard Depardieu, Daniel Prévost e Kev Adams sono invece gli interpreti principali de Il lavoro peggiore della mia vita, un film di Thomas Gilou che racconta la storia della stramba amicizia tra un giovane scapestrato costretto ai servizi sociali in una casa di riposo e un gruppo di anziani ospiti. Infine, Notorius Pictures porta sullo schermo Underwater - Federica Pellegrini di Sara Ristori, documentario in cui passato e presente si intrecciano in un racconto intimo e la campionessa si svela per la prima volta.

Il listino di Notorius Pictures