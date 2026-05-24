Marty Supreme: il 4K che esalta la frenesia del ping pong e il fascino di Timothée Chalamet

Il film di Joshua Safdie è uscito in un'edizione 4K UHD tecnicamente eccellente che valorizza il girato in pellicola e il carisma del protagonista. Peccato per i pochi extra.

Un biopic non certo classico, anzi una rivisitazione stilizzata a ritmo frenetico e tumultuoso, come la vita del protagonista interpretato da Timothée Chalamet. Tutto questo è Marty Supreme, film diretto da Joshua Safdie e ambientato nella New York degli anni '50, ispirato alla storia dell'ambizioso ed eccentrico giocatore di tennistavolo Marty Reisman, personaggio larger than life disposto a qualsiasi cosa pur di coronare il suo sogno di diventare un campione di ping pong.

Un primo piano di Timothée Chalamet

Più che un sogno, la sua è una vera ossessione. Una sete di successo per soddisfare la quale Marty corre rischi e non si fa scrupoli, senza mai fermarsi fra truffe, scommesse e passioni proibite tra Cairo, Tokyo e Parigi. Un film dal sapore vintage che tra girato, stile e scelte musicali molto particolari, è tutto da riassaporare o scoprire nell'edizione 4K UHD a due dischi (c'è anche il blu-ray) appena sfornata da Eagle Pictures. Senza dimenticare che in commercio c'è anche una sfiziosa steelbook.

Il video 4K e il sapore vintage della pellicola

L'edizione 4K UHD di Marty Supreme

Vanno subito fatte due premesse sul video 4K di Marty Supreme, che ne amplificano la sua qualità. Ci troviamo davanti a un film girato su pellicola, dove tra l'altro prevale decisamente l'oscurità, con molte sequenze ambientate di notte o in edifici bui. Perfino le partite di ping-pong si svolgono in spazi dove dominano tante ombre scure. Ebbene il risultato di tutto questo nel disco 4K UHD è incredibilmente accattivante, con una grana leggera ma compatta e organica che dona una suggestiva immersione nell'atmosfera dell'epoca, per un complesso di immagini sicuramente omogeneo dove gli elementi "usurati" sono chiaramente frutto di una precisa volontà e per questo realizzati in 16mm.

Una scena con una partita di ping pong

Il video riesce anche a tenere testa anche alle iper frenetiche azioni di ping-pong, a volte così rapide che inevitabilmente non possono essere un esempio di incisività e stabilità, eppure riescono a seguire la pallina con esemplare fluidità. Il video poi dà il suo meglio nei momenti più statici, dove il livello di dettaglio è davvero superbo, dai primi piani dei protagonisti come quello di Chalamet fino agli abiti, dalle ambientazioni ai singoli oggetti. Sul fronte cromatico, suggestiva la scelta di dare al film una palette di colori piuttosto tenue, a tratti volutamente smorzata. Ma questo non toglie assolutamente smalto ai dettagli degli abiti e della scenografia, anzi per contrasto ne beneficiano altri momento con una vividezza superiore.

Audio frizzante fra partite di ping pong e colonna sonora trascinante

Gwyneth Paltrow in una scena di Marty Supreme

L'audio è proposto nelle tracce DTS HD Master Audio 5.1 sia in italiano che in inglese, e se resta il rammarico di non poter godere di un Dolby Atmos almeno nella lingua originale, va comunque detto che l'audio resta molto frizzante e coinvolgente. C'è innanzitutto una colonna sonora decisamente esuberante e variegata, talvolta anche in contrasto con quanto avviene nella narrazione: una scelta audace e forse discutibile, ma premiata da un efficace effetto sullo spettatore.

Timothée Chalamet va di fretta in una scena di Marty Supreme

Una scelta originale che il reparto audio riesce a valorizzare con un asse posteriore molto attivo, preciso e focoso nel riprodurre la musica, con un adeguato supporto del sub e una gamma bassa piacevolmente ricca. Anche l'audio ambientale è sempre preciso, con menzione particolare ovviamente per i tornei di ping pong che presentano un sound design ricchissimo di sfumature sempre ben riprodotto. In questo contesto i dialoghi sono sempre chiari e con un timbro deciso.

Gli extra: solo un making of di 20 minuti

Una suggestiva scena durante una partita

Vista la complessità della storia e del film, risultano un po' i deludenti gli extra, che si limitano a un solo contributo presente sul disco blu-ray: si tratta di Dream Big: il Making di Marty Supreme che dura venti minuti ed è il classico dietro le quinte con momenti delle riprese sul set condite da interventi di cast e troupe, a partire dal regista Josh Safdie e dal protagonista Timothée Chalamet.