Imma Tataranni 3: tra i tumulti del cuore e gli abissi dell'odio

Imma Tataranni torna con una nuova stagione in prima serata su Rai 1, quattro puntate in cui amore, indagini e vicende familiari creano un mix esplosivo per il Sostituto Procuratore più amato dagli italiani.

"Imma Tataranni è il personaggio meglio riuscito degli ultimi dieci anni". Così la direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati dà il via alla conferenza stampa di presentazione della nuova stagione di Imma Tataranni - Sostituto Procuratore, la serie tv prodotta da Rai Fiction, IBC Movie e Rai Com per la regia di Francesco Amato e Kiko Rosati.

Quattro puntate da 100 minuti che allieteranno la prima serata di Rai 1 da lunedì 25 settembre e che vedono il ritorno di Vanessa Scalera nei coloratissimi panni della tenace e anticonformista PM di Matera, nata dalla penna di Mariolina Venezia. Ad affiancarla, come sempre, ci saranno Massimiliano Gallo, Alessio Lapice, Barbara Ronchi e Carlo Buccirosso tra gli altri. Un cast che conferma la sua forza anche in questa terza stagione che vedrà, nella prima puntata, una guest star d'eccezione, Gianni Morandi, il sospettato numero uno della prima indagine.

Terza stagione: nuovi crimini, nuovi dilemmi

Imma Tataranni: una scena con Vanessa Scalera

La serie si troverà alle prese con il mix di problemi lasciati in sospeso dalla scorsa stagione che, tra triangoli amorosi e vicende familiari, oltre a una certa insofferenza per il Procuratore Capo Vitali (Carlo Buccirosso), aveva appassionato il pubblico. A essi si aggiungono nuove indagini che la vedranno affrontare, puntata dopo puntata, le conflittualità sociali, l'integrazione ma soprattutto le ragioni profonde dell'odio. La strada che porta alla verità è spesso irta di ostacoli, specialmente in una città di provincia come Matera dove i pregiudizi e le sentenze popolari sono dietro l'angolo. Ma è proprio questo che contraddistingue la PM, il suo non lasciarsi abbindolare dall'apparenza per arrivare dritta al nocciolo della questione.

Proprio quello che farà nel primo episodio, che vede tra i sospettati di un delitto niente di meno che Gianni Morandi. In merito alla sua partecipazione alla serie il regista Francesco Amato ha detto: "Mi è piaciuto destrutturare la finzione per inserire uno scampolo di realtà". Gianni Morandi, infatti, interpreta se stesso e porta tutta la sua simpatia e genuinità in una storia intricata e complessa.

Imma Tataranni: Vanessa Scalera in un momento della serie

Anche in questi nuovi episodi la verve di Imma Tataranni sarà decisiva per le indagini anche se le vicende personali non le daranno vita facile. La routine lavoro-famiglia la impegnerà più del previsto ammantando il suo carattere risoluto con un velo di malinconia. Malinconia che la accomuna con la sua interprete Vanessa Scalera, la quale ha ammesso di essere "Imma Tataranni inside" e di averle donato "un certo disagio nello stare al mondo".

Imma, infatti, si trova a gestire i cambiamenti nella sua vita familiare, compresa la crescente indipendenza della figlia e le sfide del matrimonio. Se Valentina decide di trasferirsi a Napoli per studiare Lingue Orientali, lasciando lei e Pietro (Massimiliano Gallo) alle loro fragilità e ai problemi di coppia mai risolti , sarà però la situazione del Maresciallo Calogiuri (Alessio Lapice) a impegnare maggiormente il Sostituto Procuratore.

L'amore è protagonista in tutte le sue forme

La seconda stagione di Imma Tataranni - Sostituto procuratore si era chiusa lasciando il pubblico con il fiato sospeso: durante il trasferimento del boss Saverio Romaniello (Cesare Bocci) a Matera, il Maresciallo Calogiuri era rimasto vittima di un attentato, entrando in coma e mettendo in stand-by il suo amore per Imma Tataranni. Il suo risveglio, così tanto sperato dalla PM, metterebbe a repentaglio una ritrovata serenità di coppia ed è per questo temuto da Pietro che per combattere l'ansia deciderà di iscriversi a un corso di pugilato dove conoscerà Sara (Sara Drago).

Imma Tataranni: Massimiliano Gallo e Dora Romano in una scena

Non è solo l'amore romantico a essere protagonista nella serie, ma anche quello di Imma per la figlia Valentina (Alice Azzariti) e quello, molto più conflittuale, per la suocera interpretata dalla bravissima Dora Romano. Come sottolinea Maria Pia Ammirati "ci saranno sorprese, perché l'amore è sempre declinato in vari modi". E l'amore è soprattutto il tesoro più ricercato da Diana (Barbara Ronchi), che nelle nuove puntate affiancherà il Sostituto Procuratore nelle indagini: troverà finalmente l'anima gemella?

Imma Tataranni e lo splendore del Sud

La terza stagione di Imma Tataranni ha tutte le carte in regola per essere all'altezza delle precedenti e questo è anche merito di una location d'eccezione, Matera, proclamata dall'Unesco patrimonio dell'umanità. La città non fa solo da sfondo alle vicende ma ne è l'anima, il cuore pulsante, con i suoi vicoli, gli alberghi diffusi al centro della prima puntata e i meravigliosi Sassi che rappresentano la storia millenaria dell'Italia. Una città che è specchio della protagonista, con cui condivide ben più di un tratto: moderne e in continuo mutamento, entrambe non dimenticano il loro passato.

Imma Tataranni: un momento della terza stagione

Ma è tutto il Sud a essere al centro prima dei racconti di Mariolina Venezia e poi dell'adattamento televisivo. Oltre a Matera, infatti, le indagini porteranno la PM a esplorare tante gemme nascoste del territorio, come la piccola frazione agricola La Martella e la gravina di Laterza, un vero e proprio canyon in provincia di Taranto, ma anche il Museo Archeologico Nazionale Ridola.