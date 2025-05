Il Paradiso delle Signore 9, un finale tra eventi emozionanti e qualche lacrima inaspettata

Si è da poco conclusa la settima stagione Daily de Il Paradiso delle Signore, la nona complessiva della serie, se consideriamo anche le prime due stagioni serali. Come accade ogni anno, l'appuntamento quotidiano con il Paradiso si ferma durante l'estate prima di ripartire nell'autunno seguente, con le riprese dell'ottava stagione Daily, ampiamente confermata, che avranno inizio tra poche settimane.

Alessandro Tersigni interpreta Vittorio Conti, personaggio storico della serie

La stagione 2024/2025 ha rappresentato un ottimo rilancio dopo la frettolosa uscita di scena del protagonista Vittorio Conti (interpretato da Alessandro Tersigni, volto storico della serie), il quale era fuggito per causa di forza maggiore negli Stati Uniti insieme all'amata Matilde, ex moglie di Tancredi di Sant'Erasmo il quale, non avendo mai accettato la separazione dalla moglie, l'aveva denunciata per abbandono del tetto coniugale e pubblico concubinaggio, due reati ancora punibili nell'Italia della metà degli anni Sessanta, nella quale la serie è ambientata.

Pietro Masotti interpreta Marcello Barbieri nella nona stagione de Il Paradiso delle Signore

Per la verità, Vittorio è apparso per qualche episodio anche in questa stagione appena terminata, come i più attenti ricorderanno: le porte per un suo ritorno non saranno mai chiuse definitivamente, ma il Paradiso è ormai saldamente nelle mani di Roberto Landi (interpretato da Filippo Scarafia), Marcello Barbieri (Pietro Masotti) e Marta Guarnieri (Gloria Radulescu), ex moglie di Vittorio che adesso ha finalmente ritrovato la felicità sul lavoro e, non secondariamente, anche l'amore.

La nona stagione del Paradiso ha proposto nuove linee narrative, ha riservato diversi colpi di scena a tutti gli spettatori e ha già gettato basi molto interessanti per il ciclo che avrà inizio il prossimo settembre. Ma ha anche dovuto dire addio a uno dei personaggi e attori più amati dal pubblico. Andiamo nel dettaglio.

Un'ottima annata

Il Paradiso delle Signore 9, Umberto Guarnieri è interpretato da Roberto Farnesi

Partiamo subito da una certezza: Il Paradiso delle Signore 9 è stata la stagione migliore tra le ultime, eccezion fatta per l'epoca del serale e, probabilmente, le prime tre annate del quotidiano. In particolare, il confronto con il Daily 5 e il Daily 6 appare ampiamente vinto, perché la sensazione che il gruppo autoriale del Paradiso si fosse incartato era più che tangibile, soprattutto se pensiamo all'episodio 160 della stagione 8, quello della precedentemente accennata fuga di Vittorio e Matilde: confusionario e incomprensibile, al culmine di un'annata dove erano più i dubbi che le sicurezze attorno alle avventure dei vari protagonisti.

Danilo D'Agostino e Pietro Masotti interpretano Matteo Portelli e Marcello Barbieri ne Il Paradiso delle Signore 9

Il gruppo creativo della serie ha saputo correggere il tiro rispetto a scelte discutibili compiute in precedenza, che avevano avuto l'effetto di rendere poco scorrevole la visione, girando sostanzialmente a vuoto per lunghi periodi, fino a culminare in un finale che aveva per niente convinto la maggior parte degli appassionati. Così, la nona stagione ha riannodato i fili con la traccia narrativa più interessante ereditata dall'ultima parte dell'ottava: l'inganno ordito da Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) ai danni di Marcello Barbieri, e di riflesso, della cognata Adelaide, con la complicità di Matteo Portelli, e li ha sviluppati per portarli (finalmente) a conclusione. Con effetti sorprendenti: Marcello ha prima chiarito e poi cementato il rapporto con il fratello; Umberto ha dovuto sopportare il giudizio inflessibile delle persone attorno a sé e, soprattutto, della figlia Marta, che solo con il tempo ha saputo perdonare il padre, il quale ha finalmente compreso di dover cambiare condotta; Adelaide (Vanessa Gravina) ha allontanato il cognato dalla villa di famiglia.

Arianna Amadei e Vanessa Gravina in una foto di scena de Il Paradiso delle Signore 9

A questo si aggiunge il tassello forse più importante: l'atteso arrivo di Odile (interpretata da Arianna Amadei), la figlia ritrovata di Adelaide che in questa nona stagione ha fatto il suo esordio nella serie, mostrando una forte personalità ma senza celare le proprie fragilità, in particolare nell'adattamento a una nuova città (da Ginevra a Milano) e a una nuova famiglia.

Tra vecchi e nuovi personaggi

La famiglia Puglisi de Il Paradiso delle Signore 9: Gioia Spaziani, Massimo Cagnina e Silvia Bruno

Ma vi sono state anche gradite riconferme: dalla famiglia Puglisi, composta da Ciro, Concetta e Agata (Maria si è ormai stabilmente trasferita a Parigi), alle Veneri (Irene, Delia, Rosa, Elvira, alle quali si è aggiunta la nuova arrivata Mirella) fino ai magazzinieri Armando e Alfredo, che è stato protagonista di una prima parte di stagione estremamente importante, dove ha suggellato il suo sentimento per Clara, della quale si è finalmente accorto... La ragazza, però, è uscita di scena poco dopo metà stagione, per volare fino in Belgio a inseguire il suo sogno in bicicletta. E, ovviamente, non possiamo dimenticare Salvatore Amato, ormai imprenditore di successo con il suo Gran Caffè, che ha coronato il suo amore con Elvira, impreziosito da una gravidanza inaspettata ma dolcissima e da un matrimonio indimenticabile.

Marta Mazzi interpreta Giulia Furlan nella nona stagione de Il Paradiso delle Signore

La parte centrale della nona stagione, dopo lo scoppiettante avvio, ha incontrato una fase più statica, che è stata però utile ad aprire nuove linee narrative nella quale sono emersi come riferimenti Tancredi di Sant'Erasmo e la stilista della Galleria Milano Moda, Giulia Furlan, i quali hanno cercato la propria rivalsa dopo la sconfitta per la collezione da presentare sulla Costa Smeralda, conquistata meritatamente dal Paradiso, organizzando un piano diabolico ai danni dei concorrenti dirimpettai e, in particolare, di Gian Lorenzo Botteri.

Nicoletta Di Bisceglie è Rosa Camilli

Insieme a loro, è diventata fondamentale la figura di Rosa Camilli, attratta da Tancredi e dal suo ruolo di editore, con la prospettiva di poter finalmente diventare una giornalista affermata: ma qui i colpi di scena non sono mancati, fino a un finale molto amaro per la nostra (ormai ex) Venere. Chi invece si è fatta desiderare è stata la Contessa di Sant'Erasmo: Adelaide, alle prese con inattesi e gravi problemi di salute, ha tenuto tutta la famiglia e le persone a lei più vicine con il fiato sospeso, e più di tutti Umberto, che soltanto alla fine comprenderà come sia sempre stata lei la donna più importante della sua vita.

Thomas Santu e Gloria Radulescu interpretano Enrico Proietti e Marta Guarnieri

A salvare la Contessa è stato l'uomo della provvidenza, forse rivelazione della stagione: il dottor Enrico Proietti, arrivato a Milano sotto protezione delle forze dell'ordine perché minacciato da un'organizzazione criminale che egli aveva avuto il coraggio di denunciare dopo varie malefatte nella clinica ove il medico prestava servizio. Qui, dapprima grazie ad Armando, poi con grande coraggio, Enrico passerà da magazziniere in incognito a figura fondamentale per molti, in particolare per Marta, che se ne innamorerà al primo sguardo, venendo ricambiata.

Addio a un caro amico

Pietro Genuardi ha interpretato Armando Ferraris

Questa nona stagione de Il Paradiso delle Signore, però, è stata funestata da un grave lutto. Pietro Genuardi, protagonista nel ruolo di Armando da diverse annate, ci ha lasciati prematuramente dopo una breve malattia, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di tutti gli appassionati del Paradiso e tra i suoi colleghi. Aveva anche dovuto abbandonare in anticipo le riprese e, difatti, Armando è uscito di scena nel corso della stagione, con gli autori che hanno dovuto trovare una giustificazione per il fatto che il capo magazziniere aveva lasciato il Paradiso da un giorno all'altro. La speranza di tutta la produzione era, ovviamente, quella che il personaggio di Ferraris potesse tornare nella prossima stagione, cosa che, purtroppo, non avverrà.

Filippo Scarafia e Pietro Masotti insieme in una scena con Pietro Genuardi

Pietro Genuardi è stato un attore molto amato e popolare, già parecchio conosciuto prima che entrasse nella grande famiglia del Paradiso, ma che con il ruolo di Armando è riuscito a farsi apprezzare ancora di più, essendo diventato un riferimento nella serie e, di conseguenza, un amico di tutti. Oltre alla scomparsa di Genuardi, durante la stagione sono venuti a mancare troppo presto anche Valentina Tomada e Andrea Savorelli, che avevano fatto parte del cast del Paradiso in passato.

Un successo di pubblico

Le Veneri de Il Paradiso delle Signore

La puntata finale della nona stagione de Il Paradiso delle Signore ha fatto registrare 2.022.000 di spettatori e il 22.84% di share, includendo anche la Total Audience, che ha annoverato 86mila spettatori in più (collegati, ovvero, attraverso smartphone, tablet o PC). Dati in linea con la media in crescita dell'intera annata, con la serie che viaggia ormai attorno al 20% di share come punto di partenza e si conferma come un successo incontrovertibile nel panorama delle fiction Rai.

Questi numeri testimoniano come la cura del dettaglio, la dedizione del team artistico e creativo, il lavoro di gruppo delle maestranze e di tutti i tecnici di Aurora TV al lavoro negli Studi Videa di Roma, abbia portato i frutti sperati, e superato anche momenti critici e di riflessione che in precedenza avevano messo in dubbio il futuro della serie. Oggi, Il Paradiso delle Signore è uno dei prodotti di punta del panorama televisivo italiano, che sempre di più sta guadagnando consensi e riscontri, anche a livello internazionale.

Prospettive future

Nicoletta Di Bisceglie e Pietro Masotti in un'intensa scena de Il Paradiso delle Signore 9

Non è ovviamente semplice prevedere esattamente cosa abbiano preparato gli sceneggiatori in vista della decima stagione. Possiamo certamente immaginare che il rapporto tra Umberto e Adelaide andrà incontro a una nuova evoluzione, con Marcello che potrebbe subirne ancora una volta le conseguenze. Ma il cuore di Barbieri appartiene ancora alla Contessa, o essersi reso conto di provare qualcosa per Rosa potrebbe cambiare tutto? Certo è che la Camilli dovrà prima fare chiarezza nel proprio animo, per poi tornare a Milano, e solo allora potrà a sua volta comprendere quali siano i veri sentimenti per Marcello.

E Tancredi? Si arrenderà davvero con Rosa? Ma, soprattutto, sarà davvero cambiato? Se il villain della serie non sarà più lui, occorrerà trovarne un altro, ma è ancora presto per sbilanciarsi in tal senso.

Gabriele Anagni e Francesca Del Fa nei ruoli di Alfredo e Irene, ormai "solo" buoni amici

Da vedere, poi, come evolveranno le varie coppie. Se Elvira e Salvatore sono ormai una certezza, Marta ed Enrico dovranno ripartire da nuovi presupposti insieme alla piccola Anita, anche se saranno da valutare le ripercussioni del ferimento subito dal medico nel finale di stagione. Tutto da scoprire come si ritroveranno, dopo essersi allontanati, Matteo e Odile, mentre al momento Delia e Gian Lorenzo sembrano più vicini che mai. Da decifrare, invece, come si svilupperà il rapporto tra Domenico "Mimmo" e Agata, la quale pare aver finalmente superato la cotta per Roberto Landi. E, infine: arriverà finalmente l'amore anche per la nostra Irene Cipriani? Agli spettatori l'ardua sentenza...