I Fantastici 4: Gli inizi, chi sono Galactus e Silver Surfer?

Qualcuno una volta ha detto che il valore di un eroe si riconosce dai suoi nemici, e in questo senso i Marvel Studios non potevano fare altro che scegliere Galactus come antagonista nel nuovo I Fantastici 4: Gli Inizi, in uscita a fine mese in tutte le sale. Il Quartetto più famoso dei fumetti supereroistici arriva praticamente alla fine della Saga del Multiverso, e se il regista Matt Shakman e il produttore Kevin Feige volevano consolidare l'importanza di questi eroi nel Marvel Cinematic Universe, dovevano farlo per forza con una minaccia di proporzioni inaudite.

Pedro Pascal in una scena del film

Non è la prima volta che vediamo Galactus e il suo araldo al cinema, ma ormai I fantastici Quattro e Silver Surfer del 2007 è acqua passata, anche se non possiamo dire che il film di Tim Story sia esattamente morto e sepolto visto che Shawn Levy ha riesumato la Torcia Umama di Chris Evans per uno spassoso cammeo nel suo recente Deadpool & Wolverine. Insomma, ripartiamo da zero: nuovi effetti speciali, nuove storie, un universo completamente diverso da quello della Fox e anche da quello degli Avengers. Cosa dobbiamo aspettarci da Galactus e Silver Surfer nel nuovo film? Per cominciare, partiamo dai fumetti.

Galactus nei fumetti

Galactus in una tavola di Jack Kirby

Per chi non lo sapesse, Fantastici Quattro è uno dei fumetti più antichi della Casa delle Idee: il primo numero risale al 1961 e porta la firma di Stan Lee e Jack Kirby. E furono proprio loro, i più amati autori di comics americani, a inventarsi Galactus per il numero 48 della stessa testata. All'epoca, la collana dei Fantastici Quattro aveva introdotto diversi personaggi cosmici come l'Osservatore, l'Estraneo o gli alieni Skrull, ma Lee e Kirby volevano qualcosa di diverso dai soliti cliché: non un conquistatore di mondi, piuttosto un distruttore al di sopra di ogni morale. Kirby si ispirò alla Bibbia, inventando un semidio con tanto di angelico messaggero che consumava i pianeti come una vera e propria forza della natura.

Galactus in una tavola del #50 di Fantastic Four

I numeri 48, 49 e 50 di Fantastici Quattro sono la cosiddetta "Trilogia di Galactus", un ciclo di storie ("L'arrivo di Galactus", "Il giorno del destino" e "La saga di Silver Surfer") in cui il Quartetto affronta per la prima volta questo nemico e, strada facendo, guadagna anche un nuovo alleato. L'Osservatore - che abbiamo già conosciuto nella serie animata What If...? - avvisa i Fantastici Quattro che, nonostante i suoi sforzi per nasconderla, la Terra è stata presa di mira da Silver Surfer, l'araldo di Galactus. Il compito di questo alieno argentato è segnalare al suo padrone i pianeti che può consumare, privandoli di ogni forma di vita e lasciandoli come gusci vuoti nello spazio. I Fantastici Quattro respingono Silver Surfer, ma il dado è tratto: mentre l'alieno è soccorso da Alicia Masters, la fidanzata della Cosa, l'Osservatore informa gli eroi che esiste un dispositivo che può fermare Galactus e invia la Torcia Umana a recuperarlo.

Galactus nel film I Fantastici Quattro e Silver Surfer del 2007

L'immenso Galactus arriva sulla Terra e prepara i suoi marchingegni per consumarla, mentre i Fantastici Quattro oppongono resistenza. Nel frattempo, Alicia convince Silver Surfer a battersi per la Terra: si scopre, infatti, che l'alieno si chiama Norrin Radd e che ha accettato di diventare un araldo di Galactus per salvare il suo pianeta, Zenn-La. Con l'aiuto del surfista d'argento e con il Nullificatore Assoluto recuperato da Johnny Storm, Reed Richards mette alle strette Galactus, che risparmia la Terra in cambio dell'arma, non prima però di aver privato Silver Surfer di una parte dei suoi poteri, costringendolo a restare temporaneamente sul nostro pianeta.

Galactus in I Fantastici 4: Gli inizi

Nei decenni gli autori Marvel hanno scritto e riscritto le origini di questi personaggi, specialmente di Galactus. Nel numero #169 di Thor, datato 1969, per esempio, si scopre che Galactus era Galan, un mortale del pianeta Taa che è stato infuso con l'essenza stessa di un universo morente ed è diventato una forza della natura che esiste per mettere alla prova le civiltà senzienti. Galactus non è "cattivo": egli divora i pianeti per sopravvivere e, al tempo stesso, mantiene l'equilibrio cosmico.

I Fantastici Quattro nel nuovo film Marvel Studios

Inoltre, non ha una vera e propria forma corporea, e ogni civiltà lo interpreta visivamente a modo suo. Nonostante le sue fattezze li ricordino, è bene sottolineare che Galactus non è un Celestiale come quelli comparsi in alcuni film del Marvel Cinematic Universe, per esempio Eternals. Malgrado il suo ruolo di antagonista cosmico, Galactus ha fatto squadra con i supereroi Marvel molte volte - per esempio contro l'entità Abraxas - e ha minacciato la Terra in più di un'occasione ma ci ha anche vissuto per qualche tempo sotto spoglie mortali. Nel film I Fantastici Quattro e Silver Surfer assumeva la forma di una nebulosa a spirale, ma nell'imminente Fantastici 4: I primi passi avrà un aspetto molto più fedele ai fumetti e lo interpreterà l'attore Ralph Ineson.

Silver Surfer tra fumetti e cinema

Silver Surfer in un'illustrazione di Jack Kirby

A seguito della sua ribellione contro Galactus, Silver Surfer è diventato uno dei più amati supereroi Marvel, con una collana tutta sua - pur pubblicata a singhiozzi - e innumerevoli comparse in anni e anni di storie a fumetti, spesso caratterizzate da toni introspettivi e poetici, disegnate da autori del calibro di John Byrne e John Buscema. Avendo vissuto molte avventure a fianco e qualche volta contro gli Avengers e gli altri eroi Marvel, Silver Surfer è un personaggio sfaccettato, che ha combattuto insieme ai nuovi araldi di Galactus, è tornato a esserlo egli stesso e ha intessuto rapporti sentimentali con vari personaggi, inclusa la summenzionata Alicia Masters. I poteri di Silver Surfer derivano dall'energia cosmica di Galactus: gli permettono di viaggiare nello spazio con la sua tavola da surf - ispirata ai surfisti che andavano di moda negli anni 60 mentre Kirby cercava un antieroe diverso dal solito - e di combattere ad armi pari contro nemici sovrumani e potenziati.

Silver Surfer nel film I Fantastici Quattro e Silver Surfer del 2007

Norrid Radd è apparso al cinema nel film I Fantastici Quattro e Silver Surfer, interpretato da Doug Jones e doppiato da Laurence Fishburne. In quel film, Silver Surfer arriva sulla Terra ma il redivivo Destino aiuta i militari a catturarlo per impadronirsi della sua tavola, che emana potere cosmico ma, a sua insaputa, è anche un faro di segnalazione per Galactus il distruttore di mondi. Alla fine, Silver Surfer si sacrifica per fermare Galactus e sembra morire nel tentativo, pur riaprendo gli occhi in una scena dopo i titoli di coda. Quello, però, era Norrin Radd... mentre nel nuovo film Silver Surfer è una donna e si chiama Shalla-Bal.

Julia Garner interpreta Shalla-Bal in I Fantastici 4: Gli inizi

I Fantastici Quattro: Gli inizi rovescia alcuni ruoli nelle storie a fumetti. Prima di diventare un araldo, infatti, Norrin Radd aveva una compagna sul pianeta Zenn-La di nome Shalla-Bal. Questo personaggio compare per la prima volta nel primo numero di The Silver Sufer, 1968, ed è stata creata da Stan Lee e John Buscema. Mentre Silver Surfer è in esilio sulla Terra, il demone Mefisto, volendo rubargli l'anima, rapisce Shalla-Bal e la induce a credere di essere promessa in sposa al Dottor Destino. In seguito, Surfer salva Shalla-Bal e la riporta su Zenn-La, dove ella sale al trono come imperatrice, rinunciando al suo amore per il surfista d'argento. In un universo alternativo noto come Terra-X, Shalla-Bal diventa araldo di Galactus al posto di Norrin Radd, assumendo il nome Silver Surfer. È a questa versione del personaggio che il regista Matt Shakman si è ispirato in I Fantastici Quattro: Gli inizi, scegliendo come attrice Julia Garner. Se anche questa Silver Surfer seguirà la tradizione, affiancando gli eroi nella battaglia contro il divoratore di mondi, lo scopriremo soltanto al cinema.