Niccolò Centioni contro I Cesaroni: "Ho fatto la comparsa. Mi hanno messo da parte"

L'attore che interpreta Rudy rompe il silenzio sul suo ritorno nella nuova stagione de I Cesaroni: il ruolo ridimensionato, la delusione dopo aver letto il copione e i motivi che lo hanno spinto ad accettare comunque.

Il ritorno di Rudy ne I Cesaroni avrebbe dovuto essere uno dei momenti più attesi dai fan della fiction. Per Niccolò Centioni, però, l'entusiasmo si è trasformato presto in delusione. Attraverso alcune storie pubblicate su Instagram, l'attore ha raccontato di essere rimasto sorpreso nello scoprire quanto poco spazio fosse stato riservato al suo personaggio, spiegando di essersi sentito messo da parte dagli autori della nuova stagione.

L'attore ha rivelato che la delusione è arrivata già alla prima lettura del copione: "Quando ho letto il copione mi è preso un colpo perché, sfogliavo e sfogliavo, non c'ero praticamente mai. Come è possibile? Un personaggio principale non c'è più", ha raccontato.

Secondo Centioni, la scelta degli autori è stata quella di riportare in scena il maggior numero possibile di personaggi storici, ma il suo Rudy sarebbe stato quasi completamente escluso dalla trama. "Volevano rifare I Cesaroni con quanti più Cesaroni possibile e quelli che ci dovevano essere, tipo me, non si sa per quale motivo sono stati praticamente 'scansati'. Ho fatto la comparsa", ha dichiarato senza nascondere l'amarezza.

I Cesaroni 7 più amarezze che gioia per Niccolò Centioni

Nonostante tutto, l'attore ha deciso di accettare il ritorno nella serie, spiegando che la decisione è stata dettata da più motivazioni: "Per gratitudine, per rispetto e per soldi, ovviamente. La serie mi ha dato un grande successo, non posso negarlo, non sputo nel piatto in cui ho mangiato per anni".

Le parole di Niccolò Centioni arrivano dopo che il revival de I Cesaroni ha fatto i conti anche con ascolti inferiori alle aspettative. La nuova stagione aveva debuttato con 3.486.000 spettatori e il 22,6% di share, ma nel corso delle settimane il pubblico è progressivamente diminuito.

Il finale di stagione si è fermato a 2.164.000 spettatori e il 13% di share, con una perdita di oltre 9 punti di share rispetto all'esordio. Numeri che raccontano un entusiasmo iniziale alimentato dall'effetto nostalgia, ma che si è progressivamente affievolito e che potrebbero complicare il futuro della fiction ambientata alla Garbatella.