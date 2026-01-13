HBO Max Italia: guida rapida all’abbonamento e alle serie e film in catalogo

La piattaforma streaming di Warner Bros. Discovery arriva in Italia: quanto costa, come abbonarsi, quali serie e film ci sono in catalogo? Movieplayer.it risponde a tutte le domande.

Il 13 gennaio 2026 lo ricorderemo come il giorno in cui HBO Max è arrivato, finalmente, anche in Italia. L'ennesima piattaforma a cui abbonarsi? Può darsi, ma per chi cerca le serie HBO (che Sky ha perso dal 1° gennaio per via della conclusione dell'accordo di esclusiva) e i film e serie Warner Bros., si trova nel posto giusto.

La serie più attesa è sicuramente lo spin-off del <em>Trono di Spade</em>

Starà a voi scegliere se il nuovo servizio streaming fa al caso vostro e Movieplayer.it vi viene incontro dandovi tutte le info necessarie in questa guida pratica, utile e il più possibile concisa. Iniziamo subito da costi e piani di abbonamento.

HBO Max in Italia: le possibilità e i costi di abbonamento

Partiamo dalle basi: sono disponibili tre opzioni di abbonamento mensile. Si può recedere quando si vuole entro la scadenza del rinnovo (automatico) e l'abbonamento durerà fino all'ultimo giorno utile. Non esiste per il momento un abbonamento mensile.

Come abbonarsi

Come ci si abbona a HBO Max in Italia? In streaming collegandosi al sito www.hbomax.com e registrandosi, oppure scaricando l'app dedicata su Apple App Store, Google Play Store e registrandosi.

Il servizio streaming è disponibile come app su Smart TV selezionate, set-top box, dispositivi di streaming come la Fire Stick TV, smartphone e tablet, console da gioco.

I piani di abbonamento

HBO Max Italia: un'immagine dell'interfaccia

HBO Max Italia, come dicevamo, offre tre opzioni per chi volesse abbonarsi alla nuova piattaforma, sempre a livello mensile.

Piano Base con pubblicità*: costa 5,99 € al mese e permette la visione su 2 dispositivi in contemporanea in Full HD. Ci saranno due o tre spot pubblicitari durante la visione di cui uno dedicato proprio ai titoli presenti sulla piattaforma stessa.

Piano Standard: costa 11,99 € al mese e permette la visione su 2 dispositivi in contemporanea in Full HD, con 30 download possibili dei titoli da vedere offline (con limitazioni). Non ci sono interruzioni pubblicitarie.

Piano Premium: costa 16,99 € al mese e permette visione su 4 dispositivi in 4K Ultra HD con Dolby Atmos (dove disponibile) e 100 download possibili (con limitazioni). Non ci sono interruzioni pubblicitarie.

Come funziona il pacchetto sportivo aggiuntivo?

I giochi olimpici invernali 2026 in diretta su HBO Max

A qualunque dei tre piani appena esposti si può aggiungere il Pacchetto Sport a 3 € in più al mese, con interruzioni pubblicitarie e massimo due visioni in contemporanea. Comprende i canali Eurosport di Discovery+.

Sono invece comprese in tutti e tre gli abbonamenti (quindi senza pacchetto aggiuntivo): la diretta di tutti gli eventi dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 oltre agli Australian Open e Roland-Garros: i primi due tornei del Grande Slam dell'anno per vedere il ritorno in campo di Jannik Sinner nel 2026.

Ci sono dei pacchetti disponibili con altre piattaforme?

Warner Bros. ha siglato un accordo con Prime Video, dove ci si può abbonare tramite Channel aggiuntivo (sempre a costo mensile) e con TIMVISION (come pacchetto che comprenda entrambi i servizi streaming). Non è al momento disponibile su Sky, da cui ha preso alcune serie di catalogo.

Il catalogo di HBO Max Italia: quali serie e film trovo?

Il cast del reboot

Il catalogo di HBO Max in Italia comprende: da Friends a The OC e Gossip Girl (originale e reboot), One Tree Hill, Supernatural, fino alla saga di The Vampire Diaries e relativi spin-off; ai franchise cinematografici di Harry Potter(compresa la serie reboot che arriverà in esclusiva su HBO Max) e il Signore degli Anelli. Oltre a tutti i film del DC Extended Universe, da L'uomo d'acciaio ad Aquaman, oltre ai film storici del Cavaliere Oscuro.

Una battaglia dopo l'altra: Leonardo DiCaprio nel ruolo di Bob Ferguson

Tra le pellicole disponibili invece i candidati e vincitori ai Golden Globe e Oscar I peccatori, Weapons e Una battaglia dopo l'altra, pronti per essere recuperati nel caso li aveste persi in sala.

Ricordatevi: d'ora in poi quando un film Warner Bros. uscirà al cinema poi arriverà in streaming su questa piattaforma.

Il catalogo HBO è presente interamente, compresi i titoli storici - da I Soprano a Sex and the City a OZ (assente Deadwood ma presente il film sequel, finora inedito in Italia), i titoli di più recente richiamo come Succession e And Just Like That, le serie in compresenza con Sky e NOW: House of the Dragon, Euphoria, _The Last of Us, IT: Welcome to Derry ma anche Big Little Lies, Omicidio a Eastown, Task che avranno tutte un seguito in arrivo.

Chi manca all'appello?

I protagonisti di Smallville

Per quanto concerne i grandi assenti in catalogo al momento citiamo: Smallville, West Wing, tutto l'Arrowverse (da Arrow a Superman & Lois), Titans, Doom Patrol (in parte inedite in Italia), Pennyworth, i film storici di Superman con Christopher Reeve, Joker 2: Folie à Deux.

Non tutte le serie sono disponibili con il doppiaggio o i sottotitoli italiani.

Le serie inedite in Italia su HBO Max

Noah Wyle in una foto della serie HBO Max

Ecco le serie inedite presenti al debutto nel catalogo: Industry sui giovani neolaureati nel mondo della finanza (le prime tre stagioni e la quarta in contemporanea con gli Usa ogni lunedì, leggete la nostra recensione), The Pitt 2 con Noah Wyle dal produttore di E.R. (solo qui e non più su Sky, ogni venerdì in contemporanea con gli Usa, potete leggere la recensione).

John Cena mostra i muscoli in Peacemaker

Peacemaker (due stagioni, solo qui e non più su TIMVISION) con John Cena nel personaggio che fa da ponte col vecchio universo DC e il nuovo Superman di James Gunn; l'animata Creature Commandos; Duster (una sola stagione) che riunisce J.J. Abrams e Josh Holloway dopo Lost; Our Flag Means Death (due stagioni) la rilettura sopra le righe del mondo piratesco da parte di Taika Waititi.

Le autoriali Somebody Somewhere, I Love LA, The Chair Company,The Righteous Gemstones con John Goodman; la libera rilettura de Le relazioni pericolose di Pierre Choderlos de Laclos The Seduction, prima produzione originale francese del servizio con Anamaria Vartolomei, Diane Kruger, Vincent Lacoste e Lucas Bravo; The Sex Lives of College Girls di Mindy Kaling.

Le serie in arrivo in catalogo

A Knight of the Seven Kingdoms: la prima foto della serie

Abbiamo già anche qualche titolo in arrivo da tenere d'occhio. Il 19 gennaio A Knight Of The Seven Kingdoms secondo spin-off prequel del Trono di Spade dall'omonimo romanzo Il cavaliere dei sette regni; l'attesissima (dalla comunità LGBTQIA+ e non solo) Heated Rivalry il 13 febbraio giusto in tempo per San Valentino, su due giocatori di hockey (Hudson Williams e Connor Storrie) di due squadre rivali che si scoprono attratti l'uno dall'altro; Portobello la seconda serie di Marco Bellocchio nonché la prima produzione originale italiana della piattaforma, su Enzo Tortora interpretato da Fabrizio Gifuni, che dopo la cornice del Festival di Venezia arriverà il 20 febbraio.

Portobello: Fabrizio Gifuni in manette nei panni di Enzo Tortora nella prima foto della serie HBO Max.

Tra i titoli annunciati che non hanno ancora una data Rooster di Bill Lawrence (Scrubs, Ted Lasso, Shrinking) con Steve Carell e Lanterns dal DC Universe. Oltre alle produzioni italiane: Melania Rea - Oltre il caso diretta da Stefano Mordini con Maria Esposito di Mare Fuori; 500 battiti medical drama ambientato in un reparto trapianti della sanità pubblica italiana; Peccato mockumentary comedy con Emanuela Fanelli diretta da Valerio Vestoso e In Utero la serie con Sergio Castellitto creata da Margaret Mazzantini e diretta da Maria Sole Tognazzi.

Lato offerta sportiva - lo ribadiamo - HBO Max Italia avrà la diretta di tutti gli eventi dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 oltre agli Australian Open e Roland-Garros.