A Knight of the Seven Kingdoms 2, lo showrunner anticipa il debutto della "Vedova Rossa": "Più politica"

Se la prima stagione di A Knight of the Seven Kingdoms si è chiusa nel segno del dramma e dell'azione, con la partenza di Ser Duncan l'Alto (Peter Claffey) insieme al suo scudiero Egg (Dexter Sol Ansell), il futuro della serie HBO promette di abbandonare temporaneamente i campi da torneo per addentrarsi nei corridoi più viscidi del potere.

Chi è la "Vedova Rossa" e perché cambierà la vita di Dunk

In un'intervista rilasciata a Entertainment Weekly, lo showrunner Ira Parker ha svelato che la seconda stagione di A Knight of the Seven Kingdoms vedrà il gigantesco cavaliere errante impantanato in una ragnatela di intrighi politici a lui del tutto alieni, causati principalmente dall'ingresso in scena di un nuovo, magnetico personaggio: Lady Rohanne Webber, interpretata da Lucy Boynton.

Locandina di A Knight of the Seven Kingdoms

Conosciuta nei Sette Regni con il sinistro soprannome di "Vedova Rossa" a causa dei suoi numerosi matrimoni finiti in tragedia, Lady Rohanne rappresenta una sfida totalmente inedita per Dunk.

"Ha un modo tutto suo di mettere Dunk a disagio, il che è perfetto per la nostra narrazione", ha spiegato lo showrunner Ira Parker. "Questa stagione racconterà essenzialmente il debutto di Dunk nella vera politica. Se l'è cavata alla grande con la spada e a cavallo nella prima stagione, ma non è assolutamente in grado di gestire i giochi di potere o di relazionarsi con le donne d'alto rango. Trovare qualcuno capace di fargli perdere l'equilibrio genererà situazioni estremamente interessanti".

Nei libri di George R.R. Martin (in particolare nella novella La spada giurata), Rohanne Webber è descritta come una donna fiera, indipendente e politicamente scaltra, circondata da voci maligne che la dipingono come una villain spietata. L'incontro con Dunk scatenerà una forte tensione romantica, complicata però da una barriera sociale apparentemente insormontabile.

Per i fan della serie madre Game of Thrones, l'introduzione di Lady Rohanne ha un peso specifico enorme. L'astuta nobildonna, infatti, è destinata anche a legarsi ai Lannister. I tratti caratteriali di Rohanne - la sua spietata intelligenza politica e la sua indipendenza - gettano le basi biologiche e comportamentali di quella che diventerà la dinastia più implacabile di Castel Granito.

Il paradosso del set: le riprese bloccate dalla pioggia

Le riprese della seconda stagione sono attualmente in corso, ma la produzione ha dovuto fare i conti con un bizzarro paradosso climatico causato dalla recente tempesta Therese.

A Knight of the Seven Kingdoms: Peter Claffey sul set

La trama della seconda novella di Martin è ambientata durante una delle più devastanti ondate di siccità della storia di Westeros. Eppure, il cast e la troupe sono rimasti bloccati per giorni in un hotel a Gran Canaria in attesa che le piogge torrenziali e le inondazioni dessero tregua al set. Nonostante i lievi ritardi logistici causati dal maltempo, Ira Parker ha confermato che la finestra d'uscita della seconda stagione resta saldamente fissata per il 2027.

Dopo i fasti e le armature lucenti dei tornei della prima stagione, la saga di Dunk e Egg si prepara a cambiare pelle, offrendo al pubblico della HBO un capitolo più intimo, psicologico e, inevitabilmente, letale.