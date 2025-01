Grey’s Anatomy 21, la recensione del midseason finale: l’addio di Mika Yasuda

Succede una cosa mai vista prima nel midseason finale della ventunesima stagione di Grey's Anatomy, disponibile in streaming su Disney+ per poi ritrovarci in primavera col resto degli episodi. Ellen Pompeo, la storia interprete di Meredith Grey che dà il titolo alla serie, non compare nemmeno in un brevissimo cameo. Quando, due anni fa, l'attrice ha lasciato il proprio ruolo di regular è sempre tornata per gli appuntamenti importanti (diventando di fatto ricorrente in questo capitolo) eppure in questo caso la nuova showrunner Meg Marinis ha preferito soprassedere.

I nuovi specializzandi

Perché? Perché tutta la puntata è - giustamente - dedicata all'addio di Midori Francis, interprete di Mika Yasuda a partire dal diciannovesimo anno. Un annuncio arrivato fin dall'estate scorsa, quando dei tagli al budget avevano costretto la produzione a far uscire di scena alcuni personaggi, decidendo di sacrificare i più recenti: dopo il molto amato Levi Schmidt (Jake Borelli), tocca ad uno dei cinque nuovi specializzandi che tanto fecero parlare di sé qualche anno fa perché dovevano reboottare la serie.

Grey's Anatomy 21x08: Un addio toccante

Come sappiamo così non è stato e il quintetto non è riuscito a sostituire i Magic Five originari (Meredith, Alex, George, Izzie, Cristina) nel cuore dei fan della prima ora ma hanno imparato a farsi volere bene dagli spettatori, con i loro drammi personali, le loro vicissitudini sentimentali e il loro strizzare l'occhio ai vecchi protagonisti. La puntata, intitolata _ Drop It Like It's Hot_ come la canzone di Snoop Dogg, si concentra proprio su di loro più che sul cast storico, testimoniando questo ideale "passaggio di testimone".

Ben Warren corre tra le corsie del Grey Sloan Memorial

Dopo la morte di Chloe - una delle tante sorelle, ma quella a cui era più legata perché aveva scelto il suo nome - Mika torna a lavoro, ma è evidentemente come il trauma non sia ancora stato superato. Quelle mura le ricordano costantemente cosa è accaduto ed è difficile per lei frequentare nuovamente quell'edificio ogni giorno: una trovata sensata rispetto ad altre che sarebbero potute finire sul piatto da parte degli autori per giustificare la sua uscita di scena.

Mika Yasuda aveva ancora qualcosa da dire nel medical drama?

Grey's Anatomy. Midori Francis e Adelaide Kane in una scena del midseason finale nella ventunesima stagione.

Ciò che dispiace però è che tutto questo accade, già dallo scorso finale di stagione, proprio quando anche la sua storia personale cominciava ad acquisire interesse: dopo la relazione con Helm, aveva intrattenuto un rapporto clandestino con Millin (Adelaide Kane), allargando il bacino LGBTQIA+ del racconto. Questo aveva fatto bene anche alla storia tra Jules e Kwan (Harry Schum Jr.) con quest'ultimo riavvicinatosi all'ex che aveva perso la memoria dopo un terribile incidente. Questo finale di metà stagione mette un grande punto interrogativo sulle coppie.

Gli storici del cast

Questo vale - purtroppo - anche per Teddy e Owen, il cui tira e molla sentimentale comincia davvero a stancare. Sembra che anche la nuova showrunner, proprio come Krista Vernoff, quando non sappia come continuare la storyline di alcuni "veterani" del serial, ci inserisca una crisi. In questo caso su due fronti: la ritrovata bisessualità della dottoressa con la new entry Dr. Cass Beckman (Sophia Bush), decisa e determinata che ha flirtato con lei baciandola, e la ritrovata confidenza del Dr. Hunt con Nora (Floriana Lima), la dolce e composta amica d'infanzia di lui e Megan tornata in ospedale dopo alcune complicazioni post-operatorie.

Sbucato dal passato: il destino degli Sheperd

Amelia diviene decisiva

L'altro evento più rilevante del midseason finale, oltre al destino di alcuni pazienti lasciato in sospeso che diverrà cruciale per le carriere di Amelia (Caterina Scorsone) e Winston (Anthony Hill), riguarda la famiglia Sheperd. Fa un caldo torrido a Seattle e il pronto soccorso deve affrontare questo tipo di urgenze, mettendo in secondo piano qualsiasi operazione non strettamente necessaria, e lasciando la guida a Ben Warren (Jason George), ancora combattuto tra le sue due anime di medico e vigile del fuoco dopo il ritorno dalla chiusura di Station 19.

Per questo, Lucas Adams (Niko Terho), il nipote di Amelia e Derek si ritrova suo malgrado in una situazione che non può non richiamare subito alla mente com'è morto il nonno, padre dei due, ovvero in una sparatoria durante una rapina in un_drugstore_. Il destino dei personaggi lo sapremo solo tra qualche mese ma soprattutto potremo capire come tutti affronteranno il post-trauma, che è il tema centrale della puntata.