Grande Fratello 2025: i concorrenti, la durata, tutte le novità sul televoto e sulla casa

Il Grande Fratello 2025 ha ufficialmente aperto le porte, con una nuova padrona di casa illustre, Simona Ventura, a cui è affidato un compito importante: portare il reality più importante di Canale 5 ai fasti che furono.

Niente che naturalmente possa avere a che fare con i numeri: il GF è lontano ormai da quello show che faceva concorrenza a Sanremo con oltre 9 milioni di spettatori (succedeva nel 20024 nell'era Barbara D'Urso), ma è la stessa platea televisiva complessiva a essersi drasticamente ridotta.

E così, sospesa tra un'operazione nostalgia e un tentativo di recupero, alla prima edizione di SuperSimo tocca capire se questo show che ha cambiato le sorti della TV generalista abbia ancora un futuro - chiaramente meno lungo del passato, 25 anni - oppure no.

Quanto dura il Grande Fratello 2025?

Simona Ventura apre la prima puntata del GF 2025

Regola n° 1: la durata è stata ridotta. La stagione 2025 dovrebbe durare i canonici 100 giorni, poco più di 3 mesi, esattamente come succedeva fino al 2010. Iniziato lo scorso 29 settembre, l'edizione 2025 dovrebbe terminare a dicembre.

Canale 5 ha dunque deciso di riporre in soffitta la cattiva abitudine, imperante negli ultimi anni, di trascinare le vicende del GF per 6 mesi.

Gli spettatori fedeli ricorderanno che la "durata monstre" - la cui "invenzione" Alfonso Signorini ha sempre attribuito a Silvio Berlusconi - era stata già provata tra il 2010 e il 2012, quando a condurre era Alessia Marcuzzi. Nel 2020, invece, durante il Grande Fratello Vip 5, era diventata quasi una necessità, durante la pandemia.

Ma la scorsa edizione del reality, durata 197 giorni, iniziata a settembre e chiusa a marzo, aveva chiaramente mostrato limiti da cui era necessario tornare indietro. Non soltanto le ricadute psicologiche su alcuni concorrenti, quello che la scorsa stagione ha creato, tra fanbase tossiche e voti gonfiati dall'estero, non poteva e non doveva più essere replicato.

Simona Ventura e i tre opinionisti. Da sinistra: Cristina Plevani, Acanio Pacelli e Floriana Secondi

Così la decisione è stata inevitabile: dare un'altra chance al Grande Fratello purchè epurato da certe esagerazioni. Proprio per questo non ci saranno ingressi "in corsa", successivi rispetto a quelli che sono già previsti (i concorrenti saranno 20 in tutto). E non ci sarà neppure la possibilità di uscire e rientrare: una volta abbandonata la casa più spiata d'Italia, è abbandonata per sempre.

Cattive notizie, invece, dal fronte delle dirette in prima serata: Simona Ventura ci farà compagnia dalle 21:30 all'1:30 di notte. Ma non tutto sembra perduto: l'appuntamento settimanale dovrebbe rimanere solo quello del lunedì.

Il cast: chi sono i concorrenti ufficiali?

Altra regola aurea: i gieffini tornano a essere assolutamente NIP, ovvero persone non famose. Basta con le vecchie glorie dello spettacolo finite nel dimenticatoio, influencer, e basta anche a personaggi di vario genere riciclati dai programmi di Maria De Filippi.

Il ritorno alle origini del Grande Fratello passa necessariamente dal cast. Per l'edizione 2025 sono stati selezionati 20 concorrenti, con ingressi scaglionati nel corso delle prime due puntate. Se lunedì 29 settembre abbiamo fatto la conoscenza dei primi 12 - sei uomini e sei donne -, il 6 ottobre toccherà ad altri 8 perfetti sconosciuti varcare la porta rossa.

Matteo Azzali

Matteo Azzali

Ha 47 anni, viene da Parma e ha dedicato la sua vita allo sport fino a questo momento. Ex pugile professionista, ha abbandonato l'attività agonistica nel 2003 per un brutto infortunio, ora è maestro di pugilato e porta avanti quello che, dice, era il sogno del suo maestro: allontanare i ragazzi dai pericoli della strada.

Legatissimo alla famiglia, e in particolare alla mamma, che accompagna a tutti i concerti di Vasco Rossi, si descrive come un "gigante buono", conosce a memoria La Divina Commedia ma, soprattutto, è stato fin qui il primo a pronunciare la fatidica frase: "Voglio uscire da questa Casa".

Anita Mazzotta

Anita Mazzotta

26 anni, nata a Brindisi, attualmente vive tra Milano e Castelfranco Veneto, dove lavora. Di professione fa la piercer e ha il corpo coperto di tatuaggi. Arriva nella casa del Grande Fratello da single e afferma di non essere certo nello show di Canale 5 per trovare l'amore. Testarda e determinata, Anita tuttavia avverte di non lasciarsi intimorire da quella "corazza" che si è costruita negli anni: sotto quella superficie si nasconderebbe una "dolcezza infinita".

Ha alle spalle una storia difficile, cominciata con la separazione dei genitori quando lei era poco più che una bambina: cresciuta con la mamma e il fratello in condizioni finanziarie precarie, nella clip che l'ha presentata ha ricordato i tempi in cui era costretta a "fare la spesa con la calcolatrice".

Donata Mercoledisanto

Donatella Mercoledisanto

Per gli amici Donatella, 46 anni, pugliese. Nella vita fa la casalinga, è sposata con Andrea, con cui ha due figli, e si presenta come una perfetta madre di famiglia parecchio esuberante. Sarà per quella innegabile somiglianza fisica con Teresa Mannino, ma ha raccontato che le piace non solo divertirsi ma anche far ridere gli altri.

Eppure Donatella ha una storia familiare assai complessa: suo padre, Gianni Mercoledisanto, è stato affiliato al clan Capriati prima di diventare collaboratore di giustizia. Assente dai social, Donata ha preferito prendere le distanze dal contesto criminale che, per forza di cose, l'ha circondata fino a una certà età, e ha subito messo in chiaro che le colpe dei padri non devono ricadere sui figli.

Benedetta Stocchi

Ha 23 anni, vive a Nemi, vicino Roma, dove lavora tutto il giorno affettando salumi e prosciutti. Ambisce a diventare la norcina più bella d'Italia "isole comprese", ma, certo, nella clip di presentazione, ha ammesso di non voler poi passare tutta la vita in una salumeria.

Vivace ed energica, Benedetta appare parecchio sicura di sè quando dice che nessun ragazzo può resisterle, anche se alla fine lei rifiuta tutti i pretendenti. Avremo tempo per stabilire se sia davvero così, ma intanto a lei è toccato un onore di cui altri non hanno goduto: Simona Ventura in persona è andata a prenderla direttamente al banco della salumeria.

Giulia Soponariu

La più giovane della Casa ha 19 anni, i genitori di origine rumena ed è cresciuta, insieme ai suoi 6 fratelli minori, alle porte di Torino. Ha cominciato molto presto a lavorare come modella, anche in virtù della sua altezza: a 14 anni, quando ha vinto la fascia di Miss Reginetta d'Italia, misurava già 175 cm.

Adesso è alta 1 metro e 83, si è iscritta anche all'Università dopo il diploma (facoltà di Economia e Statistica) e sogna che il GF sia la sua porta d'ingresso nel mondo dello spettacolo. Attaccatissima ai 5 fratelli minori, è l'unica nella Casa ad avere avuto rapporti pregressi con un altro concorrente, pur non essendo un familiare...

Simone De Bianchi

Simone De Bianchi in "Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto"

Il concorrente in question è Simone De Bianchi, romano, 23 anni. Lui e Giulia si sono conosciuti diversi anni fa durante la finale di un concorso di bellezza di cui lei era concorrente.

Simone ora fa il postino ma può vantare esperienze non comuni nel mondo del cinema: a 15 anni è stato scelto per interpretare Alessio in Come un gatto in tangenziale, e poi nel suo sequel "Ritorno a Coccia di Morto", entrambi al fianco di Paola Cortellesi e Antonio Albanese.

Nel 2023 è tornato sul grande schermo nel film Accattaroma di Daniele Costantini, ma ora la sua grande opportunità di rilancio si chiama Grande Fratello, dove partecipa come concorrente all'interno di una coppia.

Francesca Carrara

Francesca Carraro

Lei è l'altra metà della coppia perchè altri non è che la mamma di Simone. Il Grande Fratello ha deciso di farli partecipare come concorrente unico, ma non si sa se succederà ciò che è già accaduto in edizioni passate: nel corso dell'edizione guadagneranno il rango di "concorrenti singoli"?

Certamente Francesca, restauratrice e tappezziera romana di 43 anni, non sembra alla ricerca di un'opportunità nel panorama televisivo, quanto piuttosto di divertimento e riscatto. Diventata mamma giovanissima, di due figli ormai grandi, ha vissuto metà della sua vita accanto a un uomo con cui però è finita 5 anni fa.

Appassionata ed entusiasta, ma provata dal recente divorzio, Francesca ha finalmente deciso di dedicare tempo e attenzioni a se stessa, regalandosi un'esperienza più unica che rara: il Grande Fratello.

Omer Elomari

Omer Elomari

Ha 26 anni, è un consulente aziendale ed cresciuto tra la Turchia, l'Italia e la Siria, dove è nato. La sua storia è segnata da eventi molti difficili. Figlio di un allenatore di Muay Thai, che gli ha trasmesso la passione per lo sport, Omer ha cominciato a seguire il padre, tra palestra ed eventi sportivi, fin da bambino, ma a 11 la guerra gli ha portato via casa e ricordi.

Costretto a fuggire in Turchia con la famiglia, ha cominciato a lavorare, ancora ragazzino, adattandosi a situazioni non facili. Poi la decisione di trasferirsci in Italia, in provincia di Sondrio, dove oggi vive e lavora.

Nella clip di presentazione si descrive come un romantico alla ricerca perenne dell'amore vero, educato, sorridente e sempre gentile, anche se, avverte, l'importante è non farlo arrabbiare.

Giulio Carotenuto

Giulio Carotenuto

Lui è l'odontoiatra partenopeo che, in appena due ore di permanenza nel GF, si è già guadagnato il titolo di concorrente più paraulo dell'edizione. Il motivo? Ha sacrificato la sua immunità* per permettere agli altri concorrenti di usare l'acqua calda, e così facendo ha tacitamente "costretto" i compagni d'avventura a tenerlo fuori dalle prime nomination, oltre a essersi conquistato le simpatie del pubblico.

Si descrive come una persona solare, allegra e ottimista, e afferma che cercherà di portare leggerezza e sorrisi nella Casa. Naturalmente portato a essere molto altruista, dice lui, ammette di essere al GF anche nella speranza di trovare l'amore, anche se sul fronte sentimentale non ha certo intenzione di accontentarsi di una semplice scappatella.

Domenico D'Alterio

Rimaniamo a Napoli con questo 31enne che nella vita fa l'operaio. La storia di Domenico si intreccia con una delle narrazioni più diffuse sul capoluogo partenopeo: cresciuto in un quartiere non facile, come Scampia, in cui prendere cattive strade è spesso la soluzione più semplice, lui ha deciso di guadagnarsi da vivere fin da ragazzino con i lavori più umili pur di rimanere lontano dal mondo criminale.

Appassionato di musica, Domenico ha due grandi amori: Valentina, la compagna "che mi sopporta da 10 anni", e Paola, la bimba che hanno avuto insieme, "la mia gioia più grande". Ed è stata proprio la piccola a comunicargli in diretta che, nonostante lo scherzo iniziale degli autori, era stato scelto come uno dei concorrenti del 25° Grande Fratello.

Grazia Kendi

Grazia Kendi

"Viso angelico solo con chi lo merita, per il resto serpe nera": si è presentata così al pubblico di Canale 5 e, dalle prime ore trascorse nella casa, cominciamo a capire cosa intendesse con quello che definisce il suo motto. La prima lite del GF 2025, infatti, è sua, per un motivo peculiare: una cipolla.

Nata e cresciuta a Milano, residente in Toscana per lavoro - impiegata in uno stabilimento balneare -, Grazia sogna il mondo dello spettacolo fin da bambina. Molto attiva sui social, ha fatto anche la modella per campagne promozionali.

Francesco Rana

Viene da Giovinazzo, ha 29 anni e fa il vigile urbano, lavoro che sognava fin da bambino. Certo, Francesco doveva essere un piccolo sognatore, perchè, accanto a quello della divisa della polizia locale, coltivava anche il (poco) segreto desiderio di farsi strada nel mondo dello sport e dello spettacolo. Il Grande Fratello sarà la sua vera opportunità?

Appassionato di pallavolo e calcio, è un grande tifoso dell'Inter, come si evince da alcuni post pubblicati allo stadio Giuseppe Meazza con la maglia nerazzurra.

Matteo "Jonas" Pepe

Jonas Pepe

Ha 24 anni, è di Roma ed è rpobabilmente il concorrente più "famoso" tra i NIP della casa. Matteo infatti, oltre a essere uno studente universitario di Scienze Politiche, da alcuni anni fa anche il modello: oltre ad aver posato per marchi piuttosto noti - Guess, Nomination, AS Roma, Erreà -, ha anche preso parte allo spot Le tappe della vita di Enel Energia.

Dice di avere due nature apparentemente contrastanti: c'è Matteo, pacato e riflessivo, appassionato di filosofia, con l'hobby della scrittura creativa. E poi c'è Jonas, la sua parte più estroversa e istintiva.

Considerando che il suo percorso al GF è iniziato con il giallo sull'effettiva partecipazione, indovinate un po' quale delle sue due personalità parteciperà al reality?

Televoto e regolamento: tutte le novità e come votare

Simona Ventura, in abito Armani, durante la prima puntata del Grande Fratello 2025

Grande macchia delle ultime edizioni, complice anche la presenza di personaggi già famosi nel cast, il televoto è una delle grandi novità del Grande Fratello 2025. Pur se, nella realtà, è anche questo un ritorno al passato, a quando i social neppure esistevano e per le fanbase isteriche non era poi tanto facile conquistare i riflettori.

In breve, il sistema di voto prevede quest'anno due modalità: tramite sms al numero 4770002 con il nome del concorrente prescelto, oppure tramite l'app di Mediaset Infinity. Nel primo caso il costo massimo di 0,16 euro per sms, iva inclusa, a seconda dell'operatore telefonico, e si pagheranno solo i voti validi. Nel secondo caso sarà necessaria la registrazione gratuita al portale, una volta fatto il login sarà possibile votare nella pagina apposita. Il numero di voti per utente è naturalmente limitato.

Zeudi Di Palma nell'edizione 2024/2025. La sua fanbase è stata una delle più aggressive mai viste al Grande Fratello

Perchè Mediaset ha deciso di tornare a un sistema di voto più limpido? Perchè, soprattutto negli ultimi anni, lo show è finito spesso nel mirino delle associazioni di consumatori per via di presunte irregolarità. A generare le maggiori perplessità è stato proprio il voto social, ora eliminato, più soggetto all'utilizzo di software automatizzati, utilizzati - da parte di fandom spesso stranieri - per manipolare il risultato finale.

A questo scopo sono state fatte altre due modifiche importanti: il regolamento è diventato più severo, in quanto Mediaset ha promesso meno tolleranza verso violazioni, contatti esterni, linguaggio e comportamento considerati violenti o lesivi.

In secondo luogo è stata eliminata dalla diretta del lunedì sera la postazione social: non soltanto la trasmissione risulterà più snella (anche come orari!), ma i concorrenti non avranno in questo modo la possibilità di carpire informazioni importanti su quella che risulta la loro percezione all'esterno della Casa.

Le location: dove si trova la Casa del Grande Fratello

La Porta Rossa del GF ricreata presso i Lumina Studios

Abituati per anni a Cinecittà, dalla scorsa edizione gli spettatori del GF hanno fatto la conoscenza di un'altra casa, ancora una volta a Roma ma leggermente diversa da quella precedente.

A partire dal 2024, infatti, il reality di Canale 5 ha traslocato nei Lumina Studios, zona Roma Nord. Il cambiamento è dovuto principalmente alla maggior disponibilità di spazio: 1750 metri quadrati, tutti a disposizione dello show, in grado di ospitare non soltanto la casa vera e propria ma tutti i luoghi necessari alla produzione del Grande Fratello.

Lo scorso 29 settembre, Simona Ventura ha svelato in diretta la nuova abitazione di "casalinghe e casalinghi": sono stati naturalmente mantenuti gli spazi ormai iconici - giardino, piscina, tugurio, confessionale, sauna, mystery room -, mentre il mobilio interno è stato completamente rinnovato. Complementi d'arredo più moderni, pareti dai colori più luminosi, utilizzo massiccio di carte da parati piuttosto vivaci.

Le premesse per fare meglio degli anni passati, insomma, ci sono, ma la sfida più grande che Mediaset e Simona Ventura hanno ora davanti è (anche considerando gli ascolti non eccezionali della prima puntata): il pubblico sarà disposto, in nome di queste "nostalgiche novità", a dare ancora una volta fiducia al Grande Fratello?