Canale 5 e i suoi palinsesti estivi parlano turco: è Cologno Monzese o Istanbul?

Soap al pomeriggio e in prima serata: l'estate 2026 di Canale5 ha un palinsesto che neanche Recep Tayyip Erdoğan avrebbe saputo realizzare con cotanta precisione.

Una lunga estate turca. Publitalia e Mediaset hanno ufficializzato i palinsesti della calda stagione, solitamente svuotata di novità e stracolma di repliche e fondi di magazzino, con una quantità di fiction e soap ottomane senza precedenti.

Come se Cologno Monzese si fosse improvvisamente trasformata in Istanbul, con il pubblico di Canale5 cresciuto a baklava e tè nero. Pier Silvio Berlusconi, da questo punto di vista, si è decisamente lasciato prendere la mano, raschiando il fondo del barile saraceno a cui Mediaset attinge da anni, con fortune alterne ma a costi bassissimi.

Pomeriggio turco su Canale 5

Se un sempre più spremuto Gerry Scotti continuerà ad andare in onda per tutta l'estate, con La Ruota della Fortuna da un anno appuntamento fisso dell'access prime time quotidiano di Canale5, nel primo pomeriggio le soap opera caratterizzeranno la programmazione della rete ammiraglia, 7 giorni su 7.

Con Uomini e Donne fino in pausa fino a settembre, dopo Beautuful via a Forbidden Fruit, in Turchia finita nel 2023, per poi lasciare spazio a Far Away, con protagonista una donna costretta a fare ritorno nella propria terra d'origine dopo la morte del marito, e a Racconto di una Notte, che ruota attorno all'amore impossibile tra una ragazza nomade e un commissario di polizia. Un tris pomeridiano con vista sul Bosforo che avrà incredibilmente seguito anche in prima serata.

Le soap turche conquistano anche il prime time

Pier Silvio Berlusconi durante un evento stampa Mediaset

Il venerdì scatterà l'ora di L'Erede, nuova serie turca con un protagonista un chirurgo di successo che dopo essersi segretamente sposato viene bruscamente richiamato al suo passato. Tornato nella sua città natale si ritrova coinvolto nelle dinamiche di due potenti famiglie rivali, diviso tra dovere, amore e faide.

In patria l'Erede è già arrivata alla 2a stagione, con Canale5 che sogna un'exploit alla DayDreamer grazie anche al sex-appeal del protagonista İlhan Şen, ex modello reinventatosi attore sulla scia di Can Yaman. Ma Mediaset vede e rilancia con la serialità turca in prime time anche di domenica, con la promozione di Racconto di Una Notte, in onda così sia il pomeriggio che la sera, storia d'amore impossibile e tormentata tra l'ispettore di polizia Mahir e la misteriosa Canfeza.

La serialità in prima serata di Canale5 proseguirà anche il martedì con la novità Un Nuovo Inizio, ambientata nella Spagna franchista degli anni '60 e con protagonista Megan Montaner, già Pepa ne Il segreto, e il mercoledì con Montmartre, serie francese ambientata nel 1899 con protagonista una ballerina di cabaret. Otto puntate da seminare in 4 settimane, per poi lasciare spazio alla nuova edizione di Temptation Island.

Ma anche il lunedì sera di Canale5, una volta conclusa l'esperienza Battiti Live con Alvin e Ilary Blasi, abbraccerà le serie tv d'importazione, probabilmente con la seconda ed ultima stagione di Watson. Se il mercoledì sera sarà dedicato al cinema, il sabato sera spazio alle immancabili repliche di Ciao Darwin, con Paolo Bonolis presumibilmente da saccheggiare anche nel tardo pomeriggio con le puntuali repliche di Avanti un altro.

È estate, Canale 5 va in vacanza

Filippo Bisciglia

Una calda estate di teche Mediaset e avanzi per Canale 5, che di fatto limiterà le proprie dirette quotidiane a Morning News, versione estiva di Mattino 5, telegiornali esclusi. Stop anche a Gianluigi Nuzzi con il suo Dentro la Notizia, che non avrà una versione estiva. D'altronde se persino il servizio pubblico inizia a cavalcare le repliche di fiction e programmi dalla tarda primavera, perché non dovrebbe farlo la tv commerciale?

A pagarne le conseguenze è il telespettatore medio, di fatto costretto a fuggire da quella tv generalista che continua a non aiutarsi, accompagnando per mano il proprio pubblico verso quelle piattaforme che anche d'estate continuano a sfornare novità, dando a chiunque la possibilità di costruirsi il proprio palinsesto personale.

Se la Rai avrà almeno i mondiali di calcio da poter sfruttare, con lo scotto di un'Italia incapace di qualificarsi per la 3a edizione consecutiva, Canale 5 dovrà aspettare il ritorno del solito fenomeno Temptation Island nel mese di luglio per fare incetta di ascolti, a meno che Berlusconi non voglia puntare sulle amichevoli estive di Galatasaray, Fenerbache e Beşiktaş, pregando in un miracolo turco che possa dare un senso ad un palinsesto che neanche il presidente Recep Tayyip Erdoğan avrebbe saputo realizzare con cotanta precisione.