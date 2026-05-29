Rai palinsesti estate 2026: Brumotti novità di un daytime con risorse ridotte all’osso

Nel daytime estivo del 2026 la Rai si concentra su poche certezze: pochissimi nuovi volti, continuità nei format storici e una struttura che si semplifica tra mattina e pomeriggio.

Non ci sono soldi, e quando si trovano sono pochi. La presentazione del daytime estivo 2026 della RAI, affidata al direttore Angelo Mellone, si è aperta, dopo i soliti convenevoli, sull'evidente rammarico di non aver potuto, saputo fare più di quello che da lì a poco sarebbe stato annunciato.

Ma è anche impossibile non pensare a quella massima che in italiano suona più o meno come "Scusa non richiesta, accusa manifesta". Perchè se l'effetto voluto era certamente magnificare il lavoro di tutti coloro che lavorano per la realizzazione del daytime nonostante le avversità (non a caso sono seguiti dati d'ascolto, superiori alla concorrenza), quello ottenuto è un po' diverso.

Un'estate RAI all'insegna della continuità

Pino Insegno condurrà Reazione a catena su Rai 1 per il terzo anno consecutivo

Nell'impossibilità di sorprendere con mirabolanti novità, il daytime estivo del 2026 può solo giocare una carta: quella della continuità con il palinsesto "invernale". È una programmazione, come vedremo, che tiene insieme la giornata televisiva con una logica di presidio più che di investimento, in un contesto in cui le risorse disponibili restano contenute e le scelte editoriali puntano soprattutto a consolidare l'esistente. Non è un caso che addirittura dal titolo di molti programmi sia anche scomparsa la parola "estate".

Il risultato è un palinsesto che non cerca nuovi equilibri, ma si appoggia a una struttura già collaudata, distribuendo pochi elementi di novità lungo una griglia ampiamente riconoscibile.

Tutti i programmi del daytime estivo Rai

Musica Mia - dal 30 maggio 2026 su Rai 1 alle 17:55

Linea Med - dal 30 maggio 2026 su Rai 1 alle 17:10

Camper - Osteria Italia - dal 1° giugno 2026 su Rai 1 alle 12:00

Reazione a Catena - dal 3 giugno 2026 su Rai alle 18:40

Uno Mattina Weekly - dal 6 giugno 2026 su Rai 1 alle 8:35

Linea Verde Sentieri - dal 13 giugno 2026 su Rai 1 alle 12:35

Linea Blu Porti d'Italia - dal 13 giugno 2026 su Rai 1 alle 14:00

Lo Spazio dei Talenti - dal 13 giugno 2026 su Rai 2 alle 17:05

Linea Verde - dal 14 giugno 2026 su Rai 1 alle 12:20

1 Mattina News - dal 29 giugno 2026 su Rai 1 alle 5:58

Unomattina - dal 29 giugno 2026 su Rai 1 alle 8:30

Italia A/R - dal 29 giugno 2026 su Rai 1 alle 11:30

Vita in Diretta - dal 29 giugno 2026 su Rai 1 alle 16:10

Aspettando BellaMa' - dal 31 agosto 2026 su Rai 2 alle 15:30

La mattina è il blocco che regge l'intero daytime

Alessandro Greco si conferma uno dei volti di punto del palinsesto estivo della RAI

La vera densità del daytime si concentra nella fascia mattutina, che resta l'unico segmento realmente articolato e stratificato dell'intera giornata. L'apertura è affidata a 1 Mattina News con Greta Mauro e Gianpiero Scarpati, che mantiene una funzione di aggancio informativo costante sul flusso delle notizie quotidiane. È un ingresso diretto, senza mediazioni, che prepara la linea al contenitore successivo.

Con Unomattina, condotto da Alessandro Greco e Carolina Rey, con Paola Cervelli e Domenico Marocchi, si entra invece nella fascia più ampia e strutturata del daytime, dove informazione e intrattenimento convivono in un equilibrio ormai consolidato. Qui il racconto si allarga, si frammenta, si apre a ospiti, collegamenti e temi di costume, mantenendo però una funzione di continuità editoriale.

Alle 11:30 arriva Vittorio Brumotti

Vittorio Brumotti è al suo debutto come conduttore RAI, in un progetto fortemente voluto dal diretto del daytime Angelo Mellone

La vera discontinuità arriva solo nella parte finale della mattinata, con Italia A/R, il programma condotto dalla verà novità stagionale del daytime, Vittorio Brumotti, in compagnia di Monica Caradonna e, per una sola puntata, come ha svelato lui stesso in conferenza stampa, di suo padre.

Sarà un nuovo appuntamento quotidiano, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1, per raccontare l'Italia costiera attraverso lo sguardo curioso del neo-conduttore. Un viaggio vissuto in prima persona, con pedalate fra i borghi, esperienze sportive, incontri con chi quei luoghi li abita e li protegge ogni giorno.

Quaranta puntate, otto settimane, una bicicletta e un cane di nome Patricio: il racconto delle radici e delle tradizioni del nostro Paese si unirà infatti alla passione di Brumotti per la bicicletta, che si sposterà da una tappa all'altra in camper, in compagnia del suo amico a quattro zampe. In ogni puntata, non mancherà poi uno spazio dedicato alla cucina e ai prodotti del territorio, in compagnia di Monica Caradonna.

È questo l'unico elemento che rompe la linearità della fascia, spostando il racconto dal studio al territorio e introducendo un linguaggio più mobile rispetto al resto della mattinata.

Il Mezzogiorno della RAI ha un'identità consolidata anche in estate

Peppone Calabrese

Se la mattina costruisce il daytime, il mezzogiorno lo stabilizza. Ancora una volta qui non c'è sperimentazione, ma consolidamento.

Camper - Osteria Italia, con Peppone Calabrese (in onda già dal 1° giugno al posto di Antonella Clerici, alle 12:00 in punto) rappresenta il punto di equilibrio della fascia: un format che non modifica la sua identità, ma la rafforza, insistendo su cucina, territori e gioco televisivo come elementi portanti. È una fascia che più di ogni altra non cerca variazioni (anche perchè, sul fronte ascolti, non ne ha assolutamente bisogno) ma riconoscibilità immediata.

Il pomeriggio estivo di Rai 1 parte con il giallo di Flavio Montrucchio

Pino Insegno conduce Reazione a catena

È nel pomeriggio che la logica complessiva del daytime diventa più evidente. La struttura si alleggerisce, le articolazioni si riducono e la programmazione assume una forma più lineare.

La Vita in Diretta, quest'anno eccezionalmente senza la denominazione 'Estate', resta il perno della fascia, ma con un assetto semplificato. La conduzione, come svelato durante l'incontro con la stampa, sarà affidata alla sola Manuela Moreno, che sostituirà dunque Alberto Matano. Una scelta di riduzione strutturale, ulteriormente chiarita dalla decisione di non confermare Flavio Montrucchio (che pure era già stato annunciato) nella versione estiva del programma. La motivazione? Ufficialmente, come dichiarato da Mellone, perchè Manuela Moreno è assolutamente in grado di tenere da sola due ore e poco più di conduzione, per la versione reale bisognerà attendere i soliti pettegoli da corridoio.

Il risultato, in ogni caso, è un'impostazione più compatta, meno stratificata, più centrata sulla gestione del flusso informativo.

La chiusura del daytime, a partire dal 3 giugno, è affidata a Reazione a Catena condotta da Pino Insegno, che continua a rappresentare uno degli elementi più stabili del palinsesto estivo, mantenendo la funzione di accompagnamento verso la sera senza modifiche sostanziali al suo impianto.

E a proposito di giochi televisivi: il perno del daytime "invernale", L'Eredità, non sparisce fino a settembre, come negli anni passati, ma viene promosso nell'ambitissima fascia dell'access prime time, in una versione speciale e in sfida diretta con La ruota della fortuna, condannata a non andare in vcanza.

Il weekend: continuità come scelta editoriale

Donatella Bianchi ancora alla guida di Linea Blu, quest'anno con Livio Beshir

Il fine settimana non introduce accelerazioni né cambi di passo. La logica resta quella della continuità, con programmi che insistono sul racconto del territorio, della cultura e del tempo libero. Più che una fascia alternativa, il weekend diventa una prosecuzione del daytime in formato 'slow', senza variazioni strutturali significative.

Si comincia il sabato con Uno Mattina Weekly, si continua con Linea Blu - Porti d'Italia, con Livio Beshir e Donatella Bianchi, che sarà seguito alle 17:10 da Linea Med, non una trasmissione d'argomento medico ma una costola di Linea Blu dedicata al Mediterraneo. La domenica invece appuntamento fisso con Linea Verde, condotta da Tinto e Margherita Granbassi.

Su Rai 2 invece arriva l'altra novità di stagione, Lo Spazio Dei Talenti, un viaggio nell'Italia della disabilità, raccontata attraverso storie di persone che hanno trasformato una difficoltà in forza. Condotto da Fabrizio Bracconeri, sarà in onda il sabato alle 17:05 e la domenica alle 15: 40 su Rai2.

Appuntamento al 31 agosto, invece, con Aspettando BellaMà, il programma che racconta i provini per i prossimi 20 concorrenti del programma di Pierluigi Diaco, in onda da settembre con la quinta stagione.

Un daytime, in conclusione, che sembra più costruito per resistere all'estate che per vincere davvero la sfida con la concorrenza.