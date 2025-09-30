Ascolti TV 29 settembre: Blanca domina la prima serata, il Grande Fratello di Simona Ventura arranca

I dati Auditel della serata di ieri, lunedì 29 settembre, erano tra i più attesi della stagione televisiva: su Rai 1 è andata in onda la prima puntata della fiction Blanca 3, mentre su Canale 5 è partito il nuovo ciclo del Grande Fratello con la conduzione di Simona Ventura ed il decantato ritorno alle origini con concorrenti Nip. Due debutti importanti che hanno dato vita a una sfida diretta in prima serata.

Prima serata tv, Blanca Contro il Grande Fratello: Chi ha vinto?

La prima serata di ieri, lunedì 29 settembre 2025, ha visto il trionfo della fiction di Rai 1 liberamente tratta dai romanzi di Patrizia Rinaldi, confermando il grande successo di Blanca con 3.806.000 spettatori e il 23% di share. In forte difficoltà, invece, il debutto del Grande Fratello condotto da Simona Ventura su Canale 5, con 2.813.000 spettatori e il 20,4% di share, segna la terza peggior partenza nella storia del reality in termini di ascolti.

Gli altri programmi della prima serata: tra fiction e film

Le altre reti generaliste hanno registrato questi dati: su Rai 2 Boss in Incognito 843.000 spettatori (5.4%), su Italia 1 I mercenari 2 802.000 spettatori (4.4%), su Rai 3 Lo Stato delle Cose 865.000 spettatori (5.8%), su Rete 4 Quarta Repubblica 732.000 spettatori (5.6%), su La7 La Torre di Babele 691.000 spettatori (3.8%), su Tv8 Django Unchained 330.000 spettatori (2.3%) e sul Nove Little Big Italy 478.000 spettatori (2.7%).

Access prime time: la sfida tra Rai 1 e Canale 5

La Ruota della Fortuna si conferma il programma più visto della serata. Il game show di Gerry Scotti sfiora i cinque milioni e mezzo di spettatori, stabilendo un nuovo record, anche grazie al fatto che è terminato più tardi del previsto, sforando nell'orario dedicato alla prima serata.

Su Rai 1 Cinque Minuti ha interessato 3.843.000 spettatori (19.3%) e subito dopo Affari Tuoi 4.473.000 spettatori (21.8%). Su Canale 5, Gira La Ruota della Fortuna ha registrato 4.419.000 spettatori (21.9%) e La Ruota della Fortuna 5.488.000 spettatori (26.8%).

Su Rai 2 TG2 Post 464.000 spettatori (2.2%), su Italia 1 N.C.I.S. - Unità Anticrimine 1.182.000 spettatori (5.8%), su Rai 3 Il Cavallo e la Torre 1.007.000 spettatori (5%) e Un Posto al Sole 1.321.000 spettatori (6.4%).

Su Rete 4 4 di Sera ha totalizzato 1.103.000 spettatori (5.5%) nella prima parte e 1.007.000 spettatori (4.9%) nella seconda. Su La7 Otto e Mezzo 1.706.000 spettatori (8.2%), su Tv8 Foodish 548.000 spettatori (2.7%) e sul Nove The Cage - Prendi e Scappa 506.000 spettatori (2.5%).

