Grande Fratello, il mistero di Jonas Pepe: già fuori dal cast? Ecco cosa sta succedendo

Alcune mosse social del Grande Fratello e di Jonas Pepe hanno alimentato i dubbi sul modello romano: farà parte del reality show di Simona Ventura o è stato cancellato dal cast?

Manca sempre meno all'inizio del Grande Fratello: lunedì 29 settembre si accenderanno le luci della Casa più spiata d'Italia e i concorrenti di questa nuova edizione inizieranno a varcare la Porta Rossa. Fino ad oggi, Simona Ventura ha presentato sei nuovi gieffini, ma a quanto pare uno di loro, Matteo Jonas Pepe, è già da considerare fuori dal cast.

Il mistero di Jonas Pepe: è un ex concorrente?

Il video di presentazione che riguardava l'aspirante attore è stato infatti cancellato dal profilo social del programma, lasciando subito interdetti i fan più attenti. Nella clip, Simona lo descriveva così: "È appassionato di filosofia e arti marziali, ma è con le parole che sferra i colpi più decisi".

"È un animo ribelle, sempre alla conquista dell'amore vero. Ha cercato per mesi la propria fortuna in Cina, ora ci prova nella Casa più spiata d'Italia." Il fatto che il video di Jonas sia l'unico sparito, mentre gli altri restano visibili, ha subito catturato l'attenzione degli appassionati del reality.

Omer Elomari

Il post criptico di Matteo sui social

A gettare benzina sul fuoco ci ha pensato lo stesso Jonas, che ha condiviso un selfie con la scritta "Dov'è Jonny?" accompagnato dalla canzone È sparito di Luca Sepe e Pippo. Un enigma che probabilmente si scioglierà solo il 29 settembre, quando Simona Ventura darà ufficialmente il via al suo reality, o magari qualche ora prima, con la classica foto di copertina che mostra l'intero cast.

I concorrenti confermati della nuova edizione

Nel frattempo, restano confermati gli altri cinque concorrenti, tutti non famosi anche se alcuni vantano un discreto numero di follower sui social: Matteo Azzali, ex pugile e maestro di boxe; Anita Mazzotta, piercer professionista seguita da oltre 56mila follower su Instagram; Omer Elomari, giovane siriano arrivato in Italia per sfuggire alla guerra dopo che la sua casa è crollata davanti ai suoi occhi; Francesca, mamma romana con due figli grandi; e Giulio, medico che ha deciso di cambiare vita dopo un viaggio in Africa.