Grande Fratello, la prima lite è... per la cipolla! Grazia Kendi scatena il caos in cucina.

Pronti via: una volta spente le luci della diretta, i sorrisi di circostanza dei concorrenti del Grande Fratello sono subito spariti, lasciando spazio ai primi litigi e agli avvicinamenti che danno vita alle dinamiche che animano le giornate nella Casa. La protagonista della prima lite è stata Grazia Kendi, 25enne milanese, che ha fatto sentire subito la sua voce... per una cipolla!

La lite esplode a poche ore dall'ingresso dei concorrenti nella Casa

La prima discussione ha avuto come protagonista... la cipolla. Donatella Mercoledisanto e Giulia Soponariu erano impegnate in cucina, chiacchierando tra un piatto e l'altro. Giulia raccontava delle abitudini culinarie dei suoi genitori, di origini rumene, che mettono la cipolla praticamente in ogni pietanza. Grazia, che aveva già spiegato di non gradire particolarmente questo ingrediente, ha frainteso le parole delle coinquiline, pensando che si stesse parlando di lei.

Grazia: "Mettetela sta cipolla, tanto mangio lo stesso!"

Convinta di essere presa di mira, la Kendi, che in passato ha partecipato a diverse campagne pubblicitarie, ha alzato subito i toni: "Mettetela sta cipolla, tanto mangio lo stesso, sono un porco, tra poco mi mangio anche i divani!". Donatella ha cercato di mediare: "No, a te faccio due polpette senza", ma la gieffina ha risposto perentoria: "No, non c'è da fare divisione di niente. Mi adatterò. È da mezz'ora che parlate di sta cipolla".

Donatella Mercoledisanto

Il chiarimento e la conclusione della lite

Giulia, sorpresa dall'attacco, ha chiarito il malinteso: "Ma non stavamo parlando di te. Parlavano dei miei genitori che mettono la cipolla dappertutto", ma la discussione non si è chiusa immediatamente. Tra battute e ulteriori scambi di opinioni, Grazia ha commentato: "Ma stiamo litigando per una cipolla? Ma scherziamo?". Infine Giulia ha ceduto, con un nervosismo palpabile ha detto: "No, non c'è da fare divisioni di niente. A me hanno insegnato ad adattarmi nella vita. Mettete sta cipolla, basta, dovete stare tranquilli...mi adatterò. Che caz.o"".

Questa prima lite, pur se apparentemente banale, ha già evidenziato la personalità dei concorrenti e come i piccoli malintesi possano trasformarsi in momenti di grande spettacolo. Nel corso delle prossime puntate, la Casa sarà sicuramente teatro di altre discussioni, tra complicità, strategie e tensioni quotidiane che rendono unico il Grande Fratello.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: per un'incomprensione sulla ricetta del pranzo, si crea un piccolo battibecco tra Grazia Kendi e Giulia Soponariu