Grande Fratello, Matteo Azzali minaccia di lasciare la Casa: “Non è il posto che fa per me”

Matteo Azzali, ex pugile parmigiano, ha vissuto con disagio le prime ore nella Casa del Grande Fratello e ha minacciato l'abbandono se non potrà raccontare la sua vera storia.

La nuova edizione del Grande Fratello, condotta da Simona Ventura, è partita lunedì sera con l'ingresso dei primi concorrenti nella Casa più spiata d'Italia. Tra loro c'è Matteo Azzali, ex pugile parmigiano e maestro di boxe, che lo scorso 14 marzo ha compiuto 47 anni.

La prima notte difficile di Matteo Azzali nella Casa del Grande Fratello

Fin dalle prime ore sotto le telecamere, l'ex atleta ha vissuto un certo disagio. L'atmosfera troppo goliardica, fatta di cori, urla e cuscinate tra i coinquilini più giovani, si è rivelata distante dai suoi obiettivi e dal motivo per cui ha deciso di partecipare al reality.

Matteo Azzali, infatti, è entrato al Grande Fratello con un intento ben preciso: raccontare la sua storia, la rinascita dopo un incidente che lo ha allontanato dal ring e il suo impegno quotidiano nell'allenare ragazzi difficili, molti dei quali con un passato segnato da gravi reati.

Matteo Azzali e Domenico D'Alterio

"Non sono qui per i cori": lo sfogo del maestro di boxe

Durante una conversazione con Francesco Rana, vigile urbano di Giovinazzo e suo coinquilino, Matteo ha confidato di non riconoscersi nello spirito leggero delle prime ore del gioco. Ha spiegato che non intende "mettersi a fare cori da stadio o cuscinate", perché non è questo il messaggio che vuole trasmettere.

La minaccia di abbandono dopo poche ore dal debutto

Poi ha chiarito ulteriormente la sua posizione: "Sono venuto qui per dare un esempio. Se questo esempio lo posso dare, bene. Altrimenti significa che non è il posto che fa per me. Non avrei problemi ad abbandonare il programma, perché l'umore che ho trovato qui dentro è molto distante da quello che pensavo", ha dichiarato con fermezza.

Le confessioni private di Matteo: l'assenza di figli e la compagna al suo fianco

Poco prima, confidandosi con Domenico D'Alterio, l'ex pugile ha rivelato un lato più intimo della sua vita privata. Ha ammesso con rammarico di non avere figli perché non ha mai trovato la persona giusta con cui costruire una famiglia, anche a causa dei ritmi intensi della sua carriera. Oggi, però, Matteo ha accanto una compagna forte e comprensiva con cui riesce a ritagliarsi momenti preziosi.

Il suo cuore, però, batte soprattutto per i ragazzi che allena in palestra. Parlando di loro, non ha nascosto l'emozione: "Quando li porto sul ring mi viene da piangere", ha confessato. Per lui, seguirli significa salvarli dalla strada, trasformando lo sport in una vera e propria missione di vita.

Adesso resta da capire se Matteo riuscirà a trovare il suo spazio all'interno della Casa e, soprattutto, se il Grande Fratello gli permetterà di raccontare davvero la sua storia, senza costringerlo ad abbandonare il reality dopo appena pochi giorni.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Matteo Azzali racconta a Domenico perché non ha mai avuto figli