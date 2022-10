Gli Anelli del Potere, Charlie Vickers: "Hallbrand è Sauron? Non crede che gli Elfi siano così perfetti"

Il signore degli Anelli: Gli anelli del potere, un'immagine

Ci siamo: l'attesa per il gran finale di Il Signore degli Anelli - Gi Anelli del Potere è finita. L'ottavo episodio promette una rivelazione sconvolgente: sapremo chi è Sauron. Alcuni ipotizzano che non si è ancora rivelato, altri che potrebbe essere uno dei personaggi che abbiamo conosciuto, magari a cui ci siamo anche affezionati. Galadriel è ossessionata dal trovarlo. E se l'Oscuro Signore di Mordor fosse stato accanto a lei tutto il tempo?

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, Morfydd Clark in una scena della serie Amazon

Da queste parti abbiamo infatti una teoria: Hallbrand è Sauron. Nell'universo di Tolkien nessuna parola è scelta a caso. La prima volta che incontriamo Hallbrand, e che lo incontra anche Galadriel, l'uomo dice, in inglese: "looks can be deceiving": ovvero "l'aspetto può ingannare". Nel prologo di Il Signore degli Anelli di Peter Jackson è proprio Galadriel (quella di Cate Blanchett) a pronunciare la frase: "they were, all of them, deceived", cioè "tutti loro furono ingannati".

Durante gli episodi Hallbrand ci ha dato diversi motivi per credere di essere davvero Sauron: come è sopravvissuto al verme? Perché ha una forza fisica tale da sgominare tutte le guardie di Númenor da solo? Come fa a convincere tutti, perfino Galadriel, a fare ciò che vuole? È poi anche un fabbro, e Sauron lo era, e, nella prigione di Númenor, fa proprio un discorso da Oscuro Signore: quello di sfruttare la paura dell'avversario a proprio vantaggio. Magari ci stiamo sbagliando, oppure abbiamo avuto ragione fin da subito. Abbiamo infatti fatto la domanda secca proprio agli attori Morfydd Clark e Charlie Vickers, interpreti di Galadriel e Hallbrand, all'anteprima a Londra di Gli Anelli del Potere. Ecco cosa ci hanno detto.

Gli Anelli del potere: intervista a Morfydd Clark e Charlie Vickers

Gli Anelli del Potere: una serie impegnativa

Celebrimbor dice che la vera creazione richiede sacrificio. Quanto sacrificio avete messo in questa serie?

Morfydd Clark: fisicamente ero esausta. È la cosa più impegnativa che abbia mai fatto da quel punto di vista. Ho nuotato, fatto scene d'azione e soprattutto: quando interpreti un elfo, e ogni creatura della Terra di Mezzo, anche gli Uomini, devi restare al trucco per molto tempo. Quindi le ore sono lunghe, i giorni sono lunghi. I weekend erano piuttosto noiosi perché ci riposavamo immobili!

Gli Anelli del Potere: abbiamo già visto Sauron?

Gli Anelli del Potere: un'immagine del settimo episodio

Charlie Vickers: Forse non si pensa che fare queste cose giorno dopo giorno richiede molta resistenza. Le giornate sono infinite, ma alla fine di un blocco di riprese ho imparato che per me la vera sfida è questa: riuscire a reggere il ritmo per un lungo periodo di tempo.

Gli Anelli del Potere: gli attori rispondono alla critiche

Il fratello di Galadriel dice che le navi galleggiano mentre un sasso no perché i sassi guardano verso il fondo. Pensate che le persone che stanno criticando la serie ancora prima di vederle siano un po' dei sassi?

Gli Anelli del Potere: un'immagine del settimo episodio

Morfydd Clark: Secondo me non bisognerebbe essere troppo ossessionati di qualcosa che non si è visto. È meglio non sprecare anni della propria vita con una serie se è così.

Charlie Vickers: È tv! Penso che alcune discussioni attorno alla serie siano una cosa positiva: quelle che ci fanno riflettere sul mondo. È bello per noi interagire con i fan, ma alcune cose non le capisco, se devo essere onesto. Come te, ne sono sicuro.

Gli Anelli del Potere: la natura tanto cara a Tolkien

Galadriel dice che il male non dorme, attende: una cosa bella del mondo di Tolkien è che ogni generazione può rivedere nelle sue parole il male del suo tempo. Secondo voi qual è quello della nostra? Che ci attende?

Gli Anelli del Potere: un'immagine del settimo episodio

Morfydd Clark: Pensi sia la crisi climatica. Credo sia il motivo per cui il fantasy e l'horror sono così popolari al momento. Il fantasy perché esplora il mondo naturale, che ha una sua personalità, e l'horror perché i Millennial e la Gen Z stanno urlando il proprio disagio, ma nessuno ascolta. Abbiamo pensato, almeno io, alla natura tutto il tempo mentre giravamo, perché eravamo circondati dalla bellezza. Tolkien era ossessionato dalla bellezza della natura.

Charlie Vickers: La Nuova Zelanda è uno dei posti più belli al mondo. Non poteva esserci un posto migliore per questo viaggio.

Gli Anelli del Potere: Hallbrand è Sauron?

Il tuo personaggio dice che l'aspetto può ingannare. All'inizio di Il Signore degli Anelli si dice che "furono tutti ingannati da Sauron". C'è un nesso?

Charlie Vickers: Nesso, eh? Gira questa teoria, non so bene da dove venga, sembra un po' forzata. Penso che l'aspetto possa ingannare. Ma lui lo dice parlando di Galadriel, all'inizio. Hallbrand viene dalle Terre del Sud, dove la sua gente è stata governata dagli Elfi per molto tempo. Questo la dice lunga sulla loro relazione. Gli elfi sono così belli e saggi, ma dal suo punto di vista a volte gli Elfi non sono così perfetti come vogliono far credere.

Gli Anelli del Potere: Galadriel sa come usare una spada

Sei così tosta in questa serie: quando hai la spada mi hai fatto pensare alla Sposa di Kill Bill. Chi pensi vincerebbe tra la tua Galadriel e la Sposa di Uma Thurman?

Morfydd Clark: Penso che vincerebbe Galadriel. Galadriel, non Morfydd! Uma Thurman mi batterebbe sicuramente.