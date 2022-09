Gli Anelli del Potere: abbiamo già visto Sauron?

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere - una suggestiva immagine della serie

Ne è convinta Galadriel: Sauron è ancora lì fuori, pronto a tornare quando meno ce lo si aspetta. "Il male non dorme: attende", dice al suo amico Elrond. E in effetti, a giudicare da come tutti le dicano di darsi una calmata, visto che la pace dura da anni, il momento propizio sembra proprio arrivato. Nella serie Prime Video Il Signore degli Anelli - Gli Anelli del potere l'Unico Anello non è stato ancora forgiato, ma Sauron e il suo esercito di Orchi sono pronti a rubare la scena.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, Morfydd Clark in una scena della serie Amazon

L'Oscuro Signore di Mordor appare brevemente nel prologo della serie, durante il racconto che fa proprio Galadriel per introdurci alla nuova storia, tratta dalle appendici di Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien. Eppure forse l'abbiamo visto anche altrove in questi episodi. E continueremo a vederlo: tra le sue tante abilità, Sauron possiede quella di poter cambiare aspetto. È un mutaforma.

È quindi plausibile che uno dei protagonisti della serie, anche se non porta il nome di Sauron, possa poi rivelarsi il grande antagonista. Se non avete visto i primi due episodi di Gli Anelli del Potere, o comunque non volete rovinarvi la visione della prima stagione con teorie su chi sia chi, tornate a questo articolo in un secondo momento. Se invece anche voi siete curiosi, andiamo avanti.

Il Signore degli Anelli - Gli Anelli del Potere: chi è Sauron?

Lo straniero

Il Signore degli Anelli: Gli anelli del Potere, Daniel Weyman è lo Straniero

Fin dal primo trailer gli autori della serie Prime Video sono stati molto furbi: uno dei personaggi più misteriosi, "l'uomo della meteora" o "lo straniero", non si vede in volto, ma, ripreso dall'alto, compare al centro di un cerchio di fuoco che non può che ricordare l'Occhio di Sauron. Immediatamente si è pensato quindi all'Oscuro Signore. Ma, in effetti, sarebbe troppo scontato. Una volta visti i primi due episodi, il personaggio misterioso, trovato dalla Pelopiede Nori, fa pensare molto più a uno stregone. Che sia Gandalf, Saruman, o uno degli stregoni blu magari lo approfondiremo in un altro video. Per ora ci limitiamo a dire che l'attore scelto, Daniel Weyman, somiglia molto a un giovane Ian McKellen. Ma potrebbe essere un altro depistaggio.

La sacerdotessa

Il signore degli Anelli: Gli anelli del potere, un'immagine

Con il secondo trailer di Il Signore degli Anelli - Gli Anelli del Potere, rilasciato al San Diego Comic-Con, è stato introdotto il personaggio della Sacerdotessa, interpretato da Bridie Sisson. Prima che si rivelasse l'identità di questa nuova figura, in molti hanno pensato che potesse trattarsi proprio di Sauron, in particolare quando inganna Uomini ed Elfi sotto le vesti di Annatar, Il Signore dei molti Doni. Vestita di bianco, probabilmente è una cultrice di Morgoth.

Halbrand

Arriviamo infine alla nostra teoria. Galadriel si chiede perché, se il grande male è estinto, continui a sentirlo nel suo cuore. Qualcuno potrebbe pensare che si tratti soltanto del dolore incancellabile per la perdita del fratello Finrod, ma forse invece l'Oscuro Signore è davvero molto più vicino di quanto sembri.

Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere, una foto dal set

Dopo aver rifiutato di tornare a Valinor ed essersi gettata in mare, Galadriel si imbatte in alcuni naufraghi. Sulla zattera, tra i pochi sopravvissuti c'è Halbrand, ufficialmente uomo in fuga dalle terre del sud. Quando conosce Galadriel Halbrand pronuncia la frase: "L'aspetto può ingannare", riferendosi proprio alla dama elfica. E forse in questa frase c'è nascosta la soluzione del mistero. Nel prologo di Il Signore degli Anelli - La Compagnia dell'Anello proprio Galadriel dice: "Tutti loro furono ingannati", usando la stessa parola ("deceive" in inglese). E poi: come ha fatto Halbrand a salvarsi in modo così agile dal Verme che distrugge la zattera e uccide tutti tranne lui? E ancora: ascoltando la colonna sonora di Gli Anelli del Potere, composta da Bear McCreary, della serie Prime Video fate attenzione al brano dedicato proprio al personaggio di Halbrand: il tema cambia, diventando decisamente più minaccioso.

Magari stiamo giocando troppo a La signora in giallo, ma se Halbrand dovesse davvero rivelarsi come Sauron sarebbe una mossa geniale: il male è sempre stato accanto a Galadriel fin dal primo momento.