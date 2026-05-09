For All Mankind 5, Ruby Cruz: "Su Marte ho trovato una famiglia. Da Willow a Elden Ring, amo i grandi fandom"

Stagione dopo stagione, decade dopo decade, For All Mankind è andata avanti, è cresciuta, si è evoluta, e ora che siamo stabilmente su Marte e siamo arrivati al 2012 alternativo in cui la storia è ambientata, tanto di differente c'è nella serie Apple TV rispetto a quel primo passo sulla Luna compiuto da un piede differente dalla nostra realtà.

Ruby Cruz è Lily Dale

Se la narrazione si sposta verso nuovi confini, nuovi personaggi fanno capolino e conquistano l'attenzione del pubblico. Tra questi c'è Lily Dale, la figlia più giovane di Miles e Amanda Dale che avevamo visto bambina nella stagione 4 e che ora fa il suo passo importante verso la ribalta della serie con il volto di Ruby Cruz. Abbiamo avuto modo di confrontarci con l'attrice per farci raccontare chi è la sua Lily Dale e come ha vissuto da new entry l'ingresso nel cast della serie Apple dopo l'esperienza altrettanto importante di Willow e mentre è al lavoro sul film di Elden Ring al servizio di Alex Garland.

Ruby Cruz è Lily: la nuova voce di Marte nella Stagione 5

L'attrice insieme a Toby Kebbell in una scena di For All Mankind 5

Troviamo Ruby Cruz sorridente ed entusiasta di affrontare il suo lavoro in For All Mankind e iniziamo la nostra chiacchierata proprio dal suo personaggio, che aggiunge una dinamica umana a un mondo tecnologico. Come ha lavorato sui lati emotivi del suo personaggio e farcela percepire come reale in un contesto così straordinario? "Credo che immaginare una persona giovane che cresce nei suoi anni formativi in un posto così lontano dal resto dell'umanità sia un'esperienza e un'esistenza molto intensa. Al punto in cui si trova la serie nell'esplorazione spaziale, nella stagione 5, Marte non è più solo un lavoro per scienziati e astronauti, non è solo una destinazione: è effettivamente una casa. Pensavo fosse importante mostrare le persone che lo vedono come casa, che sono cresciute lì. C'è molto 'orgoglio marziano', è un pianeta-famiglia ora. Non si tratta solo di esplorazione, c'è un intero mondo di emozioni che lo circonda."

Il realismo di For All Mankind: "mi perdevo nei corridoi del set"

E chi è la sua Lily? Qual è secondo Ruby Cruz la scena che più rappresenta la sua anima? "Amo questa domanda" ci ha detto l'attrice, che ci ha risposto dopo aver riflettuto un attimo: "Lily è così impavida, appassionata, determinata e si prende cura delle persone. Mi piace dove la vediamo nella vita perché mostra una giovane persona che realizza finalmente di avere una voce per lottare per ciò in cui crede. C'è questa comunità a cui tiene, cose per cui il suo cuore batte forte e realizza di poter combattere per esse. Questo è il cuore del personaggio."

Ruby Cruz nei panni di Lily Dale nella stagione 5 della serie Apple TV

E lavorando a questa esperienza, c'è stato un momento in cui si è sentita realmente in un presente alternativo? "Praticamente tutto il tempo" ci ha risposto scherzando, "per come sono fatti i set. Sono così elaborati, dettagliati, con corridoi che collegano le stanze... mi ci perdevo ogni giorno! Sei immediatamente immersa in un altro mondo: cassetti, porte, tastierini, tutto è così dettagliato che ti senti su un altro pianeta all'istante."

Tra Willow ed Elden Ring: la carriera "nerd" di Ruby Cruz

Un'esperienza stupenda, quindi, ma immaginiamo anche complessa entrando in corsa in una serie alla quinta stagione. Un'esperienza per la quale era però preparata, perché ha già fatto parte e sta prendendo parte a progetti con un fandom corposo, come Willow, che è andata su Disney+ e viene da un cult fantasy del passato, o Elden Ring, adattamento ora in produzione di uno dei videogiochi più popolari degli ultimi anni. Come affronta questo tipo di lavori? "Con For All Mankind è stato meravigliosamente facile e rassicurante unirsi a una comunità di persone che lavorano insieme da così tante stagioni" ci ha spiegato, "c'era già un sensasione di 'sappiamo come lavoriamo'" che ha reso il lavoro fluido e immediato.

Ruby Cruz in una scena di For All Mankind 5

Una semplicità che però non ha tolto spazio all'emozione della scoperta: "Ovviamente per me c'era del mistero essendo nuova, ma la gentilezza e la vulnerabilità del cast hanno aiutato. E poi sono ossessionata dall'essere parte di qualcosa che i fan amano davvero e con cui sono cresciuti. È raro che una serie venga rinnovato così a lungo oggi, è bello unirsi a una fanbase così leale."