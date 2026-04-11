For All Mankind 5, intervista a Joel Kinnaman: "Rischi e rimpianti. La sesta stagione sarà unica"

Alcune serie non fanno parlare di sé quanto altre. Non strappano titoloni, non diventano fenomeni virali, non fanno clamore per poi spegnersi. Stanno lì, solide e continue nel tempo. Come For All Mankind che è arrivata alla quinta stagione ed è già rinnovata per una sesta e ultima su Apple TV.

Un'immagine della serie Apple

Filo conduttore e colonna portante della serie è stato, dall'inizio, l'Ed Baldwin interpretato da Joel Kinnaman, che proprio questa settimana arriva a un momento compiuto del suo arco narrativo. Abbiamo avuto l'onore di parlarne in un'esclusiva chiacchierata con l'attore, ripercorrendo cosa ha rappresentato Ed Balwin nell'economia di For All Mankind e del panorama narrativo seriale contemporaneo, ragionando su quale eredità lascerà.

Il percorso di Ed Baldwin

Il viaggio di Ed è stato uno degli archi narrativi più coerenti e completi di un personaggio nella fantascienza moderna. Se dovessi riassumere il lavoro di una vita, quale diresti che sia la più grande eredità di Baldwin?

Joel Kinnaman: Ah... domanda difficile! Penso sia il fatto che non ci siamo arresi, che abbiamo continuato a spingere sempre più in profondità nello spazio e abbiamo continuato a esplorare.

Joel Kinnaman è Ed Baldwin in For All Mankind 5

Se potessi scegliere un momento, una scena dell'intera serie che rappresenti chi è davvero il tuo personaggio, cosa sceglieresti?

Penso che sia nella quinta stagione, quando Ed decide di pilotare l'Hopper per salvare il suo amico, rischiando la propria vita. Penso che questo riassuma tutto: è uno che corre rischi, è leale verso i suoi amici e farebbe di tutto per ciò che crede sia giusto.

Invecchiare con Ed in For All Mankind

Il tuo personaggio è uno dei pochi che abbiamo visto invecchiare, sia fisicamente che psicologicamente, attraverso i decenni. Qual è stata la sfida più grande nel ritrarre il peso del tempo e i rimpianti di Ed in questa nuova stagione?

Per me la rappresentazione dell'invecchiamento ha fatto davvero "clic" nella quinta stagione. Ho sentito che per me è stato molto più facile interpretare un ottantenne di quanto non lo sia stato interpretarne uno di 60 o 70 anni. Vedo un sacco di tizi tra i 60 inoltrati e i primi 70 che si muovono meglio di molti quarantenni. Dipende davvero da come ti prendi cura di te stesso. Ma di solito, a 80 anni, "sei" negli 80. Quindi ho adottato un approccio più completo all'invecchiamento: ho cambiato la mia voce e ho avuto una coerenza migliore nella rappresentazione generale. E mi sono ritrovato a sentire il bisogno di restare nel personaggio durante le riprese, anche tra un ciak e l'altro, e mantenevo il mio passo lento e la mia voce, restavo nella parte un po' di più. Inoltre non è stato nell'arco di sei mesi, è stato un tempo più compresso, quindi sentivo di avere la resistenza per farlo in un modo diverso rispetto a come forse avevo fatto nella quarta stagione.

L'attore con il trucco per sembrare ottantenne nella quinta stagione

Il trucco ti ha aiutato a sentire il peso del tempo?

Sì, di sicuro. C'è qualcosa nell'avere tutta quella roba sulla faccia, che mi stringeva un po' il collo. Interpretavo anche il fatto che il collo di Ed fosse rigido, perché avevo questa cosa sul collo che lo rendeva un po' più rigido. Sì, è stato d'aiuto, sicuramente. E poi c'è anche il fatto di sedersi lì nel trailer del trucco a guardarsi e vedersi così vecchio. Ti fa quasi sprofondare e sembra strano parlare velocemente o muoversi velocemente quando hai addosso tutta quella roba. È stato più facile diventare di quell'età.

La fantascienza e la serie Apple

For All Mankind è nota per il suo realismo alternativo. C'è stato un momento specifico sul set in cui le procedure tecniche o l'ambiente high-tech ti hanno effettivamente aiutato a sentire più profondamente lo stato psicologico del tuo personaggio?

Una scena di For All Mankind 5

Molte volte quando siamo seduti in uno di questi Hopper o in una di queste astronavi e davanti a noi abbiamo tutto questo gigantesco masso che stiamo cercando di scavare, in realtà stiamo solo guardando un green screen. Quindi molta di quella roba è più interiorizzata, dobbiamo interiorizzare tutto quanto, e molta della parte tecnica professionale non è pratica, quindi è qualcosa che viene aggiunto dopo. Direi quindi che è probabilmente l'opposto: richiede di più a noi come attori dover lavorare con la nostra immaginazione.

Non è la tua prima storia sci-fi. Secondo te cosa rende l'approccio al world-building di For All Mankind unico rispetto ad altre grandi produzioni di cui hai fatto parte?

Penso che la visione complessiva di For All Mankind sia così unica, così audace, e adoro il fatto che ci sia una semplicità nell'idea e poi una tale pazienza nella narrazione. Si sono presi davvero il loro tempo e non è qualcosa di folle in cui all'episodio 3 ci sono alieni ovunque, invece lo hanno davvero radicato così tanto nella realtà che non sembrava nemmeno fantascienza. La prima stagione non sembrava sci-fi, la seconda stagione non sembrava davvero sci-fi. Alla terza stagione iniziava a sembrare sci-fi. E penso che se hai uno show di fantascienza in cui le prime due stagioni non sembrano davvero sci-fi, sia uno show molto paziente.

For All Manking: un'immagine della serie Apple TV+

Continuavo a dirlo quando facevo interviste dopo la prima stagione e anche dopo la seconda stagione: "È davvero difficile vendere questo show, perché hai quasi bisogno delle prime tre stagioni per capire cos'è". E ora alla stagione 5 è chiaro cos'è, ma è stato difficile per noi comunicarlo all'inizio. E do molto credito ad Apple per aver avuto la pazienza e per aver continuato a credere nella visione, perché penso che queste cinque stagioni, e poi con la sesta, questa diventerà una cosa unica nella storia delle serie TV.