Da Johnny Depp a Judy, ecco il 2019 di Notorious!

Dodici titoli andranno a comporre il nuovo listino della Notorious Pictures, che ha finalmente comunicato i film in uscita nel 2018 e nel 2019. Si finirà l'anno con l'atteso dramma con Julia Roberts, Ben is back, per iniziare il 2019 con il torbido thriller con Johnny Depp sull'omicidio di Tupac. Spazio anche per i film per ragazzi e per l'horror grazie a Polaroid, in arrivo la prossima estate.

Notorious punta al thriller con Johnny Depp

Il 10 gennaio 2019 Brad Furman arriva sui grandi schermi italiani con il suo thriller City of Lies, che racconta le indagini sull'omicidio dei due rapper Tupac Shakur e The Notorious B.I.G. vent'anni dopo la loro morte. Johnny Depp sarà l'ex-detective che riaprirà la ricerca della verità, mentre Forest Whitaker sarà un reporter ABC che lo aiuterà a smascherare la polizia corrotta di Los Angeles. A giudicare dalle prime immagini, ci aspetta un'altra trasformazione di Johnny Depp, una di quelle più radicali. Il 28 febbraio 2019 sbarcherà nelle sale il thriller The Vanishing - Il mistero del faro con Gerard Butler e Peter Mullan: tre guardiani di un faro si apprestano ad assumere servizio per le solite sei settimane su una piccola e remota isola al largo della Scozia. Tutto prosegue con normalità fino a quando i tre non scoprono un baule pieno d'oro, portato sull'isola da un naufrago in fuga. Saranno costretti a uccidere dapprima per difendersi, poi per trattenere l'oro e infine continueranno a farlo accecati dall'odio e dalle paranoie, fino a quando rimarrà un solo sopravvissuto.

A giugno 2019 è ora dell'horror grazie a Polaroid di Lars Klevberg: Sarah e la sua amica Linda stanno rovistando nell'attico di casa quando trovano una scatola con dentro una vecchia Polaroid SX-70. Quando Sarah è sola, qualcosa inizia a spaventarla. Rumori improvvisi provenienti dalla macchina fotografica, scricchiolii, la visione di una ragazza impiccata e infine la presenza di un'ombra misteriosa che finisce per ucciderla. Si susseguiranno una serie di omicidi sempre più efferati fino a quando lo spirito intrappolato nella polaroid, non riuscirà a vendicarsi e a porre fine al suo disegno di morte e distruzione.

Julia Roberts e Judy Garland, drammi e dive sul grande schermo

Il 20 dicembre arrivano Julia Roberts e il giovane Lucas Hedges, recentemente apparso in Manchester by the Sea, protagonisti del film Ben is Back. La storia racconterà quello che accade a Ben Burns (Hedges), un giovane problematico ma affascinante, che ritorna a sorpresa dalla sua famiglia nella sera della vigilia di Natale. Sua madre, Holly, lo accoglie a braccia aperte ma scopre ben presto che la situazione è più complicata di quanto potrebbe pensare. In sole 24 ore le loro vite potrebbero cambiare per sempre e Holly farà di tutto per evitare la distruzione della sua famiglia.

Nel maggio 2019 arriva invece Judy, il biopic prodotto da Pathé e BBC Films dedicato a Judy Garland, interpretata da Renée Zellweger. Il film racconta l'ultimo periodo della vita della grande attrice e cantante, sul finire di una carriera sfolgorante iniziata giovanissima con la Dorothy del Mago di Oz. Un mix di fama e successo, fra Oscar e Golden Globe, e le battaglie con il suo management, i rapporti con i musicisti, i fan, i suoi amori tormentati e il dramma familiare che la spinse a fare i bagagli e a trasferirsi a Londra.

Il 14 febbraio 2019 spazio al dramma italiano con Copperman di Eros Puglielli con Luca Argentero: sul grande schermo la storia di Anselmo, un uomo speciale. Attraverso i suoi occhi la realtà assume i colori delle fiabe, la purezza dei bambini e la forza magica dei supereroi. Cresciuto senza imparare a diffidare degli altri, nonostante la durezza della vita, riuscirà comunque a mantenere la sua limpida e particolare visione del mondo.

Ecco il listino Notorious: