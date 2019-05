Ecco quelli che per noi sono i 15 migliori film con serial killer spietati, sanguinari, in alcuni casi capaci di esercitare un fascino malvagio.

Chi scrive questo articolo, non vergognandosi ad ammetterlo, nutre un amore particolare per tutte quelle storie che hanno come protagonisti sanguinari serial killer, sia quelle partorite dalla mente di sceneggiatori e registi sia quelle ispirate a fatti realmente accaduti. In questo articolo abbiamo deciso di riunire i 15 film con serial killer che più hanno fatto la fortuna di questo genere a metà tra il thriller e l'horror, da Seven, che potete recuperare su Infinity insieme ad altri di questa lista, a Zodiac e il recente La casa di Jack di Lars von Trier.

Il gusto del macabro è una caratteristica comune alla gran parte di noi e gli amanti del cinema non possono che sfogare la propria curiosità con film dedicati ai crudeli e brutali assassini seriali, che hanno fatto la storia della cronaca nera o che sono stati creati appositamente per far rabbrividire il pubblico di tutto il mondo.

1. La casa di Jack

Jack, il serial killer con propensioni artistiche e filosofiche interpretato da Matt Dillon, è stato completamente creato dalla mente visionaria (e contorta) di Lars von Trier. La casa di Jack, presentato nel 2018 al Festival di Cannes, ha per protagonista un uomo che decide di esprimere la propria arte attraverso una serie di violenti omicidi, che da quello della sua prima vittima (Uma Thurman) diventano sempre più efferati ma allo stesso complessi ed ingegnosi. Lo stesso Von Trier ha definito il film, che è stato distribuito in Italia in due versioni entrambe vietate ai minori di 18 anni, come l'opera più brutale e cruenta da lui mai realizzata.

2. Zodiac

Passiamo ora ad un film dedicato ad un serial killer realmente esistito: Zodiac. Il thriller diretto da David Fincher è basato sui libri di Robert Graysmith (nel film interpretato da Jake Gyllenhaal) dedicati al Killer dello Zodiaco, uno spietato assassino che negli anni sessanta e settanta terrorizza San Francisco. I protagonisti del film sono da una parte le vittime dei numerosi omicidi, dall'altra i giornalisti del San Francisco Chronicle, che nel corso di diversi anni seguono in prima persona le indagini per trovare ed incastrare il killer.

3. Il silenzio degli innocenti

Primo di una serie di pellicole dedicate al fittizio personaggio di Hannibal Lecter (ma ispirato ad alcune figure reali come Ed Gein e Ted Bundy), Il silenzio degli innocenti è tra i film più conosciuti ed amati di questo genere. I protagonisti del film di Jonathan Demme sono il dottor Lecter (Anthony Hopkins), ex psichiatra rinchiuso in manicomio con l'accusa di aver divorato i corpi di alcuni suoi pazienti, e la giovane Clarice (Jodie Foster), agente dell'FBI incaricata di trovare il brutale serial killer soprannominato "Buffalo Bill". La donna, in una corsa contro il tempo per salvare l'ultima vittima, sarà costretta a chiedere aiuto a Lecter per comprendere la mente malata del killer, sviluppando però con lui un rapporto molto particolare.

4. Psycho

Non potevamo non inserire in questa lista uno dei più grandi capolavori di Alfred Hitchcock: Psycho. Il film, passato alla storia per il suo tanto sorprendente quanto sconvolgente finale, è incentrato sull'inquietante figura di Norman Bates (Anthony Perkins), il giovane proprietario di un motel, e sul malato rapporto che nutre con l'anziana madre. La bellissima Marion (Janet Leigh), in fuga con una discreta somma di denaro rubato, si rifugia nello sperduto motel, dove viene presto uccisa - ricordate la famosissima scena della doccia? - da Norman. La morte della ragazza non passerà però inosservata e sulle sue tracce (e su quelle dell'assassino) troveremo presto la sorella Lila (Vera Miles) e l'amante John Gavin (Sam Loomis).

5. Seven

Passiamo ora ad un film decisamente più recente ma comunque estremamente rappresentativo di questo genere: Seven. Il film di David Fincher, nuovamente dedicato ad un serial killer fittizio, si concentra sull'indagine di due poliziotti, William Somerset e David Mills (Morgan Freeman e Brad Pitt), per trovare un assassino dal modus operandi estremamente inquietante. Il killer sceglie infatti le proprie vittime in base al loro essere rappresentative dei sette peccati capitali e le uccide in una sorta di contrappasso brutale.

6. La vera storia di Jack lo Squartatore

Torniamo ora ad un personaggio realmente esistito, quello che può essere definito il serial killer ante litteram: Jack lo Squartatore. La vera storia di Jack lo Squartatore è indubbiamente tra i migliori film con serial killer e ripercorre la storia del famosissimo assassino attraverso gli occhi dell'ispettore Frederick Abberline, interpretato da Johnny Depp, che tenta di salvare le prostitute del famigerato quartiere londinese di Whitechapel dalla furia del misterioso personaggio. Il film, tratto dalla graphic novel di Alan Moore e Eddie Campbel, reinterpreta i fatti storici attribuendo un'identità inaspettata al serial killer (che nella realtà non fu mai identificato con certezza).

7. Dahmer - Il cannibale di Milwaukee

Continuiamo con i film dedicati a personaggi realmente esistiti, spostandoci dall'Inghilterra vittoriana agli Stati Uniti degli anni '80. Dahmer - Il cannibale di Milwaukee ci racconta la vita di Jeffrey Dahmer (qui intepretato da Jeremy Renner), il famosissimo serial killer americano responsabile di diciassette cruenti omicidi. Il film si sposta dall'infanzia di Dahmer, quando commette il suo primo omicidio nel periodo immediatamente successivo al divorzio dei genitori, all'età adulta, in cui adesca le sue vittime per drogarle, ucciderle e abusare dei cadaveri.

8. Monster

Monster è un film del 2003 diretto da Patty Jenkins per cui la sua protagonista Charlize Theron si aggiudicò l'Oscar come Miglior attrice protagonista. Aileen Wuornos, prostituta dalla vita estremamente difficile, dopo aver ucciso un cliente che aveva abusato di lei, comincia una relazione con la giovane Selby, Christina Ricci, ma non riesce a fermarsi e continua a mietere vittime.

9. The Iceman

The Iceman, film del 2012 con Michael Shannon e Winona Ryder, narra la storia vera di Richard Kuklinsky, un serial killer dai metodi brutali e feroci al servizio della mafia italo-americana. Il film racconta la doppia vita di Richard, da una parte violento assassino dall'altra amorevole padre di famiglia, fino all'arresto per mano di un poliziotto sotto copertura.

10. Ted Bundy

Ted Bundy, film del 2002 di Matthew Bright, racconta la vita di uno dei serial killer più famosi della storia americana, dal primo omicidio all'ultimo arresto (l'uomo riesce infatti ad evadere più volte di prigione). L'uomo, affascinante studente modello, viene arrestato solo dopo che una delle sue vittime riesce a sfuggirgli gettandosi dalla sua auto, fornendo così un identikit alla polizia che fino a quel momento brancolava nel buio.

11. Il cacciatore di donne

Interpretato da Nicolas Cage e John Cusack, Il cacciatore dei donne è incentrato sulla vita del serial killer Robert Hansen, che negli anni '80 terrorizza l'Alaska mietendo una ventina di vittime. A tentare di incastrare l'assassino nel film saranno il detective Jack Halcombe e la giovane prostituta Cindy Paulson (Vanessa Hudgens), sfuggita fortuitamente alla brutalità dell'uomo.

12. Copycat - Omicidi in serie

La storia alla base di Copycat - Omicidi in serie è quella di due investigatori, interpretati da M.J. Monahan e Ruben Goetz, che indagano su una serie di omicidi attribuiti alla stessa persona. I due si ritrovano a chiedere aiuto alla psicologa criminale Helen Hudson (Sigourney Weaver), che non esce più di casa dopo un esaurimento nervoso: la donna riesce a scoprire che il serial killer emula famosi omicidi del passato e allo stesso tempo si rende però conto che tutti loro sono coinvolti nel suo gioco spietato.

13. American Psycho

Tra i film che hanno reso famoso Christian Bale, American Psyco narra nuovamente la storia di un serial killer fittizio, Patrick Bateman, che alla fine degli anni ottanta lavora nell'ambiente di Wall Street. Nel film, diretto da Mary Harron ed uscito al cinema nel 2000, vediamo la doppia vita di Patrick, yuppie dalla vita sociale impegnata di giorno e crudele assassino di notte.

14. Profumo - Storia di un assassino

Con Profumo - Storia di un assassino, film del 2006 tratto dal romanzo di Patrick Süskind, ci spostiamo ancora una volta nel passato per seguire la vita di Jean Baptiste Grenouille, ragazzo fin dalla nascita dotato di un olfatto portentoso. Jean Baptiste (Ben Whishaw) decide di imparare a creare profumi, prima nella Parigi poi nella Provenza di metà '700, col fine di creare la fragranza perfetta usando i cadaveri di bellissime fanciulle. Se ve lo siete perso potere recuperare Profumo su Infinity.

15. Non aprite quella porta

Per concludere questa lista passiamo ad un film più propriamente horror, Non aprite quella porta, il cui protagonista, Leatherface, è però liberamente ispirato al famoso serial killer Ed Gein. La pellicola, che anche in questo caso trovate su Infinity, narra le disavventure di un gruppo di amici che, durante un viaggio nelle campagne del Texas, finiscono nelle grinfie di un sadico assassino e della sua famiglia. Del film, uscito al cinema nel 1974 e diventato poi un classico del genere horror, sono stati fatti numerosi sequel e remake, tra cui l'omonimo di Marcus Nispel del 2003 con Jessica Biel.

