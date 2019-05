Brad Pitt: il fratello Doug ha ricreato il finale di Seven in uno spot della birra

Il fratello di Brad Pitt, Doug Pitt, torna a giocare con l'immagine del divo in uno spot della birra proponendo una parodia del finale di Seven.

Il fratello di Brad Pitt, Doug, ha ricreato l'iconico finale di Seven per lo spot di una birra. Lo spot, intitolato '6ix', riproduce l'iconica sequenza, ma la misteriosa scatola, al posto della testa di Gwyneth Paltrow, contiene sei bottiglie di birra che sembrano a stare molto a cuore a Doug.

Mother's Brewing Company, azienda di Springfield, Missouri, ha ingaggiato Doug Pitt, fratello di Brad Pitt, per girare la parodia del finale di Seven proprio di fronte alla sede. Doug Pitt ha mutuato lo stile e le battute del fratello, ma al posto di una pistola ha in mano il tubo per annaffiare che userà quando scoprirà che il suo amato pacco da sei birre è stato rubato. La birra in questione - per gli appassionati - è la nuova Doin' Good.

Brad Pitt in una scena di Seven (Se7en)

Seven: il costume di Halloween di Gwyneth Paltrow ispirato al film spopola sui social!

Questa non è la prima volta che Doug Pitt gioca con l'immagine del fratello maggiore. Nel 2012, ha stretto un accordo con Virgin Mobile per una fortunata campagna promozionale che si faceva beffe dello stardom di Brad Pitt. Lo spot ha ottenuto 1,2 milioni di visualizzazioni nella prima settimana, la campagna ha permesso a Doug Pitt di vincere il Grand Prix per Effectiveness a Spikes, un Leone Nero per Effectiveness a Cannes e molti altri riconoscimenti del settore.