Dungeons & Dragons: le foto dal set approdano sui social

I fan che attendono con ansia nuovi dettagli sulla lavorazione di Dungeons & Dragons possono godere della visione delle prime foto dal set inglese del colossal fantasy diffuse dal The Chronicle. Come testimoniano le foto, tra le location del film c'è il Castello di Alnwick, nella contea del Northumberland, che ospiterà le riprese per vari giorni.

Nelle foto pubblicate sui social si nota un uomo pelato con la testa tatuata che indossa un'armatura e dei vessilli che pendono da un lato del Castello di Alnwick. A giudicare dalle immagini, il Castello potrebbe essere usato per rappresentare Neverwinter, celebre città dei Forgotten Realms, dove sarà ambientata la storia.

Dungeons & Dragons vede nel cast le star Chris Pine, Michelle Rodriguez, Rege-Jean Page, Justice Smith e Hugh Grant nei panni del villain. Il film è un adattamento del popolare gioco di ruolo che ha dato vita a un fiorente franchise.

Dungeons & Dragons: lo sceneggiatore paragona la serie tv a Rambo

Per adesso sappiamo che il film sarà ambientato nei Forgotten Realms, ma non è chiaro se sarà collegato al gioco di ruolo di Dungeons & Dragons o se prenderà semplicemente spunto dalle ambientazioni medievali. La star René-Jean Page ha però accennato alla presenza dei draghi nella storia.

L'uscita di Dungeons & Dragons è fissata per il 3 marzo 2023.