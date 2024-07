Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri, l'edizione Blu-ray del film in offerta per il Prime Day su Amazon

In relazione al Prime Day di Amazon, è possibile recuperare Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri, in edizione Blu-Ray, in offerta.

Fra i giochi di ruolo più iconici e giocati al mondo troviamo sicuramente Dungeons & Dragons. Con questo abbiamo l'esempio perfetto di un "mondo" di un "approccio ludico" che negli anni ha saputo continuamente reinventarsi arrivando a coinvolgere sempre generazioni nuove e successive alle prime pubblicazioni. Partendo da un amore viscerale del genere sono sorte le prime sperimentazioni in termini cinematografici e oltre, arrivando al recentissimo Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri, giunto nei cinema durante il 2023. L'attenzione nei confronti del progetto, diretto da John Francis Daley e Jonathan M. Goldstein, è stata per lo più positiva differentemente dal passato, raccogliendo risposte differenti da una rosa di fan praticamente indomabile e fierissima.

Partendo da una reazione generale del genere, vogliamo segnalarvi che su Amazon è attualmente possibile trovare l'edizione Blu-ray del film in sconto grazie a un'offerta riservata ai clienti Prime, in occasione del cosiddetto Prime Day 2024 del 16-17 luglio. Sul sito, in questi giorni, potete trovare questa versione di Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri a 6,30€, al posto dei 19,99€ del prezzo di listino suggerito dalla compagnia (lo sconto è del 68,48%). Se interessati ad averlo è sufficiente cliccare su questo indirizzo, o in alternativa passare dal box che trovate qui sotto.

Di cosa parla Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri?

Per chi non lo sapesse, la storia di Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri segue un gruppo di avventurieri che cercano di recuperare una reliquia perduta. Il gruppo è composto da alcune classi che gli esperti del gioco non faticheranno a riconoscere nei modi e negli approcci alle varie situazioni. Durante il loro viaggio, questi affrontano varie sfide e creature magiche tipiche del mondo di Dungeons & Dragons, cercando di superare tradimenti e ostacoli per salvare il loro mondo.

Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri, il sequel potrebbe essere realizzato, ma a una condizione

Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri è stato elogiato e apprezzato per il suo tono leggero e avventuroso, la fedeltà allo spirito del gioco e le performance del cast, che include attori come Chris Pine, Michelle Rodriguez e Hugh Grant, avendo contribuito ad alimentare ulteriormente l'interesse nei confronti del franchise che fa da titolo, anche laddove, magari, non era ancora riuscito a far presa.