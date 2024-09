Dungeons & Dragons, Hugh Grant svela cosa è andato storto nel film

Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri sembrava destinato a un grande successo al botteghino, con Paramount Pictures disposta a investire parecchio per trasformarlo in un franchise redditizio; tuttavia, il flop al box-office ha infranto questi sogni e Hugh Grant, star del film, crede di sapere cosa sia andato storto.

Parlando con l'Hollywood Reporter, Grant ha parlato dell'avventura fantasy del 2023, che ha definito "un ottimo film", prima di sottolineare che la scarsa risposta e la debole promozione sono state il "mistero più grande" per lui. Grant si è chiesto: "Perché nessuno ha fatto ricerche di mercato prima? Penso che sia questo che è andato storto: fondamentalmente, la gente ha pensato: 'Non voglio vedere un film su questo gioco'. Perché nessuno lo ha chiesto al pubblico prima?".

Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri è uscito nel marzo 2023 con recensioni ampiamente positive da parte della critica. Il film ha come protagonista Chris Pine nei panni del bardo ribelle Edgin Darvis, che si allea con un gruppo eclettico di eroi, tra cui la barbara Holga Kilgore di Michelle Rodriguez, il paladino Xenk Yendar di Regé-Jean Page, il druido tiefling Doric di Sophia Lillis e lo stregone mezz'elfo Simon Aumar di Justice Smith.

Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri, Michelle Rodriguez, Chris Pine, Sophia Lillis, Justice Smith in una sequenza

La storia seguiva il gruppo mentre lavorava per salvare la figlia di Edgin, la Kira Darvis di Chloe Coleman, dalle grinfie della malvagia canaglia di Grant, Forge Fitzwilliam. Il film ha anche visto gli eroi affrontare la minaccia dei Maghi Rossi, guidati dalla Sofina di Daisy Head, che si sono allineati con Forge per posizionarsi in modo da inaugurare il regno del loro esercito di non-morti.

Nonostante abbia ottenuto recensioni quasi unanimemente positive sia dalla critica che dal pubblico, Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri non è decollato al botteghino. Nel corso della sua uscita nelle sale, ha incassato poco più di 208 milioni di dollari al botteghino globale con un budget di 150 dollari. Sebbene non sia stato tecnicamente un flop, ha ottenuto un rendimento di gran lunga inferiore al 200% che è considerato il tasso di passaggio standard per i lungometraggi a grande budget. Molti hanno sottolineato la forte concorrenza estiva che il film doveva affrontare nelle sale in quel periodo, tra cui John Wick 4 e Super Mario Bros. Il Film.

Lo scorso giugno, lo stesso Chris Pine aveva offerto ai fan una nota di speranza riguardo al futuro dell'universo cinematografico di Dungeons & Dragons della Paramount Pictures e della Entertainment One. "_Penso che ci siano ottime possibilità di farne un altro... e se riusciranno a trovare un modo finanziario per farlo funzionare, lo faranno:".