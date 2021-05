Dungeons & Dragons: René-Jean Page accenna alla presenza dei draghi nella storia

Dungeons & Dragons avrà tra i propri protagonisti anche l'attore Regé-Jean Page e la star di Bridgerton ha rivelato una piccola anticipazione sull'atteso progetto, confermando la presenza dei draghi.

Il progetto è basato sul popolare gioco di ruolo realizzato negli anni '70 da Gary Gygax e Dave Arneson.

John Francis Daley e Jonathan Goldstein saranno gli sceneggiatori e registi del film di Dungeons & Dragons e sul grande schermo si racconterà quello che accade a un ladro che riesce a evadere da una prigione insieme alla sua partner e unisce le forze con uno stregone privo di talento e un druido nel tentativo di imbrogliare il truffatore che ha rubato la refurtiva del furto che li ha portati dietro le sbarre, diventando poi il Lord di Neverwinter. Il traditore si è inoltre alleato con un potente Stregone Rosso che ha in mente un progetto molto oscuro. I protagonisti saranno Chris Pine e Michelle Rodriguez.

Rege-Jean Page in una foto promozionale

Rege-Jean Page in un'intervista rilasciata a Variety, ha dichiarato parlando del progetto: "Si tratta di un lavoro brillante. Mi sto letteralmente pagando il mutuo lottando contro draghi immaginari".

Daley ha inoltre rivelato che ad attirare la sua attenzione e quella di Goldstein è stata l'interpretazione dell'attore in Bridgerton, chiedendo quindi di organizzare un incontro via Zoom: "Non sembrava stanco dell'incredibile attenzione ed è realmente un bravo ragazzo che ha una grande consapevolezza per quanto riguarda i meccanismi della fama". Il filmmaker ha inoltre sottolineato che l'attore trasmette un senso di "dignità ed eroismo perfetti per il genere fantasy".

Il cast del film è composto da Chris Pine, Michelle Rodriguez, Justice Smith, Rege-Jean Page, Hugh Grant e Sophia Lillis.

Il gioco Dungeons & Dragons è stato lanciato nel 1974 e ha ottenuto la popolarità internazionale negli anni '80, ritornando poi a essere molto amato negli ultimi anni, permettendo di mettersi alla prova con ricerche di tesori, missioni, incantesimi, lotte tra creature e avventure di vario tipo.