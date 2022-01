Doc - Nelle tue mani 2, Luca Argentero: “Ci vorrà forse la terza stagione per vedere Doc più rilassato”

DOC - Nelle tue mani 2: il cast in una foto promozionale

Doc - Nelle tue mani 2 ha finalmente fatto la sua comparsa nella prima serata di Rai 1 dal 13 gennaio 2022. Un ritorno tanto atteso, visto il record di ascolti delle precedenti puntate che anche questa volta ha segnato un buon successo di pubblico, chiaro sintomo che il personaggio di Andrea Fanti ha ancora tanto da raccontare. Tratta dalla storia vera di Pierdante Piccioni, raccontata nel romanzo Meno dodici, la fiction riprende le vicende poco dopo la conclusione della prima stagione: ritroviamo un Andrea Fanti impegnato a convincere i suoi specializzandi a restare, visto che ognuno sembra aver deciso di prendere strade diverse, anche se all'orizzonte, più precisamente dalla Cina, una nuova influenza sembra minacciare la routine del reparto di Medicina Interna del Policlinico Ambrosiano. Nelle nuove puntate, infatti, verrà raccontata la difficile situazione che tutti noi abbiamo vissuto e stiamo vivendo, anche se non sarà comunque concesso un ruolo centrale all'argomento, almeno non in tutti gli episodi. Quello che invece è, e rimane, una costante è il carisma del protagonista, un uomo, un medico che dopo aver perso dodici anni della sua memoria ha ricostruito passo dopo passo la sua vita professionale, anche se sembra avere qualche difficoltà con quella privata. Abbiamo parlato di questo e di altro con Luca Argentero, parlando dell'evoluzione del personaggio di Andrea Fanti, dei suoi punti di forza e delle sue insicurezze.

Abbiamo chiesto a Luca Argentero qualche informazione in più sullo sviluppo del suo personaggio in questi nuovo episodi, ovviamente senza spoiler: "È difficile immaginare Andrea Fanti con un hobby al di fuori dell'ospedale, la sua ex moglie lavora nel suo stesso reparto, sua figlia si sta laureando in medicina e, chi lo sa, nei suoi desideri c'è che venga a lavorare con lui. È molto difficile che abbia un distacco personale ed emotivo da quello che vive, anche perché è un medico che non smette mai di pensare ai pazienti che sta seguend. Andrea fa fatica ad uscire dall'ospedale e forse proprio quando poteva pensare di prendere in considerazione qualcosa che prescindeva da quello che già conosce arriva un'emergenza globale e viene così inglobato di nuovo nel reparto insieme ai suoi compagni. Quello che viene dopo, invece, non lascia spazio al racconto personale: tutti i protagonisti sono costretti a fare i conti con la trincea che hanno vissuto e da qui parte il racconto. Ci vorrà forse la terza stagione per vedere Doc più sereno e rilassato."

DOC - Nelle tue mani 2: la seconda stagione tra pandemia e nuovi arrivi

Alla domanda se ci sia un momento o una scena che gli è rimasta particolarmente impressa nel suo percorso durante la serie, Argentero ha risposto ricordando le condizioni in cui è stata girata la prima stagione, che sono state in concomitanza con un periodo molto importante della sua vita: "Nella prima stagione è stato molto complesso gestire la prima parte del racconto, perché avevo a che fare con la perdita di un figlio e la sera dopo il set tornavo a casa e mia moglie era incinta. Passare le ore a piangere sul set la morte di un figlio e poi tornare a casa e trovare un sano distacco per una gravidanza passata per metà in lockdown è stato complesso a livello personale." L'attore ha poi aggiunto: "Mi ricordo però il discorso riferito alla morte e al discorso di essere medici che è stato un po' catartico per tutti, ci siamo accorti che stavamo mettendo in scena non solo un mestiere, ma un modo di intendere la vita, la morte, la malattia, il prendersi cura degli altri, l'eroismo che aleggia attorno a questo mestiere che è diverso da qualsiasi altro e che forse è un po' speciale."

