Dopo il successo di Doc, Luca Argentero diventa avvocato in Ligas: la nuova serie di Sky

Luca Argentero è pronto per la sua nuova avventura televisiva dopo il sensazionale successo ottenuto da Doc - Nelle tue mani. Sarà infatti il protagonista di Ligas, il nuovo legal drama di Sky.

Composta da sei episodi, la serie prodotta da Sky Studios e Fabula Pictures è tratta dal romanzo "Perdenti. La prima indagine dell'avvocato Ligas" di Gianluca Ferraris (edito da Piemme). Alla regia troviamo Fabio Paladini, mentre gli episodi sono stati scritti da Federico Baccomo, Jean Ludwigg, Leonardo Valenti, Matteo Bozzi, Camilla Buizza e Francesco Tosco.

Al momento non c'è ancora una data d'uscita confermata, ma Ligas debutterà prossimamente su Sky e in streaming solo su Now.

Luca Argentero in Doc - Nelle tue mani

Cosa racconta Ligas?

Luca Argentero sarà l'avvocato Lorenzo Ligas, il penalista più geniale, controverso, imprevedibile e affascinante di tutta Milano. L'uomo che tutti vorrebbero essere, e che tutte vorrebbero conquistare. Ma quando Ligas viene licenziato dal suo prestigioso studio, proprio perché incapace di distinguere tra dovere e piacere, tornare in cima sarà una sfida che non potrà affrontare da solo.

Doc - Nelle tue mani, Luca Argentero: "Abbiamo indossato il camice con responsabilità"

Insieme a Marta, giovane praticante piena di ideali, Ligas accetterà i casi più complessi e senza speranza per tornare al centro della scena. Perché tutti sono innocenti fino a prova contraria, e meritano la miglior difesa possibile. La sua.

Come accennato, Argentero è reduce dal successo di Doc - Nelle tue mani, serie di Rai Fiction attualmente ancora in produzione e giunta alla sua terza stagione, per un totale di 48 episodi. La serie è ispirata alla vera storia del dottor Pierdante Piccioni, ex primario dei Pronto Soccorso di Lodi e Codogno, che, in seguito a un incidente stradale sulla tangenziale di Pavia, ha dimenticato gli ultimi 12 anni della sua vita.