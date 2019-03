Disneyland Paris: la stagione dei supereroi Marvel è aperta!

Baby Groot nel castello della Bella addormentata nel bosco? Tutto è possibile quando si è a Disneyland Paris: per arrivare ben preparati all'uscita di Avengers: Endgame, nelle sale italiane dal 24 aprile, "il posto più felice della Terra" ha pensato bene di inaugurare una nuova Stagione dei Supereroi Marvel. Dopo il successo dello scorso anno, dal 23 marzo al 16 giugno gli Avengers tornano ad animare con spettacoli a tema Disneyland Paris: le new entry sono Groot e Captain Marvel, arrivata con la forza di un ciclone al cinema lo scorso 6 marzo.

Siamo stati a Disneyland Paris per tre giorni, osservando in prima persona tutto l'affetto che circonda gli eroi del Marvel Cinematic Universe: se Spider-Man continua a essere un grande favorito dai più piccoli, anche Black Panther e Captain Marvel si sono immediatamente ritagliati un grande spazio nel cuore dei fan. Le attività legate agli Avengers sono diverse: intanto segnatevi sul calendario il 2020, anno in cui il Disney's Hotel New York, attualmente chiuso, sarà inaugurato con una veste totalmente nuova. L'hotel del parco è infatti in fase di ristrutturazione e sarà interamente dedicato agli eroi Marvel, il Disney's Hotel New York - The Art of Marvel: come suggerisce il nome, ci saranno stanze a tema, con appesi ovunque tavole e quadri ispirati ai fumetti. Non è il solo restyling a tema Avengers previsto per Disneyland Paris: la celebre attrazione Rock 'n' Roller Coaster starring Aerosmith (a nostro avviso le montagne russe più "potenti" del parco, sì, anche più di Star Wars Hyperspace Mountain) sarà infatti presto completamente ridisegnata a tema Marvel.

In attesa di queste due grandi novità, la Stagione dei Supereroi Marvel propone, fino al 16 giugno, interessanti attività: all'interno del Parco Walt Disney Studios, dove all'entrata ad accogliere il pubblico c'è una statua di Captain Marvel (che completa il quartetto con quelle di Hulk, Black Panther e Iron Man all'interno), si può assistere allo Stark Expo: vecchie conoscenze come Vedova Nera (molto presente in questi spettacoli: segno che Marvel punta parecchio sul suo film stand alone?), Iron Man, Thor e Loki combattono a ritmo di musica al fianco di Spider-Man e Captain Marvel. Una combinazione che ci fa girare la testa, soprattutto dopo aver visto Avengers: Infinity War.

Captain Marvel e Groot si uniscono all Stagione dei Supereroi Marvel

Si continua poi nel Teatro Studio Uno, con la gemma della Marvel Season: lo spettacolo Super Heroes United, in cui gli Avengers, compresi Captain America e Doctor Strange, si uniscono per combattere contro Thanos e Nebula. Oltre alle coreografie spettacolari, c'è anche spazio per un Hulk a grandezza naturale e macchine che volano insieme agli attori. Infine, il pubblico può partecipare attivamente al Guardians of Th Galaxy Awesome Dance Off, spettacolo durante il quale Star Lord, Gamora e Groot invitano gli ospiti del parco a ballare con loro sulle note della splendida colonna sonora d Guardiani della Galassia.

Tra una foto con Captain America e soci, una volta fatta un'abbuffata di eroi Marvel c'è ancora tutto il parco principale da visitare, soprattutto l'adrenalinica sezione Adventureland, con le montagne russe di Indiana Jones e l'attrazione dedicata a Pirati dei Caraibi, che ha dato vita al franchise cinematografico con protagonista Johnny Depp. Infine da non perdere la parata pomeridiana, prevista per le 17:30 (il carro con il drago di Malefica, che sputa fuoco, è meraviglioso) e lo spettacolo di luci e fuochi d'artificio delle 20:30: quando arriva il momento di Star Wars è davvero difficile non emozionarsi.

Il video della Marvel Season a Disneyland Paris