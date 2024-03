Diabolik-Chi sei?, The Old Oak, Retribution, L’appuntamento, La verità secondo Maureen K. e i voti Blu-ray-DVD

Nella nostra rubrica mensile homevideo, le recensioni di: Diabolik - Chi sei?, The Old Oak, Retribution, L'appuntamento, La verità secondo Maureen K., Mi fanno male i capelli, In the Mood for Love.

Ritorna la nostra rubrica mensile homevideo di recensioni DVD e Blu-ray, per portare in evidenza prodotti che meritano di essere scoperti, al di là delle uscite principali di maggior richiamo che abbiamo già trattato in modo dettagliato, come ad esempio Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente (qui la recensione del 4K UHD), Wonka (qui la recensione del 4K UHD), Anatomia di una caduta (qui la recensione del blu-ray) e The Marvels (qui la recensione del 4K UHD), solo per citarne alcuni.

Diabolik - Chi sei?: Monica Bellucci e Valerio Mastandrea in una foto

La rubrica si apre con un atteso prodotto in uscita, ovvero Diabolik - Chi sei?, terzo capitolo della saga dei Manetti Bros dedicata al Re del terrore. A seguire il sempre intenso Ken Loach con The Old Oak, mentre Liam Neeson è il protagonista dell'adrenalinico Retribution. Oltre al curioso L'appuntamento con uno strano speed dating a Sarajevo, c'è poi una Isabelle Huppert da non perdere in La verità secondo Maureen K.. A chiudere Alba Rohrwacher in Mi fanno male i capelli e l'uscita in blu-ray di In the Mood for Love.

Diabolik - Chi sei?: la recensione del blu-ray

La cover del blu-ray di Diabolik - Chi sei?

IL FILM. Terzo e ultimo capitolo della saga sul Re del terrore firmata dai Manetti Bros, Diabolik - Chi sei? vede l'ispettore Ginko e lo stesso Diabolik collaborare fra loro dopo essre stati catturati insieme da una banda di criminali. Mentre sono rinchiusi in cella e pronti a una morte che sembra inevitabile, Diabolik svela all'ispettore il suo misterioso passato. Intanto anche Eva Kant e Altea si alleano per liberare i loro uomini.

Diabolik - Chi sei?: Miriam Leone e Giacomo Gianniotti in una scena

IL BLU-RAY. Diabolik - Chi sei? è arrivato in homevideo anche in alta definizione con il blu-ray targato Eagle Pictures che contiene anche una card da collezione. Eccellente il video, ma anche l'audio in DTS HD 5.1 fa in modo egregio la sua parte, rendendo avvincenti le scene più movimentate, tra sparatorie e inseguimenti, con buona spazialità fra i diffusori. Ci saremmo aspettati forse un pelo in più di peso dai bassi. Negli extra un backstage di 15 minuti con momenti delle riprese sul set e interventi di registi e cast, e poi Breakdown VFX, ovvero 2 minuti dedicati ad alcuni effetti speciali.

DA NON PERDERE. Come già accennato, la parte migliore dell'edizione è il video, preciso e molto dettagliato sui volti dei protagonisti come in tutte le ambientazioni. Il croma è sempre fedele alla fotografia, il contrasto ben calibrato mentre il quadro resta compatto anche nelle scene più scure, come quelle nella cella. Ma soprattutto va lodata un'ottima gestione delle suggestive sequenze in bianco e nero dove spicca deciso il rosso sangue. I VOTI. Video: 8,5 - Audio: 7,5 - Extra: 6,5

Diabolik - Chi Sei?, la recensione: il Re del Terrore saluta il cinema, senza infamia e senza lode

The Old Oak: la recensione del blu-ray

La cover del blu-ray di The Old Oak

IL FILM. Ken Loach torna con maestria a indagare sul sociale e le sue problematiche nel mondo attuale. In The Old Oak, ambientato in un villaggio del nord-est dell'Inghilterra, dopo la chiusura delle miniere è rimasto solo un pub, mentre la gente lascia quelle terre. Le case, ora molto più economiche, si riempiono di rifugiati siriani e i membri della comunità locale fanno sentire la loro rabbia. Uno scontro potenzialmente pericoloso che avrà il suo fulcro proprio nel pub con ripercussioni sul suo gestore, che aiuta invece i siriani a integrarsi.

The Old Oak: Ebla Mari in una scena del film

IL BLU-RAY. The Old Oak è arrivato in homevideo anche in alta definizione con il blu-ray Lucky Red distribuito da Plaion. Ottimo il video, mentre l'audio in DTS HD 5.1 non ha grandi possibilità di mettersi in luce in un film composto sprattutto da dialoghi anche serrati, peraltro puliti e dal buon timbro. Buona comunque l'ambienza nelle strade e nei locali e la resa della colonna sonora. Negli extra c'è solo il trailer.

DA NON PERDERE. La parte migliore dell'edizione resta il video, che presenta una fotografia sobria e perfettamente aderente alle ambientazioni, ma anche un dettaglio di buona qualità in qualsiasi circostanza, siano le vie del villaggio o gli spazi del pub, con ottimi primi piani e soddisfacente tenuta anche nelle scene più scure.

I VOTI. Video: 7,5 - Audio: 7 - Extra: 4

The Old Oak, la recensione: l'unione è la forza di una rivoluzione gentile

Retribution: la recensione del blu-ray

La cover del blu-ray di Retribution

IL FILM. Remake del film spagnolo del 2015 El Desconocido, Retribution diretto da Nimród Antal vede protagonista Liam Neeson, che passa tutto il film nella sua automobile seduto su una bomba. La star interpreta un uomo d'affari americano, Matt Turner, che vive a Berlino. Mentre sta accompagnando i figli a scuola, la sua vita viene sconvolta: una persona lo chiama dicendogli di obbedire ai suoi ordini e che se qualcuno scenderà dall'auto la bomba messa sotto il sedile esploderà.

Retribution: Liam Neeson in una foto

IL BLU-RAY. Retribution è arrivato in homevideo con il blu-ray targato Lucky Red e distribuito da Plaion Pictures. Il video presenta un buon dettaglio sia all'interno dell'auto che nelle panoramiche, anche se il quadro generale sembra abbastanza morbido, soprattutto nei momenti più frenetici. In ogni caso le immagini sono compatte e restano fluide anche nelle scene di azione, mentre il croma è molto vivace. Negli extra solamente il trailer.

DA NON PERDERE. L'audio presentato nelle tracce DTS HD 5.1 sia in italiano che in inglese, riproduce in modo ottimale tutto l'importante apparato sonoro del film, che tra spericolati inseguimenti automobilistici, crash fragorosi ed esplosioni deflagranti, mette decisamente a dura prova il reparto. Un reparto che come detto risponde presente con energia, grinta, precisione nella direzionalità degli effetti e un ottimo impatto da parte del sub.

I VOTI. Video: 7 - Audio: 8 - Extra: 4

L'appuntamento: la recensione del DVD

La cover del DVD de L'appuntamento

IL FILM. Dopo il successo di Dio è donna e si chiama Petrunya, la regista Teona Strugar Mitevska è tornata con l'ottimo e intenso L'appuntamento, con protagonisti Jelena Kordic e Adnan Omerovic. Nel film Asja è una donna single quarantenne che vive a Sarajevo e che a un bizzarro evento di speed dating incontra Zoran, banchiere di 43 anni. In realtà l'uomo non è lì in cerca di amore ma di perdono, perché c'è un segreto nel suo passato che riguarda proprio Asja e che ha unito i loro destini.

L'appuntamento: una scena

IL DVD. L'appuntamento è arrivato in homevideo grazie al DVD CG-Teodora, prodotto di buon livello tecnico ma purtroppo quasi privo di extra, visto che c'è solo il trailer. Il video, favorito dai molti primi piani, riesce a limitare i difetti del DVD, che si notano soprattutto sui pochissimi campi larghi dove emergono contorni incerti e qualche sbavatura, Per il resto il dettaglio è buono per lo standard come anche il croma e la compattezza del quadro.

DA NON PERDERE. La parte più convincente è sicuramente è l'audio, un Dolby Digital 5.1 presente sia in italiano che in originale che nonostante il film sia composto prevalentemente da dialoghi, diventa frizzante appena l'ambienza lo richiede, con una notevole spazialità nel chiasso caotico di alcune scene, ma anche nei momenti dove regna la musica e in quelli onirici, nei quali il sonoro è molto importante.

I VOTI. Video: 7 - Audio: 7,5 - Extra: 4

L'appuntamento, la recensione: La guerra, le ferite dei sopravvissuti e il perdono

La verità secondo Maureen K.: la recensione del DVD

La cover del DVD di La verità secondo Maureen K.

IL FILM. Isabelle Huppert è per l'ennesima volta autrice di una grande prova in La verità secondo Maureen K., film diretto da Jean-Paul Salomé nel quale l'attrice interpreta la rappresentante sindacale all'interno di un'importante multinazionale. Un giorno viene trovata in casa sua legata a una sedia, con una lettera A incisa sulla pancia, ma non ricorda nulla dell'aggressione. Con il procedere delle indagini, nella mente degli inquirenti si fa strada un dubbio e in molti iniziano a sospettare della versione data dalla vittima.

La verità secondo Maureen K.: un'immagine di Isabelle Huppert

IL DVD. La verità secondo Maureen K. È arrivato in homevideo grazie al DVD targato Mustang Entertainment, un prodotto il cui video è abbastanza penalizzato dai limiti del formato, con immagini spesso afflitte da contorni delle figure incerte, aliasing e qualche sgranature. Decisamente brillante invece il croma, come dimostrano i colori intensi dei capelli e del rossetto della protagonista. Molto meglio l'audio, mentre negli extra è preswnte solamente il trailer.

DA NON PERDERE. L'audio in Dolby Digital 5.1 sia per l'italiano che l'originale, è convincente e nonostante non si tratti certo di un film movimentato, riesce a essere vivace e frizzante grazie a una buona resa dell'ambienza e della colonna sonora, con i diffusori che vengono tutti coinvolti. I dialoghi perfetti per pulizia e timbro completano un buon reparto.

I VOTI. Video: 6 - Audio: 7,5 - Extra: 4

La verità secondo Maureen K., la recensione: la sindacalista di ferro di Isabelle Huppert

Mi fanno male i capelli: la recensione del DVD

La cover del DVD di Mi fanno male i capelli

IL FILM. Diretto da Roberta Torre con Alba Rohrwacher protagonista, Mi fanno male i capelli racconta di una donna di nome Monica che perde progressivamente la memoria mentre marito e amici cercano di aiutarla. La donna riuscirà a dare nuovo senso alla sua vita identificandosi nei personaggi dei film interpretati da Monica Vitti. Il marito, che la ama, la asseconda e spera che questo gioco la salvi e permette che diventi la loro nuova vita quotidiana.

Mi fanno male i capelli: una scena del film

IL DVD. Mi fanno male i capelli è arrivato in homevideo grazie al DVD targato Mustang Entertainment distribuito da Eagle. Il video è la parte migliore del prodotto, mentre l'audio proposto in Dolby Digital 5.1 presenta dialoghi perfetti e una soddisfacente ambienza generale, anche se più degli effetti sonori una preponderanza ce l'ha la colonna sonora, che suona decisa dai diffusori creando una suggestiva atmosfera. Negli extra il trailer e una galleria fotografica di 5 minuti.

DA NON PERDERE. Il video è sicuramente convincente per il formato DVD, con un quadro abbastanza compatto in ogni circostanza e con un buon dettaglio per lo standard, che si mantiene elevato anche negli spezzoni dei vecchi film. Da rilevare soprattutto la precisione di alcuni primi piani e dei capelli della protagonista. I limiti del formato emergono solo in un paio di occasioni, nella chiusura di una porta e su un esterno con vegetazione, dove affiorano delle sbavature.

I VOTI. Video: 7 - Audio: 6,5 - Extra: 5

Mi fanno male i capelli, la recensione: la forza del cinema per lenire gli effetti della malattia

In the Mood for Love: la recensione del blu-ray

la cover del blu-ray di In the Mood for Love

IL FILM. Nuova edizione Blu-ray per In the Mood for Love, il film diretto da Wong Kar-Wai nel 2000 con Maggie Cheung e Tony Leung Chiu Wai. Nella travagliata Hong Kong del 1962 il capo redattore di un quotidiano locale, dopo aver cambiato casa e spesso solo per i continui viaggi per lavoro compiuti dalla moglie, fa amicizia con una donna bellissima, a sua volta trascurata dal marito. Nascerà un rapporto molto particolare.

Maggie Cheung e Tony Leung nel film In the Mood for Love

IL BLU-RAY. In the Mood for Love è proposto finalmente in alta definizione grazie al blu-ray CG-Tucker, che presenta un netto salto di qualità video rispetto al DVD con quadro compatto e caratterizzato da una leggera grana naturale, un croma vigoroso e un dettglio molto buono in ogni circostanza. L'audio italiano in DTS HD 5.1 restituisce dialoghi puliti e una buona resa della colonna sonora, ma l'originale nella stessa codifica ha un'ambienza molto più ricca nei rumori circostanti ed è decisamente più coinvolgente.

DA NON PERDERE. Eccezionale il reparto extra con quasi due ore di materiale. Oltre al trailer, troviamo un Making of di ben 51 minuti, con interventi di regista e cast, momenti delle riprese sul set e provini per approfondire le tematiche del film. A seguire tre scene tagliate con il commento del regista per circa 25 minuti in totale. Troviamo poi un finale alternativo (9'), un video musicale (4') e Appunti sulla realizzazione del film (17') con altre curiosità sulla lavorazione.

I VOTI. Video: 8 - Audio: 7 - Extra: 8

In the Mood for Love: il cinema di Wong Kar-wai, tra malinconia e sentimento