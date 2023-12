Diabolik - Chi sei?: la crisi del maschio nella trilogia dei Manetti Bros.

L'avventura cinematografica di Diabolik, il re del terrore, finisce qui. Almeno per il momento. La trilogia dei Manetti Bros. è infatti arrivata alla sua conclusione con Diabolik - Chi sei?, in sala dal 30 novembre, dopo l'anteprima alla Festa del cinema di Roma 2023. Creato dalle sorelle Giussani, il personaggio dei fumetti ha avuto una vita travagliata sul grande schermo.

Diabolik - Chi sei?: Miriam Leone e Giacomo Gianniotti in una scena

Nel primo capitolo, uscito nel 2021, a interpretarlo è infatti Luca Marinelli. Negli altri due è invece Giacomo Gianniotti a indossare la sua inconfondibile maschera. Con l'avanzare dei film, nonostante nel titolo ci sia il suo nome, il protagonista è diventato mano mano sempre meno centrale: ad avere ruoli di primo piano sono stati infatti sempre di più l'ispettore Ginko di Valerio Mastandrea e, soprattutto, la Eva Kant di Miriam Leone.

Proprio lei è il vero cuore pulsante del film. Come dicono gli stessi registi, Marco e Antonio Manetti, il titolo più corretto della trilogia è un altro: "La forza del fumetto di Diabolik sta proprio nel fatto che le donne sono personaggi molto forti. Il fumetto si chiama Diabolik, ma in realtà si dovrebbe chiamare Diabolik ed Eva. L'unicità di Diabolik è data proprio dalla presenza di Eva: sono totalmente in simbiosi. Ed Eva ha una sua personalità, delle sue caratteristiche. Nel fare i film noi abbiamo scelto le storie a cui ispirarci e abbiamo voluto quelle in cui Eva è più presente."

Diabolik - Chi sei?: intervista a Marco e Antonio Manetti

In Diabolik - Chi sei? (recensione qui) Eva Kant si allea con Altea (Monica Bellucci) per salvare sia Diabolik che Ginko. Mentre i due personaggi maschili infatti parlano molto, si confrontano a parole e si confessano, addirittura arrivando ad ammettere di non sapere bene chi siano, le donne invece sono molto pratiche e fanno squadra per liberarli. Una metafora della crisi del maschio di cui si parla molto in questi anni?

Diabolik - Chi sei?: Monica Bellucci e Miriam Leone fanno squadra

Antonio Manetti dice: "In effetti questi uomini chiacchierano troppo! Mentre Eva e Altea sanno benissimo chi sono". D'accordo Marco: "Non so se sia una cosa successa negli ultimi anni. Forse è sempre stato così. In questo momento, finalmente, le donne alzano la testa e pretendono che venga detto quello che sono sempre state per l'uomo. Se ne parla sempre male, ma anche l'essere umano maschile ha tanti lati positivi, anche se ha una profonda insicurezza e paura della sua essenza vera. Cosa che la donna non ha. In questo film, oltre a salvarli, ALtea ed Eva cercano di spiegare a Diabolik e a Ginko cosa loro in realtà sono. Loro non hanno il coraggio di affrontare quello che le donne hanno già affrontato."

Diabolik: ci sarà un prequel?

Diabolik - Chi sei?: Miriam Leone con Monica Bellucci in una scena

In Diabolik - Chi sei? c'è un lungo flashback in bianco e nero in cui vediamo la nascita di Diabolik: a interpretare il giovane protagonista è Lorenzo Zurzolo, affiancato da Paolo Calabresi nel ruolo del terribile King. Oltre a questa parentesi, ci sarà un prequel di Diabolik? I Manetti Bros. sono proiettati verso il futuro: "È questo! È una storia talmente bella e piena ancora di cose da raccontare che in effetti è un'idea. Anche se meriterebbe di essere raccontata più nel dettaglio. Anche inventando, perché in realtà le Giussani hanno pensato solo a questo. Diabolik è stata un'avventura molto lunga, bellissima, però avevamo voglia di cambiare. Abbiamo già girato un altro film, siamo in fase di montaggio."