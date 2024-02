Wonka in 4K UHD, la recensione: che spettacolo la steelbook da collezione con Timothée Chalamet

La recensione di Wonka in 4K UHD: per il film con Timothée Chalamet la Warner ha sfornato ben tre steelbook da collezione. Ne abbiamo esaminata una apprezzando una stupenda resa audio-video e un buon pacchetto di extra.

Per chi era scettico sulla potenzialità di un prequel del famoso La fabbrica di cioccolato di Willy Wonka del 1971, Wonka si è rivelato una bella sorpresa, e a testimoniarlo ci sono le buone critiche e il grande successo al box-office. Merito certamente della regia di Paul King e della scelta di virare con convinzione sul musical, ma soprattutto del fascino di Timothée Chalamet, perfetto nei panni del giovane Willy Wonka, e dell'irresistibile Hugh Grant in quelli di uno scatenato Umpa Lumpa.

Inevitabile che anche in campo homevideo l'attesa per un film di così grande successo fosse grande. Attesa ripagata, e c'era da starne certi visto che Warner Bros. Home Entertainment rappresenta una garanzia in questo senso. Non a caso sono state fatte le cose in grande, perché oltre alle varie edizioni in DVD, Blu-ray e 4K UHD, Wonka è proposto addirittura in tre diverse steelbook da collezione con copertine differenti (una uscirà a fine marzo), tutte con due dischi all'interno con le versioni del film in 4K UHD e blu-ray. Grazie a Warner abbiamo avuto il piacere di esaminare una di queste steelbook e ve la raccontiamo in questa recensione.

Un video 4K al top che esalta scenografie e design dei personaggi

Se sul piano della bellezza della steelbook da collezione che abbiamo avuto tra le mani c'è poco da dire, fa piacere sottolineare come l'edizione Warner di Wonka sia impeccabile anche sul fronte tecnico. A partire da un video 4K UHD davvero straordinario per perfezione e incisività del dettaglio, nonché per brillantezza cromatica. Quello che colpisce è la capacità di esaltare al meglio la variegata scenografia, con una resa mirabile degli effetti CGI e un quadro eccellente e nitido, con contorni netti sulle figure, gli oggetti e le ambientazioni ricche di particolari anche minimi. E questo in tutte le occasioni, con grande cura per le espressioni dei personaggi ma anche per i dettagli di cioccolatini e caramelle. E con la giusta dose di sensazione di sporco e vissuto in occasione dei flashback.

Wonka: il protagonista Timothée Chalamet in una foto

Sul fronte cromatico le immagini presentano una variegata gamma di tonalità a seconda dei momenti del film, da quelli con colori cupi, vibranti e robusti, alle esplosioni di colori vivaci e brillanti di altre sequenze, come ad esempio l'arancione e il verde folgoranti dell'esuberante Umpa Lumpa. L'estrema qualità del video permette che tutta questa altalena di gradazioni sia sempre riprodotta con rigore e precisione, con bella percezione del colore anche in oscurità e vette di indubbia intensità. Il tutto completato da un nero solido e compatto. Insomma un video perfetto per replicare le grandi emozioni vissute in sala, ma anche eventualmente per scoprirle per la prima volta in ambito casalingo.

Wonka, recensione: Timothée Chalamet vi stupirà con la sua fabbrica di gioia

Audio: c'è anche un superbo Dolby Atmos italiano

Wonka: Hugh Grant nei panni di un Umpa Lumpa

Altro grande punto di forza dell'edizione è la presenza del Dolby Atmos (con core True HD) italiano, che pareggia dunque la codifica inglese. Ed è davvero un bel sentire: non che Wonka sia un film particolarmente ricco di azione, ma gli spunti sonori sono comunque importanti e numerosi, a partire dalla resa avvolgente e frizzante di tutti i numerosi momenti musicali. Ma anche tutti gli effetti delle scene più movimentate sono catturati in modo preciso e puntuale da diffusori costantemente attivi, non solo per quanto riguarda l'apertura laterale e il supporto dell'asse posteriore, ma anche con un saggio utilizzo della verticalità, che viene sfruttata in modo molto suggestivo.

Wonka: una scena del film

Tutto questo porta lo spettatore a essere piacevolmente circondato dagli effetti, e gli consente di assaporare anche tutte le piccole chicche del sonoro disseminate qua e là di un sound design molto ricco e curato nei minimi particolari. In questo contesto l'apporto del subwoofer non è mai invasivo, ma è estremamente efficace perché presente e incisivo quando chiamato in causa. I dialoghi perfetti (qui naturalmente la traccia originale è preferibile per la naturalezza dei parlati e anche delle canzoni) e una dinamica eccellente completano un reparto pienamente convincente.

Wonka e La fabbrica di cioccolato: i film di Mel Stuart, Tim Burton e Paul King a confronto

Gli extra: 45 minuti tra storia, musica, costumi, scenografie e dolciumi

Wonka: Timothée Chalamet e Hugh Grant in una foto del film

Buono anche il reparto dedicato agli extra che approfondisce vari aspetti della pellicola, anche se forse 45 minuti di materiale potranno sembrare non esaustivi per i fan del film. Si comincia con Unwrapping Wonka: Paul King's Vision (12' e mezzo), con il regista e altri membri chiave di cast e troupe che raccontano l'inizio e lo sviluppo della produzione, nonché il lavoro di fusione del materiale originale di Roald Dahl con nuove idee e personaggi. A seguire The Whimsical Music of Wonka (6') con il compositore Joby Talbot e il cantautore Neil Hannon che svelano l'anima musical del film e il dietro le quinte delle canzoni.

Wonka: una barretta di cioccolato Wonka

Troviamo poi Welcome to Wonka Land (11'), contributo nel quale lo scenografo Nathan Crowley e il resto della troupe raccontano la costruzione dei set per riprodurre al meglio il mondo creato da Roald Dahl. Si prosegue con Hats Off to Wonka (7') sul lavoro e le ispirazioni della costumista gallese Lindy Hemming per dare un certo look ai personaggi, quindi Wonka's Chocolatier (9'), con la chocolate designer Gabriella Cugno che racconta la realizzazione di cioccolatini, caramelle e dolciumi presenti nel film. A chiudere Musical Moments, ovvero l'accesso immediato alle scene con le canzoni.