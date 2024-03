The Marvels in 4K UHD, la recensione: la rivincita può arrivare in homevideo?

La recensione di The Marvels 4K UHD: dopo il flop al botteghino, il film dell'MCU cerca la rivincita in homevideo grazie al prodotto di grande qualità audio-video distribuito da Eagle Pictures. Anche se sugli extra si poteva fare di più.

L'ennesimo episodio del Marvel Cinematic Universe ha diviso e fatto discutere: in The Marvels c'è chi ha intravisto la conferma di una crisi dei Marvel Studios, amplificata anche dal flop al botteghino, chi invece ne ha colto segnali positivi e una parziale rinascita. La cosa più probabile, è che come spesso accade con i movie del MCU anche il film diretto da Nia DaCosta sarà presto ai vertici delle classifiche di vendita homevideo, prendendosi così una rivincita tra DVD, blu-ray e 4K UHD. Merito di edizioni sempre molto curate sul piano tecnico, anche se non sempre esaustive sul fronte degli extra. Ma godere pienamente dello spettacolo, dell'azione e degli effetti speciali, e usufruirne grazie a video e audio di eccellenza, è sicuramente l'aspetto principale.

The Marvels: Brie Larson in una scena del trailer

E sotto questo aspetto l'edizione di The Marvels in 4K UHD a due dischi distribuita da Eagle Pictures con tanto di card da collezione, e oggetto di questa recensione, è una garanzia per apprezzare al meglio le avventure delle tre esplosive supereroine Carol Denvers (Brie Larson), Kamala Khan (la scatenata Imar Vellani) e Monica Rambeau (Teyonah Parris). Segnaliamo che oltre all'edizione da noi esaminata, è in commercio anche una steelbook e in esclusiva per il sito Film&More un abbinamento con Steelbook 4K, card e gadget da collezione, ovvero il fumetto originale Marvel di 320 pagine "Noi siamo The Marvels".

Il video 4K: dettaglio straordinario e croma folgorante

Come già premesso, sul piano tecnico The Marvels non delude le attese, a partire dal video 4K UHD (ma nell'edizione c'è anche il blu-ray), perfetto per esaltare i numerosi ed efficaci effetti visivi del film. Il livello di dettaglio è straordinario e rende al meglio i volti dei protagonisti, i trucchi, le location "reali" e i costumi, e questo per certi versi era quasi scontato. La buona notizia è che questa notevole qualità si riscontra anche nelle numerose scene dove regna la CGI, che restano sempre fluide e compatte, e mantengono sempre una buona dose di realismo, pur dovendo scontare una fisiologica leggera morbidezza rispetto alle altre.

The Marvels: Zawe Ashton in una foto del film

Folgorante il croma, che vanta una gamma meravigliosamente ampia di tonalità che pervade le sequenze, in gran parte ricche di colori brillanti e intensi. Una sensazione di esuberanza che si mantiene costante in ogni circostanza: dalle scene più luminose e calde fino a quelle più fredde, il croma assicura sempre precisione e vivacità, il tutto ulteriormente valorizzato da un nero perfetto per riprodurre la profondità dello spazio.

Audio italiano coinvolgente ma l'Atmos inglese gioca la carta della verticalità

The Marvels: Teyonah Parris in azione

Come da tradizione Disney, per quanto riguarda l'audio la traccia italiana è in Dolby Digital Plus 7.1, ottima e coinvolgente, ma inevitabilmente un passo indietro al Dolby Atmos inglese. L'ascolto in italiano permette comunque di godere di tutta l'enorme attività laterale e surround, a volte fatta di piccoli spunti, a volte di effetti possenti. L'asse posteriore è sempre frizzante e attivo, oltre che preciso, e appoggia con decisione l'attività anteriore, il tutto corroborato da panning puntuali e numerosi visto che l'attività "volante" è notevole tra veicoli spaziali, detriti e gesta delle protagoniste.

The Marvels: le tre protagoniste del film

Buona la resa della colonna sonora e soddisfacente la presenza del sub, anche se sul fronte dei bassi ci saremmo aspettati un pizzico di maggior incisività, come del resto nel peso dei dialoghi. Oltre che per i bassi più convincenti (ma non al top) e i dialoghi naturali e più decisi, il Dolby Atmos inglese fa la differenza soprattutto sulla massiccia ed efficace presenza degli effetti verticali, fondamentale considerato il materiale "volante" citato in precedenza.

Gli extra: commento audio e 25 minuti tra making of, diari, papere e scene tagliate

The Marvels: una foto di Samuel L. Jackson

Solo discreto il reparto extra con circa 25 minuti di materiale, ma a impreziosire il reparto c'è anche l'interessante commento audio di Nia DaCosta e Tara DeMarco, che è presente anche sul disco 4K. Tutti gli altri contenuti speciali si trovano sul blu-ray. Si parte con Intrappolati (11'), un making-of che parla del design del film, ma anche della storia, delle scenografie, dei costumi e del trucco con interviste al cast e alla troupe, contributo dominato dalla verve di Iman Vellani. Si prosegue con I diari della produzione (5' e mezzo) che offre materiale dietro le quinte delle riprese sul set con cast e troupe che si divertono durante la produzione con immagini dei compleanni festeggiati durante i 108 giorni di riprese. In chiusura una divertente serie di Papere con sbagli sul set (2') e una serie di scene eliminate (in totale 6').