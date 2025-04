Dexter: Original Sin, la serie prequel è stata rinnovata per una seconda stagione

Showtime ha confermato il ritorno della serie prequel, che ha appassionati i fan del celebre personaggio, per una nuova stagione

La serie prequel Dexter: Original Sin è stata rinnovata per una seconda stagione che arriverà come sempre su Paramount+, come confermato poche ore fa Variety.

La notizia è arrivata circa un mese dopo la conclusione della prima stagione dello show, il 14 febbraio. Il debutto della serie era avvenuto nel dicembre 2024. Ambientata nel 1991, la serie è la storia delle origini di Dexter Morgan, con Patrick Gibson che interpreta la versione più giovane dell'iconico serial killer. Michael C. Hall, che ha interpretato il personaggio nella serie principale, fa da narratore per il monologo interiore del giovane Dexter.

Insieme a Gibson e Hall, il cast include anche Molly Brown, Christina Milian, Christian Slater, James Martinez, Alex Shimizu, Reno Wilson, la guest star Sarah Michelle Gellar e Patrick Dempsey.

Il franchise di Dexter è sempre più grande

Dexter: Original Sin. Patrick Gibson e Patrick Dempsey in una scena del finale.

La serie prequel ha riportato i fan agli anni '90 e ci ha permesso di vedere le origini di Dexter, da come è stata uccisa sua madre alla sua prima volta contro un vero e proprio cattivo. È una serie piena di rivelazioni, easter egg e camei dall'universo di Dexter.

Dexter: Original Sin, Patrick Gibson e Christian Slater discutono in cucina

Paramount ha posto grande enfasi sull'espansione del franchise, con Showtime che ha precedentemente trasmesso la serie sequel Dexter: New Blood. Attualmente è in corso la produzione del seguito di quello show, Dexter: Resurrection, con Hall che tornerà in carne e ossa nel ruolo da protagonista.

La serie vedrà anche la partecipazione di Uma Thurman, David Zayas, Jack Alcott, Ntare Guma Mbaho Mwine, Kadia Saraf, Dominic Fumusa, Emilia Suárez, con James Remar e Peter Dinklage.