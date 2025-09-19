Dexter: Original Sin, lo showrunner sulla cancellazione della serie prequel: "Non sono felice"

Il creatore di Dexter: Original Sin ha svelato la sua reazione alla cancellazione dopo una sola stagione da parte di Showtime, nonostante fosse già stato annunciato il rinnovo.

Clyde Phillips, in occasione del podcast Dissecting Dexter, ha svelato i retroscena di quanto accaduto negli ultimi mesi e che ha portato alla notizia che ha sorpreso i fan.

La reazione dello showrunner

Phillips, parlando di quanto accaduto a Dexter: Original Sin (di cui potete leggere la nostra recensione), ha dichiarato: "Quella sera ho ricevuto una telefonata molto difficile dopo che avevano già rinnovato lo show. Avevo informato gli autori e gli attori, e poi hanno cambiato idea, e hanno rinnovato Resurrection, che non è stato sorprendente".

Clyde ha quindi aggiunto: "Non è stato gestito bene e non ne sono felice".

L'annuncio del via libera alla seconda stagione della serie era stato dato ad aprile, svelando che il lavoro degli sceneggiatori sarebbe dovuto iniziare poco dopo e in breve tempo sarebbero state confermate le date dell'inizio del lavoro sul set.

Secondo le fonti di Deadline, invece, quelle fasi non sono mai state raggiunte e il lavoro è stato interrotto poche settimane dopo l'annuncio, mentre Phillips aveva coinvolto gli autori in Dexter: Resurrection. Dopo la fusione tra Paramount e Skydance, i vertici degli studios hanno invece deciso di concentrarsi proprio sulla seconda serie, facendo scivolare nel limbo il futuro del prequel.

Cosa raccontava lo show prequel

Dexter: Original Sin aveva come protagonista Patrick Gibson nel ruolo del serial killer che, nel 1991, era uno studente che iniziava ad agire con l'aiuto e il sostegno del padre adottivo Harry (Christian Slater), mentre la sua sete di sangue diventava sempre più difficile da frenare.

Nel cast c'erano anche Molly Brown, Christina Milian, James Martinez, Alex Shimizu, Reno Wilson, con guest star Sarah Michelle Gellar e Patrick Dempsey.