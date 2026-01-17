I Movieplayer Awards 2026 sono il trionfo di Una battaglia dopo l'altra: ecco tutti i vincitori

Dopo una settimana di votazioni, i nostri lettori hanno decretato quali sono film e serie tv migliori dell'anno: trovate qui la lista completa dei vincitori dei Movieplayer Awards 2026

Si sono concluse le votazioni per i Movieplayer Awards 2026, che hanno sancito la vittoria schiacciante, nella categoria Cinema, di Una battaglia dopo l'altra.

Il film diretto da Paul Thomas Anderson si è infatti aggiudicato ben 5 "premi" su 19, compreso quello per il Miglior attore protagonista a Leonardo DiCaprio.

Parla decisamente più italiano, invece, la categoria delle Serie TV, dove i nostri lettori hanno incoronato M. Il figlio del secolo come miglior prodotto del 2025 e Luca Marinelli come miglior attore.

Scopriamo la lista completa di tutti i vincitori.

Chi ha vinto nella categoria Cinema dei Movieplayer Awards 2026

The Odyssey: una scena con Matt Damon (Ulisse) e Zendaya (Atena)

Se Una battaglia dopo l'altra si è aggiudicato il premio come Miglior film, c'è già grande attesa per quello che arriverà al cinema nel corso del 2026. E tra Supergirl, Il diavolo veste Prada 2, Avengers: Doomsday o Toy Story 5 a spuntarla è stato naturalmente Odissea, il prossimo colossale film di Christopher Nolan.

Tra i film italiani è stato La valle dei sorrisi di Paolo Strippoli a essere eletto il migliore dai nostri lettori, mentre il nuovo capitolo di Zootropolis è stato il preferito nella categoria Animazione, dove ha battuto anche Troppo cattivi 2 e KPop Demon Hunters.

Miglior Film : Una battaglia dopo l'altra

Film più atteso del 2026 : Odissea

Miglior Film Italiano : La valle dei sorrisi

Bellissimi e invisibili : L'ultimo turno

Miglior Film d'Animazione : Zootropolis 2

Miglior Film Commedia : Una pallottola spuntata

Miglior Film Azione/Avventura/Thriller : Mission: Impossible - The Final Reckoning

Miglior Film Sci-Fi/Fantasy : Bugonia

Miglior Film Horror : La valle dei sorrisi

Miglior Regia : Paul Thomas Anderson per "Una battaglia dopo l'altra"

Migliore Sceneggiatura : I peccatori

Migliore Attore Protagonista : Leonardo DiCaprio per "Una battaglia dopo l'altra"

Migliore Attrice Protagonista : Emma Stone per Bugonia

Miglior Attore Non Protagonista : Benicio del Toro per "Una battaglia dopo l'altra"

Miglior Attrice Non Protagonista : Chase Infiniti per "Una battaglia dopo l'altra"

Miglior Colonna Sonora : Una battaglia dopo l'altra

Miglior realizzazione tecnica : Avatar: Fuoco e Cenere

Miglior Documentario : Pino Daniele - Nero a metà

Miglior Esordio alla Regia: Scarlett Johansson per "Eleanor the Great"

Quali sono le Serie TV migliori per i nostri lettori

M - Il figlio del secolo

Il premio più ambito nella categoria delle Serie TV è tutto italiano, ma il prodotto che vince di più, anche per i nostri lettori, è Adolescence, la miniserie Netflix che è stata la vera rivelazione dello scorso anno.

Al secondo posto, con 3 "premi", troviamo M. Il figlio del secolo, la serie Sky tratta dall'omonimo romanzo di Antonio Scurati.

Ottimo il posizionamento di altre due serie apprezzatissime in tutto il mondo, come Pluribus, la nuova fatica di Vince Gilligan con Rhea Seehorn, e la comedy The Studio, entrambi prodotti targati Apple TV.