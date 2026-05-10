Adolescence domina i BAFTA TV Awards 2026 stabilendo un nuovo record

Adolescence, la serie Netflix creata da Stephen Graham e Jack Thorne, ha dominato l'edizione 2026 dei BAFTA TV Awards.

Il progetto che ha rappresentato il lato oscuro della vita dei teenager ha infatti conquistato quattro premi, tra cui quelli assegnati agli attori e il prestigioso riconoscimento come miglior miniserie di genere dramma.

I premi ottenuti da Adolescence

Stephen Graham ha vinto per la prima volta un premio BAFTA nella categoria Migliore Attore Protagonista grazie alla sua interpretazione di un padre che fa i conti con la scoperta della verità riguardante quanto compiuto dal figlio in Adolescence, di cui potete leggere la nostra recensione.

Adolescence: un'immagine di Christine Tremarco e Stephen Graham

Owen Cooper e Christine Tremarco hanno invece vinto le categorie dedicate alle interpretazioni come non protagonisti.

Il produttore esecutivo Mark Herbert, ricevendo il riconoscimento come Miglior Miniserie di genere dramma, ha ringraziato Graham e Thorne per "averci strappato il cuore e dato un pugno nello stomaco".

Nessuna serie tv aveva mai vinto più di tre premi nella stessa edizione dei BAFTA TV Awards, superando così show come Killing Eve e Happy Valley.

La lista dei premi BAFTA TV Awards 2026

Tra i vincitori dell'edizione 2026 c'è anche The Studio e Seth Rogen, salito sul palco per ricevere il premio, ha voluto dedicarlo a Catherine O'Hara. L'attrice, morta a gennaio, ha avuto la parte della produttrice Patty Leigh nella comedy targata Apple TV.

Attore non protagonista: Owen Cooper, Adolescence

Attrice non protagonista: Christine Tremarco, Adolescence

Migliore Comedy: Amandaland

Migliore serie per bambini: Crongton

Migliore serie drammatica: Adolescence

Migliore Attore Protagonista in una comedy: Steve Coogan, How Are You? It's Alan (Partridge)

Migliore Attrice Protagonista in una comedy: Katherine Parkinson, Here We Go

Migliore Soap Opera: EastEnders

Premio Speciale: Martin Lewis