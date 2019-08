Chili: 10 serie TV da vedere e rivedere

Le serie tv da vedere su Chili, in streaming: da Sharp Objects a Modern Family, tutte quelle che non potete assolutamente lasciarvi scappare.

Tra tutti i prodotti di intrattenimento il mondo delle serie tv è forse quello che negli ultimi anni ha subito i maggiori cambiamenti: rispetto al passato ne viene realizzato un numero sempre maggiore e, essendo distribuite per la gran parte su piattaforme streaming come Chili, ad esempio, che ne permettono una visione continuativa, il pubblico ne fruisce anche in maniera completamente diversa (addio lunghe attese settimanali e benvenuto binge watching!). Anche la qualità è cambiata, su questo non ci sono dubbi: molti registi ed attori da sempre esclusivamente all'opera nel mondo del cinema si sono spostati in quello delle produzioni televisive, dove spesso dichiarano di trovare una maggiore libertà creativa.

Chili, la piattaforma per lo streaming e il download più fornita d'Italia - e di cui potete trovare nel nostro sito una comoda guida su come utilizzare Chili - mette a disposizione dei propri utenti un catalogo davvero sconfinato in cui si possono trovare alcune tra migliori serie tv di sempre. Per rendervi più facile la scelta, ecco per voi una lista di 10 serie tv imperdibili, da vedere e rivedere, su Chili.

Sharp Objects

Cominciamo con una miniserie del 2018 creata da Marti Noxon e diretta da Jean-Marc Vallée: Sharp Objects. La serie, che vanta un cast da sogno con attori del calibro di Amy Adams e Patricia Clarkson, è ambientata a Wind Gap, una cittadina del sud degli Stati Uniti che nasconde oscuri e terribili segreti. La protagonista Camille, giornalista di cronaca nera cresciuta a Wind Gap, è costretta a fare ritorno nella sua città natale per indagare sulla scomparsa di due adolescenti. La storia, che si trasforma presto in un thriller torbido ed inquietante, mette lentamente in luce le ossessioni dei suoi personaggi attraverso ricordi e flashback, ribaltando tutte le nostre convinzioni in un finale assolutamente inaspettato.

Misfits

Passiamo dal sud degli Stati Uniti ai sobborghi di Londra: Misfits è una serie televisiva britannica di genere fantastico pensata per un pubblico teen. I protagonisti della serie sono alcuni ragazzi che, dopo essere stati condannati a svolgere lavori socialmente utili, vengono colpiti tutti da un fulmine durante uno strano temporale e si ritrovano in possesso di superpoteri estremamente particolari. La serie, di cui sono state prodotte 5 stagioni e che ha lanciato la carriera di Robert Sheehan, è stata ideata da Howard Overman e distribuita dal canale inglese E4 a partire dal 2009.

Outlander

Outlander, serie tv nata come trasposizione del ciclo omonimo di romanzi scritti da Diana Gabaldon e ideata da Ronald D. Moore, mischia sapientemente il genere storico con alcuni spunti fantasy. La protagonista Claire (Caitriona Balfe), infermiera britannica durante la Seconda Guerra Mondiale, dopo essersi sposata finisce improvvisamente nel passato, per la precisione nella prima metà del Settecento. La donna, che si ritrova in un mondo violento a lei completamente estraneo, è presto attratta da un giovane guerriero scozzese (Sam Heughan) e deve dividere il suo cuore tra questa nuova passione e l'affetto per il marito. Su Chili sono disponibili le prime due stagione della serie, di cui in totale ne sono state prodotte e distribuite quattro.

True Detective

True Detective, serie antologica scritta ed ideata da Nic Pizzolatto, ha debuttato nel 2014 sul canale televisivo HBO. La serie, che si è aggiudicata un posto d'onore tra i cult di genere thriller e poliziesco, è stata apprezzata dal pubblico soprattutto per la sua prima stagione, interpretata da Matthew McConaughey e Woody Harrelson. In True Detective, la cui terza e per ora ultima stagione è uscita nel 2019, vengono raccontate le storie di alcuni detective della polizia che, mentre affrontano demoni e segreti del loro passato, devono risolvere casi particolarmente complessi con metodi di indagine spesso anticonvenzionali.

Band of Brothers - Fratelli al fronte

La miniserie in dieci puntate Band of Brothers - Fratelli al fronte (2001) prodotta da Steven Spielberg e Tom Hanks è un prodotto assolutamente unico nel suo genere. Ambientata durante la seconda guerra mondiale, la serie segue la storia della Compagnia Easy, dal loro addestramento a Camp Taccoa all'assegnazione al fronte europeo, dai sanguinosi e violenti combattimenti a cui prendono parte fino alla definitiva conclusione del conflitto bellico. Del cast stellare fanno parte volti al tempo già noti, come David Schwimmer e Neal McDonough, ed altri che lo sono diventati poi, come Simon Pegg, Michael Fassbender, James McAvoy e Tom Hardy. Una delle caratteristiche più particolari della serie, estremamente curata dal punto di vista storico, sono le interviste, nell'incipit di ogni puntata, ai membri veterani della Compagnia Easy che raccontano e ricordano quanto accaduto.

The Wire

The Wire è una serie tv in cinque stagioni prodotta, come tante altre di quelle che trovate in questa classifica, dall'emittente via cavo HBO e trasmessa a partire dal 2002. La storia segue un'unità speciale della polizia in lotta con una potente banda criminale involucrata nel traffico di droga. Il titolo The Wire si riferisce alle cimici e agli strumenti di intercettazione utilizzati durante le indagini, che durante la serie hanno sempre un'importanza notevole.

Rome

Passiamo ora a Rome, serie tv del 2005 prodotta da HBO, BBC e Rai Fiction e girata negli studi di Cinecittà. Ambientata nel 1° secolo a.C., la storia segue i personaggi più emblematici della storia romana: da Cesare ad Antonio, da Ottaviano a Cleopatra, Rome ci racconta, ricostruendo alla perfezione le atmosfere dell'epoca, il rivoluzionario passaggio tra Repubblica ed Impero. Nel cast Kevin McKidd, Ray Stevenson, Ciaràn Hinds e Indira Varma.

Modern Family

Cambiamo genere con Modern Family, comedy creata da Christopher Lloyd e Steven Levitan per 20th Century Fox Television. La serie, sitcom realizzata con la tecnica del falso documentario, segue le vicende di tre diverse famiglie legate tra loro, raccontando le loro disavventure quotidiane in cui si susseguono situazioni comiche e spassose.

Firefly

Quello di Firefly è un caso decisamente particolare: la serie, creata da Joss Whedon e andata in onda nel 2002, pur essendo stata cancellata dopo una sola stagione conta migliaia di fan che ancora la rimpiangono. Serie tv di genere western fantascientifico, Firefly racconta di come nel futuro gli uomini abbiano abbandonato la Terra per colonizzare altri pianeti: i ricchi vivono in tecnologiche megalopoli mentre i più poveri vengono relegati su brulle lune dove ricreano società simili a quelle del vecchio West. Al centro della storia l'equipaggio della nave guidata da Malcom Raynolds (Nathan Fillion), un gruppo di contrabbandieri che viaggiano in lungo e in largo per l'universo.

24

24, serie tv statunitense prodotta da Fox, è andata in onda dal 2001 al 2010 riscuotendo un enorme successo di pubblico. Il protagonista di 24 è Jack Bauer (Kiefer Sutherland), un agente dell'unità anti-terrorismo di Los Angeles. La particolarità che la distingue da altre serie simili è il suo narrare gli eventi in tempo reale, ogni stagione è infatti composta da 24 episodi di un'ora che coprono un'intera giornata del suo protagonista.