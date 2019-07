Chili: Cos’è, come funziona, costi e prova gratuita

Cos'è Chili? Come funziona e quanto costa? Domande legittime oggi, circondati come siamo da servizi di ogni genere per poter fruire di contenuti nuovi, aggiornati e sempre più ricchi. Bisogna stare al passo e capire come muoversi per guardare ciò che ci interessa e quella che cercheremo di proporvi qui è una guida a Chili, l'applicazione per gli amanti del cinema, con il catalogo più fornito d'Italia, che vi permette di gustare le ultime novità così come i vostri film preferiti e i grandi classici, senza dover sottoscrivere un abbonamento, pagando solo quello che sceglierete di guardare.

Cos'è Chili?

Il primo passo è fornirvi qualche informazione in più su cosa sia Chili e come si collochi nel complesso panorama dei servizi che permettono di guardare film, ma anche serie TV, comodamente a casa propria. Guardare un film al cinema è un'esperienza unica, lo sappiamo tutti, ma quando questo non è possibile il primo posto dove recuperarlo in Italia è proprio Chili, essendo la prima finestra disponibile per tutte le pellicole cinematografiche uscite in sala. Va poi sottolineato il suo essere complementare ad altri servizi popolari che potreste già avere, come Netflix o Prime Video di Amazon, perché Chili non prevede un abbonamento ed è quindi possibile spulciare il ricco catalogo e scegliere i contenuti che più ci aggradano, che comprendono anche le ultime novità in digital download (se da giugno è disponibile Captain Marvel, infatti, tra gli arrivi di luglio ci sono Dumbo e Alita, mentre per agosto è previsto Avengers: Endgame). Un'attenzione per il cinema e l'intrattenimento che va oltre la semplice visione di film e serie, perché il catalogo Chili comprende anche il merchandising ufficiale delle principali major, tra action figures di Star Wars, Harry Potter; Marvel e altri brand della cultura popolare, Funko Pop, Lego e giochi da tavolo.

Come funziona la piattaforma Chili?

Un altro punto di evidenziare è come sia possibile fruire del suo catalogo ovunque ci si trovi, perché i contenuti di Chili sono disponibili in streaming su computer, tablet e smartphone, ma è prevista anche la possibilità di effettuare il download per una comoda visualizzazione offline, come può accadere in viaggio, quando si è costretti alla modalità aereo, o semplicemente per non consumare i giga del proprio piano tariffario, anticipando il download nella sicurezza della wi-fi domestica. La procedura per poter guardare un film o una serie è semplice è intuitiva: si sceglie il contenuto, si clicca su Guarda e si decide se noleggiarlo, quando possibile, o acquistarlo, scegliendo in molti casi anche tra diverse risoluzioni a costi differenti. Si mette in carrello e si procede al pagamento tramite carta, Paypal, Giftcard e altri sistemi previsti, inserendo eventuali codici promozionali a vostra disposizione. Niente di più facile! E una volta completata la transazione, il titolo sarà a vostra disposizione nell'apposita sezione MyChili, dove sarà disponibile un piccolo catalogo di tutti i vostri titoli, suddivisi tra acquisti, noleggi e download, con relativa scadenza, dove applicabile.

Costi, tra noleggio, acquisto e prova gratuita

Questo perché, come già accennato, in molti casi sarà possibile noleggiare un titolo piuttosto che comprarlo in via definitiva. Ma cosa comporta il noleggio? Niente di particolarmente complesso: il titolo noleggiato resterà a vostra disposizione per 28 giorni, ma attenzione perché avrete solo 48 ore di tempo per ultimare la visione una volta cliccato su play. Inutile dire che si tratta di una tipologia di fruizione perfetta per ottimizzare la spesa, soprattutto per i titoli più recenti. Facciamo un esempio: Captain Marvel, disponibile da giugno, costa 3,99 euro per il noleggio SD, una spesa che sale a 4,99 per l'HD e un ulteriore euro in più per l'HD+, mentre l'acquisto arriva a 13,99. Prezzo variabile anche per quanto riguarda le serie TV: facciamo un paio di esempi anche in questo caso, passando dai € 10,99 di Westworld 2 ai € 19,99 di Better Call Saul 2, ma va sottolineato come il catalogo comprenda titoli di una certa importanza, con i principali titoli di HBO e AMC, da Sharp Objects a Big Little Lies - Piccole grandi bugie, fino ad arrivare all'ultima stagione da record de Il trono di spade, con ognuno dei sette episodi disponibili a € 2,49 per l'acquisto definitivo.

Molto interessante anche la possibilità del pre-order di un titolo con buono cinema incluso, da usare per i film attualmente in sala come Spider-Man: Far From Home (pre-order + buono cinema a € 12,99) o Avengers: Endgame (a € 14,99), ma non manca anche una corposa sezione dedicata alle offerte, per poter recuperare titoli meno recenti a prezzi più contenuti, come i noleggi da € 0,90, in alcuni casi anche in 4K come, per esempio, per un film come Il diritto di contare o Le spie della porta accanto, per mettere alla prova il proprio impianto con una spesa contenuta. Altrettanto semplice è la registrazione, possibile sia compilando l'apposito modulo anagrafico che tramite Facebook (che velocizza parte dell'inserimento), che è assolutamente gratuita e dà diritto a un codice sconto del 50% da applicare al primo noleggio.

Il cinema che vuoi, senza abbonamento

Via d'accesso a tutti i contenuti è l'homepage di Chili, una pratica vetrina che non perde di vista l'attualità e la sfrutta per guidare l'utente all'interno del proprio catalogo. Se la principale novità del mese è Dumbo, come capita in questo mese di luglio, non ci si limiterà a proporne la visione, ma lo si arricchirà di una sezione apposita con il merchandise correlato, un contenuto esclusivo sbloccabile con l'acquisto del film e una selezione di altri titoli del suo autore, Tim Burton. Così come altri titoli presenti in catalogo potranno essere raccolti per temi per proporre dei percorsi di visione che possano andare al di là della semplice fruizione di un singolo titolo. Senza trascurare un'ultima possibilità da segnalare per gli appassionati, quella di poter acquistare film e serie anche in DVD o Blu-Ray, per poter arricchire la propria collezione casalinga, pagando di volta in volta soltanto ciò che si ha voglia di noleggiare o acquistare definitivamente, senza nessun costo fisso da sostenere o alcun tipo di abbonamento.