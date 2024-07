24: in sviluppo il film ispirato alla serie con Kiefer Sutherland

I 20th Century Studios saranno teatro dell'adattamento cinematografico della serie televisiva 24, con protagonista Kiefer Sutherland, prodotta dal 2001 al 2014 per 192 episodi e otto stagioni. Nello show, Sutherland interpreta l'agente dell'unità antiterrorismo Jack Bauer.

A distanza di quattordici anni dalla conclusione della serie madre che ha generato un prolifico media franchise composto da graphic novel, spinoff e film per la tv, 24 tornerà sullo schermo, questa volta nele sale cinematografiche.

Il futuro di 24

Brian Grazer, co-fondatore di Imagine Entertainment, ha anticipato il tipo di progetto in corso:"Imagine ha sempre operato in quell'area in cui c'è un'alta probabilità di successo nei cinema. È fantastico per noi, perché abbiamo costruito, in oltre trent'anni, più di 100 diversi prodotti e marchi, che si tratti di Fuoco assassino, che ora farò con Glen Powell, o che si tratti di 24, un film che realizzeremo in modo molto interessante con Disney e Fox".

Kiefer Sutherland e Annie Wersching in una scena di 24

Il produttore ha sottolineato l'attenzione di Hollywood a marchi già rodati degli anni '90 e dei primi anni 2000:"Questi format sono diventati molto importanti perché i servizi streaming o gli studi sono, in questo momento, ancora più avversi al rischio".

24 è una serie creata da Joel Surnow e Robert Cochran per Fox, ed è andata in onda per nove stagioni tra il 2001 e il 2014, con un film televisivo intitolato Redemption nel 2008. Kiefer Sutherland ha interpretato Jack Bauer, un agente della fittizia unità Counter Terrorist Unit (CTU), del governo degli Stati Uniti. Ogni stagione rappresentava un arco narrativo di 24 ore.

Nel cast della serie anche Leslie Hope, Sarah Clarke, Elisha Cuthbert, Dennis Haysbert, Carlos Bernard, Penny Johnson Jerald e Xander Berkeley. La serie ha ricevuto 68 nomination agli Emmy, vincendo 20 premi, tra cui quello alla miglior serie drammatica e al miglior attore protagonista a Kiefer Sutherland nel 2006.