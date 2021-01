Che Dio ci aiuti 6: Elena Sofia Ricci racconta le novità della nuova stagione

Che Dio ci aiuti 6: Elena Sofia Ricci e Valeria Fabrizi

Torna grazie e Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, Che Dio ci aiuti 6, una nuova stagione dell'amatissima serie che vede Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela, una religiosa decisamente poco convenzionale sempre pronta ad aiutare il prossimo ficcando il naso nelle vite scombinate e bizzarre di coloro che si trovano ad abitare o a passare per il suo convento. In questa sesta stagione vediamo come l'anno nuovo porterà diverse novità, prima tra tutte il trasferimento ad Assisi, la città in cui la protagonista è cresciuta, dove ha trovato la vocazione e dove vive ancora suo padre, un uomo freddo con il quale Suor Angela non è mai riuscita a riconciliarsi. Tra nuovi personaggi e vecchie conoscenze Che Dio ci aiuti 6 promette, come per le stagioni precedenti, tanto divertimento, risate unite a momenti di riflessione su tematiche diverse e spesso importanti.

Che Dio ci aiuti 6: Elena Sofia Ricci in una foto sul set

In onda in prima serata dal 7 gennaio su Rai1 sarà di sicuro un graditissimo ritorno per i tanti spettatori che nel corso degli anni si sono affezionati a questa longeva fiction e ai suoi personaggi. Abbiamo partecipato alla conferenza di presentazione della nuovo arco narrativo alla quale erano presenti Elena Sofia Ricci, Valeria Fabrizi, Francesca Chillemi e gli altri membri del cast che hanno svelato ai giornalisti nuovi dettagli sulla lavorazione della serie, confermandosi come un gruppo di lavoro affiatato e vincente.

Ritornare sul set

Che Dio ci aiuti 6: Suor Angela in una scena

È stata proprio lei, Elena Sofia Ricci a esprimere per prima l'esperienza di tornare sul set durante un periodo così difficile: "Si torna a casa sotto vari punti di vista, perché il convento di Che Dio ci aiuti è un po' una casa che accoglie gli spettatori e noi li ospitiamo con la stessa allegria e la stessa follia tipiche di questa serie, ma con tante novità, in primis il passato con il quale Suor Angela dovrà fare i conti." L'attrice ha anche raccontato l'esperienza di tornare a lavoro con tutte le difficoltà imposte dalla pandemia: "Siamo tutti consapevoli di essere fortunati perché abbiamo potuto lavorare quest'anno anche se è stato difficile, infatti quando la serie andrà in onda staremo ancora finendo di girare. La troupe ha effettuato 3 tamponi a settimana e abbiamo lavorato sempre con le mascherine, qualcuno è stato colpito dal Covid ma siamo andati avanti. I momenti più dolorosi mentre giravamo sono stati quelli in cui abbiamo scoperto che alcuni di noi erano stati colpiti dal virus, i momenti più belli sono stati quando queste persone sono tornate sul set." Anche Valeria Fabrizi, attrice di grande esperienza tra cinema, teatro e televisione ha ammesso: "I momenti più gioiosi sono quando mi alzo al mattino presto e vado a lavorare in sicurezza, sul set."

Le novità della stagione

Che Dio ci aiuti 6: Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi

Come già accennato questa sesta stagione ci porterà il ritorno di personaggi amati ma anche la comparsa di nuovi volti a mettere brio e zizzania nel Convento degli Angeli. La stessa Suor Angela si troverà a fare i conti con qualcosa di doloroso che risale al suo passato; di questo ne ha parlato Umberto Gnoli, headwriter della serie che così racconta le novità apportate: "La novità di questa stagione sarà il passato di suor Angela, il rapporto con suo padre. Abbiamo poi nuovi personaggi come Erasmo che, come tutti i nostri protagonisti, è un ragazzo in crisi, ma dopotutto noi cerchiamo di mettere in crisi tutti i nostri personaggi e Suor Angela con la sua forza dovrà aiutarli e fare la scelta giusta. Tutti fanno un percorso, cambiano di stagione in stagione: ad esempio si è evoluta Azzurra, è diventata una donna che ha scoperto una sua profondità, ha scoperto Dio e la ritroveremo con altri abiti ma con la sua solita follia." Francesca Chillemi, interprete di Azzurra, presenta , infatti, così le nuove vesti del suo personaggio: "Azzurra è rimasta un personaggio fedele alle sue origini, quest'anno indossa dei panni totalmente diversi, quelli di una novizia, la parte più frivola la abbandona pur rimanendo sempre la stessa caratterizzata dalla sua ironia."

Cosa riserva il futuro

Che Dio ci aiuti 6: Valeria Fabrizi in una scena

Che Dio ci aiuti è una serie in attività da dieci anni. Comparsa per la prima volta sugli schermi nel lontano 2011, continua ad allietare le serate di numerosi telespettatori che ne hanno apprezzato l'ironia, la leggerezza il coraggio di affrontare in questo modo temi anche poco banali. Elena Sofia Ricci è affezionata a Suor Angela e ne parla così: "Sono molto grata a chi mi ha voluta per questo personaggio perché mi offre la possibilità di muovermi su più registri, che è quello che amo di più nella mia carriera. Mi piace cambiare e Suor Angela è, tra i tanti personaggi che ho interpretato, quello che cambia di più all'interno dello stesso progetto, quindi lo amo particolarmente, non riesco a liberarmi di lei!" L'attrice ha risposto anche ad una domanda sui progetti futuri: "Sono tanti i ruoli che vorrei interpretare, sia al cinema che a teatro, ho anche una regia teatrale in lavorazione da un paio d'anni ma bisognerà aspettare che i teatri riaprano. Spero di riuscire quanto prima a coronare questo sogno che è complesso, difficile, ma sono una che ama alzare l'asticella. Cadrò, come tutti, su quel testo però ci avrò provato. Sarà un percorso interessante per mettersi alla prova." Alla domanda sul futuro ha risposto anche Valeria Fabrizi che confida di voler recitare in una delle storie più famose del cinema, diretta da Frank Capra e interpretata Bette Davis: "Vorrei fare una commedia musicale, Angeli con la pistola, ho l'età per farlo e l'esperienza, sarebbe un finale perfetto per la mia carriera."