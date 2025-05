Che Dio ci aiuti 9 si farà, ma ci vorrà tempo prima che la serie torni in TV

A poche ore dal finale dell'ottava stagione, Che Dio ci aiuti conferma ufficialmente il suo ritorno: la stagione 9 si farà e andrà in onda nel 2027. A rivelarlo è Elena Bucaccio, sceneggiatrice storica della serie, che in un'intervista a Fanpage ha già offerto ai fan le prime gustose anticipazioni. E se nell'ultima puntata andata in onda ieri sera abbiamo salutato momentaneamente Suor Azzurra, oggi sappiamo che per lei il viaggio è appena iniziato. E non mancheranno le sorprese.

Suor Azzurra verso nuove sfide: al centro di Che Dio ci aiuti 9

Francesca Chillemi è Suor Azzurra

La nuova stagione di Che Dio ci aiuti promette di approfondire ulteriormente il percorso di Suor Azzurra, ormai figura cardine della Casa del Sorriso, la casa famiglia gestita da Lorenzo (Giovanni Scifoni). La vedremo affrontare scelte difficili e diventare ancora più matura, pur senza perdere la sua essenza. Dopo il lutto superato da Lorenzo, la serie si aprirà a nuove dinamiche emotive, che riguarderanno rinascite personali e sfide collettive.

Cast che funziona non si cambia, o almeno non troppo

Tommaso Donadoni (Pietro), Ambrosia Caldarelli (Cristina), Bianca Panconi (Melody), Ludovica Ciaschetti (Olly) e Giulio Corso (Corrado): sono questi i nuovi volti dell'ottava stagione della fiction che si è appena conclusa. Alcuni di loro torneranno anche nella nona, altri no. Come da tradizione, Che Dio ci aiuti mescolerà volti già amati con nuovi ingressi, mantenendo però saldo il nucleo centrale.

"Non si cambia un cast quando è così bello", ha detto Elena Bucaccio, lasciando intendere che ci sarà continuità, ma anche novità capaci di sorprendere.

Suor Angela e Suor Costanza: le porte restano aperte

Elena Sofia Ricci e Valeria Fabrizi in Che Dio ci aiuti

Nonostante l'addio di Elena Sofia Ricci come protagonista, il legame con Suor Angela resta forte. Anche Valeria Fabrizi, storica interprete di Suor Costanza, potrebbe tornare. Per gli sceneggiatori, infatti, entrambe le figure restano punti fermi e presenze sempre benvenute. Il finale dell'ottava stagione, in questo senso, ha già lasciato indizi su un possibile ritorno.

Di cosa parlerà Che Dio ci aiuti 9?

La serie continuerà a raccontare storie contemporanee, senza thriller o misteri, ma con temi veri, reali. Affido, violenza, riscatto, amore sono solo alcuni dei possibili sviluppi della nuova stagione. Tra i momenti più toccanti di questa appena conclusa, il racconto della violenza subita da Melody ha colpito il pubblico e dimostrato la volontà degli autori di fare una tv che emoziona ma fa anche riflettere. Una scelta che tornerà anche nella nuova stagione, perché come dice la sceneggiatrice "se ha convinto anche solo una donna ad alzare il telefono e chiedere aiuto, abbiamo vinto".

Che Dio ci aiuti 9 è pronto a tornare, ma non prima del 2027. Le riprese, infatti, devono ancora iniziare, i fan però possono stare tranquilli: il viaggio continua.