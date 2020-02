Le 12 serie TV da vedere del 2020

Le serie tv da vedere del 2020: da Queste Oscure Materie a L'amica geniale 2, da The New Pope a The Outsider, i nostri suggerimenti sulle serie televisive dell'anno da guardare assolutamente.

Il 2020 si annuncia come un anno ricco di grandi serie TV, dalle ultime stagioni degli show più amati a quelle che ci sembra di attendere da una vita. Le maggiori piattaforme di streaming per la visione delle serie televisive sono in fermento, tra nuove stagioni e puntate pubblicate ogni giorno e grandi rivelazione sul prossimo futuro.

Ma come fare a non perdersi in questo universo seriale così vasto e in continua espansione? Noi abbiamo deciso di venirvi in aiuto, seguendovi passo passo in quest'anno pieno di novità: da Queste Oscure Materie a L'amica geniale 2, da The New Pope a The Outsider, ecco i nostri consigli sulle serie TV 2020 da vedere, le più belle da non lasciarsi assolutamente sfuggire.

1. Queste Oscure Materie (Sky Atlantic)

Non potevamo che iniziare la nostra lista delle serie TV del 2020 da vedere con uno degli show più attesi dell'anno: Queste Oscure Materie. Basata sull'omonima trilogia di romanzi dello scrittore Philip Pullman e ideata da Jack Thorne, la serie segue le avventure di Lyra Belacqua (Dafne Keen), una ragazzina che abita nella Oxford di un universo parallelo, nel quale le persone sono sempre affiancate dalla propria anima sotto forma di animale, il daimon. Essendo l'unica a saper leggere uno strumento chiamato Aletiometro, un rilevatore di verità, Lyra dovrà imbarcarsi verso l'Antartide, per sfuggire alle mire della Corte Concistoriale.

2. Dracula (Netflix)

Miniserie televisiva tratta dall'omonimo romanzo di Bram Stoker e realizzata da Mark Gatiss e Steven Moffat, Dracula ripercorre la storia del celebre vampiro, interpretato da Claes Bang, dall'arrivo al castello di Jonathan Harker, al suo viaggio in Inghilterra e allo scontro con i discendenti di Van Helsing. La serie, composta da tre puntate, non solo arricchisce il classico racconto attraverso l'aggiunta di avvenimenti inediti ma approfondisce la figura del vampiro, portando allo scoperto quelle che sono le sue vulnerabilità.

3. Star Trek: Picard (Amazon Prime Video)

Serie televisiva statunitense nonché settima live action dedicata al franchise di Star Trek, Star Trek: Picard è ambientata nel 2399, vent'anni dopo gli eventi narrati in Star Trek La Nemesi e il sacrificio del tenente comandante Data. Protagonista delle vicende è, ovviamente, Jean-Luc Picard (Patrick Stewart), dimessosi da tempo dalla Flotta Stellare e impegnato nell'indagine su due androidi gemelli, creati dall'Istituto Daystrom utilizzando la rete neurale di Data.

4. Bojack Horseman - 6a e ultima stagione (Netflix)

Sesta e ultima stagione per Bojack Horseman, l'irriverente cavallo antropomorfo più amato dell'universo seriale. Questi ultimi otto episodi (la seconda parte delle sesta stagione), vedono un Bojack diverso, cambiato da un lungo processo di redenzione e di disintossicazione da alcol e droghe. Ma qualcosa di oscuro è pronto a riemergere dal passato e a mettere, di nuovo, tutto in discussione. Quale sarà la fine di Bojack Horseman?

5. The New Pope (Sky Atlantic)

Ideata e diretta da Paolo Sorrentino, The New Pope, inizialmente annunciata come seconda stagione di The Young Pope, racconta, in realtà, la storia di un nuovo Pontefice. Papa Pio XIII (Jude Law) è in coma ormai da mesi e sorge la necessità di eleggere un sostituto; Angelo Voiello (Silvio Orlando) fa nominare il frate Tommaso Vigiletti, Papa Francesco II che, però, a causa della sua eccessiva moralità, avrà vita breve. Al suo posto, viene scelto l'aristocratico inglese Sir John Brannox (John Malkovich) che accetta la candidatura facendosi chiamare Giovanni Paolo III.

6. October Faction (Netflix)

Basata sull'omonimo serie a fumetti realizzata da Steve Niles e Damien Worm, October Faction segue le avventure degli Allen, una famiglia cacciatrice di mostri. Dopo la morte del nonno, Frederick (J.C. MacKenzie), sua moglie Deloris (Tamara Taylor) e i figli Geoff e Vivian dovranno fare ritorno nella cittadina natale di Barington, dove sorge l'enorme magione di famiglia. La casa e i coniugi Allen, però, nascondono un segreto: fanno parte di un'antica società segreta, Il Presidio, che ha come obiettivo quello di dare la caccia alle creature mostruose che popolano la Terra.

7. Suits - 9a e ultima stagione (Premium Stories)

La serie televisiva americana con protagonista Gabriel Macht nei panni di Harvey Specter, un brillante avvocato dalla scarsa sensibilità, è arrivata, nel 2020, alla sua nona e ultima stagione. In questi dieci episodi finali di Suits, cala ufficialmente il sipario sullo studio legale, tirando le fila di tutto ciò che è rimasto in sospeso, in particolare la complicata relazione tra Harvey e Donna.

8. Locke & Key (Netflix)

Dopo il brutale assassinio del padre, i tre fratelli Tyler, Kinsey e Bode si trasferiscono, insieme alla madre Nina, a Matheson (Massachussetts), nell'antica magione di famiglia: Keyhouse. La casa, però, nasconde un segreto, o meglio, dei segreti; all'interno dell'abitazione, infatti, sono nascoste delle chiavi magiche capaci di conferire, a chi le possiede, degli incredibili poteri. Locke & Key, basata sull'omonima saga di comic book di Joe Hill, anche ideatore della serie, è disponibile sulla piattaforma streaming Netflix.

9. L'Amica Geniale 2 - Storia del nuovo cognome (Rai Uno e RaiPlay)

Basata sugli avvenimenti narrati nel secondo romanzo della quadrilogia di Elena Ferrante e diretta da Saverio Costanzo, L'amica Geniale 2 - Storia del nuovo cognome, vede le due amiche, ormai sedicenni, alle prese con i problemi della vita che si sono scelte: Lila (Gaia Girace), frustrata dal rapporto con un marito, Stefano, che si rivela diverso da quello che sembrava e Lenù (Margherita Mazzucco), incapace di trovare la sua collocazione all'interno del Rione e insoddisfatta dalla propria vita sentimentale.

10. Le terrificanti avventure di Sabrina - Parte 3 (Netflix)

In questa Parte 3 de Le terrificanti avventure di Sabrina troviamo la mezza strega Sabrina Spellman (Kiernan Shipka) intenta a cercare di recuperare il proprio fidanzato Nick (Gavin Leatherwood), recluso negli Inferi e afflitto dall'enorme fardello di dover fare da prigione allo spirito del Signore Oscuro, nonché padre di Sabrina. Ma questa non sarà l'unica difficoltà che Sabrina dovrà superare: a dare del filo da torcere alla strega, ai suoi amici umani e a tutta la comunità magica, arriverà, in città, un gruppo di Pagani con un diabolico proposito.

11. The Outsider (Sky Atlantic)

Tratta dall'omonimo romanzo firmato Stephen King, The Outsider è una miniserie statunitense in dieci puntate ideata da Richard Price. La serie inizia con un'indagine sul macabro omicidio di un ragazzo a Flint City, Oklahoma; la risoluzione del delitto sembra a portata di mano fino a quando, i detective Ralph Anderson (Ben Mendelsohn) e Holly Gibney (Cynthia Erivo) scoprono che, il principale sospettato, si trovava fuori città il giorno dell'omicidio.

12. Sex Education - 2a stagione (Netflix)

Tra le serie TV 2020 da vedere e, di certo, tra le più attese, c'è la seconda stagione di Sex Education, ideata da Laurie Nunn. In questi nuovi otto episodi, il giovane Otis (Asa Butterfield) si ritrova ad affrontare due enormi cambiamenti nella propria vita: i primi approcci fisici con la fidanzate Ola e il nuovo ruolo di consulente sessuale rivestito dalla madre (Gillian Anderson) all'interno dell'Istituto Moordale.

