Che Dio ci aiuti 8, come finisce? Stasera su Rai 1 l'ultima puntata: problemi di droga per Suor Angela

Ultima puntata per Che Dio ci aiuti 8 su Rai 1: Suor Azzurra e Lorenzo in lotta per salvare la Casa del Sorriso, mentre Suor Angela affronta un'accusa scioccante.

Stasera, giovedì 8 maggio, si chiude l'ottava stagione di Che Dio ci aiuti con due episodi ad alto tasso emotivo, trasmessi in prima serata su Rai 1. Suor Azzurra, Lorenzo e Suor Angela si troveranno al centro di scelte difficili e rivelazioni inaspettate, mentre l'intera comunità della Casa del Sorriso rischia di essere smantellata.

Suor Angela, in particolare, dovrà fare i conti con un problema giudiziario non da poco. Tra colpi di scena, emozioni forti e momenti di grande umanità, il gran finale promette quindi di tenere incollati allo schermo milioni di telespettatori.

Che Dio ci aiuti 8, anticipazioni della puntata finale

Suor Azzurra

Il primo episodio, La seconda della lista, parte con un errore medico che sconvolge Azzurra: la salute di Cristina sembra più grave del previsto. Questo malinteso offre l'occasione per un riavvicinamento tra la ragazza e Pietro, figlio di Lorenzo. Ma non mancano ostacoli. Il ritorno di Paola, ex di Pietro, semina gelosie e mette in discussione il fragile equilibrio appena ritrovato.

Nel frattempo, Azzurra e Lorenzo affrontano un caso delicato di prostituzione minorile, un tema che fa riflettere la protagonista sul suo ruolo e sui limiti del proprio impegno. E sul fronte sentimentale, Melody e Corrado si trovano davanti a una notizia inattesa, destinata a cambiare le carte in tavola.

Il destino della Casa del Sorriso e l'arresto shock di Suor Angela

Suor Angela, Che Dio ci aiuti 8

Nel secondo episodio, Nella mente e nel cuore, il clima si fa incandescente. Il tribunale è pronto a decidere se chiudere la Casa del Sorriso, minacciando il futuro delle giovani ospiti. Come se non bastasse, Suor Angela viene arrestata a seguito del ritrovamento di un po' di droga nella sua tonaca. Azzurra e Lorenzo uniscono le forze per scoprire il responsabile e scagionare l'amica.

Cristina, intanto, viene ricoverata e affronta un momento decisivo: restare nella sua nuova famiglia o tornare alla vita di prima? Una scelta che potrebbe cambiare tutto.

Dove vedere l'ultima puntata di Che Dio ci aiuti 8

L'ottava stagione si chiude tra lacrime, sorrisi e riflessioni. Resta aperta la domanda: rivedremo Suor Azzurra e gli altri della Casa del Sorriso in una nuova stagione?

L'appuntamento con il finale di Che Dio ci aiuti 8 è per stasera alle 21.30 su Rai 1. Gli episodi, come sempre, saranno disponibili anche in live streaming e on demand su RaiPlay.