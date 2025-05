Che Dio ci aiuti 8 torna stasera su Rai 1 dopo la pausa forzata: cosa succederà nel finale di stagione

Inizialmente previsto per l'8 maggio e rinviato in seguito all'elezione di Papa Leone XIV, va in onda questa sera su Rai 1 l'appuntamento finale con Che Dio ci aiuti 8.

In questi ultimi due episodi di stagione, Suor Azzurra, Lorenzo e Suor Angela dovranno far fronte a situazioni difficili e dovranno compiere delle scelte importanti. Suor Angela in particolare, dovrà difendersi da un'accusa molto grave, per cui verrà addirittura arrestata. E tutto mentre la comunità della Casa del Sorriso rischia di essere smantellata.

Azzura e Lorenzo in un caso di prostituzione minorile

Suor Azzurra

Il primo episodio trasmesso si intitola La seconda della lista. La puntata inizia con un errore medico che sconvolge Azzurra, dato che la salute di Cristina si rivela molto più grave di quanto sembrasse. Questo errore medico finisce però per far riavvicinare la ragazza e Pietro, figlio di Lorenzo.

Tuttavia, la loro relazione si complicherà molto presto. Il ritorno di Paola, ex di Pietro, diviene infatti motivo di gelosia e in breve tempo, la sua presenza mette in discussione l'equilibrio appena ritrovato.

Intanto, Azzurra e Lorenzo si trovano coinvolti in un caso di prostituzione minorile, un tema che fa riflettere la protagonista sul suo ruolo e sui limiti del proprio impegno.

Intanto Melody e Corrado ricevono una notizia inattesa, destinata a cambiare le carte in tavola.

Suor Angela arrestata, la Casa del Sorriso rischia di chiudere

Suor Angela

Il secondo episodio della serata è Nella mente e nel cuore: un vero e proprio continuo di colpi di scena per il gran finale. Innanzitutto per la Casa del Sorriso, che rischia la chiusura. Il tribunale è pronto a decidere se chiudere la Casa del Sorriso, lasciando senza futuro le giovani ospiti: i protagonisti lotteranno con tutte le loro forze.

Inoltre, come se non fosse già abbastanza, Suor Angela viene arrestata a seguito del ritrovamento di un po' di droga nella sua tonaca. Com'è possibile? Qualcuno sta cercando di incastrarla? Azzurra e Lorenzo indagano per scoprire il responsabile e scagionare l'amica.

Nel frattempo Cristina viene ricoverata e si trova davanti a un bivio: restare nella sua nuova famiglia o tornare alla vita di prima? Una scelta tutt'altro che semplice, ma da cui dipenderà tutto.