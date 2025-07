C'era una volta a... Hollywood: cosa sappiamo del sequel del film di Tarantino con Brad Pitt

Dovrebbe chiamarsi "The Adventures of Cliff Booth", con Brad Pitt di nuovo nel ruolo per cui ha vinto l'Oscar. A dirigere non ci sarà Tarantino, ma un altro grande regista. Ecco cosa sappiamo.

A lungo abbiamo pensato che il decimo, e a sua detta ultimo, film di Quentin Tarantino sarebbe stato The Movie Critic. Avrebbe dovuto essere ambientato nella Los Angeles degli anni '70, con protagonista Jim Sheldon, critico cinematografico ispirato a William Margold, che recensiva film su riviste pornografiche. Si era cominciato a viaggiare con la fantasia, perché "Jim Sheldon" è lo pseudonimo con cui lo stesso regista e sceneggiatore scrive sul sito del New Beverly, cinema di LA che possiede dal 2007. Per il ruolo si è fatto il nome di Paul Walter Hauser.

Brad Pitt e Quentin Tarantino al Festival di Cannes 2019

A un certo punto si è detto poi che nel cast ci sarebbe stato Brad Pitt, nel ruolo dello stuntman Cliff Booth, personaggio di C'era una volta a... Hollywood, per la cui interpretazione ha vinto il premio Oscar come miglior attore non protagonista nel 2020. Si è subito gridato quindi al sequel di C'era una volta a... Hollywood. E, addirittura, è cominciata a circolare la voce che avrebbe potuto esserci anche Tom Cruise in un cameo. E non sarebbe stato l'unico: Tarantino ha cominciato a parlare di omaggi a tutti gli attori simbolo della sua filmografia, da Samuel L. Jackson a Uma Thurman. Ha detto pure che avrebbe voluto avere, in qualche modo, anche Bruce Willis, che oggi purtroppo non può più recitare.

Tutto questo non è stato un abbaglio collettivo: Quentin Tarantino in persona ha confermato che avrebbe fatto The Movie Critic al Festival di Cannes 2023, dove era ospite d'onore della Quinzaine des Cinéastes. A quella proiezione speciale di Rolling Thunder c'eravamo: abbiamo sentito con le nostre orecchie che stava scrivendo la sceneggiatura. Poi invece, lo scorso anno, Deadline ha stroncato ogni sogno: nonostante la notizia che, per sfruttare il tax credit, il regista avesse in programma delle riprese in California da fare entro il 2024, per poi continuare nel 2025, tutto è stato bloccato. Tarantino ha detto di non essere soddisfatto del copione e di aver perso interesse nel film. Un fulmine a ciel sereno.

E poi, proprio come in un thriller, il colpo di scena: un sequel di C'era una volta a... Hollywood si farà davvero. The Adventures of Cliff Booth è stato annunciato il primo aprile 2025 al CinemaCon e The Hollywood Reporter ha dovuto specificare che non si trattava di uno scherzo. E sì: Brad Pitt tornerà nel ruolo di Cliff Booth. Ecco tutto quello che sappiamo.

The Adventures of Cliff Booth: Brad Pitt ci sarà, dirige David Fincher

Quanto scritto da Tarantino per The Movie Critic è finito dunque in The Adventures of Cliff Booth (noto anche come The Continuing Adventures of Cliff Booth): questo il titolo del sequel di C'era una volta a... Hollywood. Ad acquistarlo è stato Netflix (per una cifra di 20 milioni di dollari) e Brad Pitt ha avuto il permesso del regista, che ha scritto la sceneggiatura, di tornare a interpretare il personaggio. Il progetto è ancora molto segreto, ma si sa che a dirigerlo sarà un altro grande regista: David Fincher. A fare il suo nome è stato proprio Pitt: i due hanno lavorato insieme a Seven, Fight Club e Il curioso caso di Benjamin Button. Pare che Fincher sia rimasto fortemente impressionato dalla sceneggiatura scritta da Tarantino.

Il film è descritto come "uno spin-off stand-alone di C'era una volta a... Hollywood", ambientato a Los Angeles qualche tempo dopo i fatti del film originale. Ci mostrerà dunque cosa è successo a Cliff Booth dopo l'incontro con i seguaci di Charles Manson. Pitt, durante il press tour di F1 ha rivelato che le riprese dovrebbero cominciare a fine luglio 2025, con una possibile uscita nel 2026.

La trama di The Adventures of Cliff Booth

Brad Pitt è Cliff Booth

Il personaggio di Cliff Booth è ispirato alla vita di un vero stuntman: Hal Needham. Paracadutista nella guerra di Corea, dopo aver fatto il modello per le sigarette Viceroy cominciò una carriera nel mondo del cinema. Fece da controfigura a star quali Clint Walker, specializzato in film western, e Burt Reynolds. Nel 1971, insieme ad altri colleghi, fondò la Stunts Unlimited. E, sempre negli anni '70, diventò regista: il suo film d'esordio, Il bandito e la madama, è uscito proprio nel 1977, anno in cui avrebbe dovuto essere ambientato The Movie Critic. Nel 2013 gli è stato assegnato l'Oscar onorario alla carriera. E indovinate un po' chi l'ha introdotto? Proprio Tarantino. Possiamo quindi ipotizzare che The Adventures of Cliff Booth possa concentrarsi sul passaggio da stuntman a regista del protagonista.

Il cast

Abbiamo detto che il protagonista è Brad Pitt. Ma il cast si sta arricchendo sempre di più. Sono infatti stati annunciati come interpreti: Elizabeth Debicki, Carla Gugino, Scott Caan e Yahya Abdul-Mateen II. Non si sa ancora nulla sui loro ruoli.

Leonardo DiCaprio è Rick Dalton

Anche se ci sono già dei rumours: Scott Caan potrebbe interpretare suo padre, l'attore James Caan. Elizabeth Debicki potrebbe essere una critica cinematografica, Pauline Kael, e si dice che sia Leonardo DiCaprio che Margot Robbie potrebbero tornare con un cameo dei loro personaggi, ovvero Rick Dalton e Sharon Tate.