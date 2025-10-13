Blanca, per il regista Abbatangelo: "è come la focaccia genovese, torni sempre anche solo per lei"

Il regista di Blanca 3, Nicola Abbatangelo, e il cast ci guidano tra nuove e vecchie location della serie Rai, tra gli scorci di una Genova 'che ti strega'. Ogni lunedì su Rai1.

Un'immagine di Blanca 3
Un'eredità importante quella presa da Nicola Abbatangelo dall'amico e collega Jan Maria Michelini dietro la macchina da presa della terza stagione di Blanca, ogni lunedì su Rai1. Non è facile subentrare dopo un lavoro consolidato, ma ha aiutato la nuova direzione presa dagli sceneggiatori: la scelta di concentrarsi maggiormente sul romance e meno sul crime.

Blanca Maria Chiara Giannetta Enzo Paci Scena Terza Stagione Serie Tv Rai
Una scena della terza stagione

"Si tratta di una ripartenza per tutti" ci dice il regista, che co-dirigerà anche il remake di Sandokan e la nuova stagione di Doc - Nelle tue mani. "Bisogna chiedersi cosa il personaggio vive oggi e quindi quali sono le sfide anche un po' universali che attraversa".

La Genova di Blanca, una location che resta nel cuore

Blanca Maria Chiara Giannetta Chiara Baschetti Scena Terza Stagione Serie Tv Rai
Girare in loco

Non è facile nemmeno fare proprie le location - soprattutto meno battute nella fiction nostrana, come quelle liguri - che sono state già sfruttate da altri prima di te. Ma Nicola Abbatangelo se n'è subito innamorato: "È raro finire le riprese e poi rimanere mezz'ora a guardare i tramonti. Ho finito per aggiungere qualche scena per sfruttare quegli spazi e scorci bellissimi. Ero stato lì poche volte, quindi per me è stata una scoperta in parallelo al lavoro. Mi sono lasciato sorprendere da quello che Blanca riesce a portare a quel posto".

Dal porto ai Camogli: i luoghi "nuovi" della terza stagione

Blanca Domenico Diele Scena Terza Stagione Serie Tv Rai
Blanca. Domenico Diele new entry della terza stagione

"Abbiamo utilizzato molto di più Camogli" - come ci hanno detto anche Giannetta e Zeno - _"Tutto quello che il mare può raccontare sia come nostalgia sia come orizzonte verso l'ignoto. Grande protagonista della terza stagione è il porto di Genova, grazie alla sua maestosità e alle new entry che gli spettatori hanno già conosciuto.

Blanca Matildegioli Immagine Terza Stagione Serie Tv Rai
Gioli sotto la pioggia ligure

Ovvero Domenico Diele nei panni di un contractor che si avvicina pericolosamente alla protagonista e Matilde Gioli in quelli della sua responsabile... e forse qualcos'altro, mentre mantengono alcuni segreti sul loro passato e sul legame di lui col primo caso che Blanca e Liguori affrontano in questa stagione. Il porto tornerà fondamentale anche nel finale, come ci conferma il regista: "Anche qui il luogo diventa metafora del racconto: dover partire, dover restare, perché restiamo o perché partiamo".

Blanca "è come la focaccia genovese"

Il piatto tipico genovese che secondo lui rappresenta meglio Blanca è sicuramente la focaccia (o pizza) ripiena: "Ho preso quattro chili durante le riprese" - scherza - "Perché è semplice ma buona, perché all'inizio non la capisci bene essendo così sottile ma poi vorresti tornare anche solo per lei. È così che ricordo Genova: quel posto che all'inizio ti strega e poi ci lasci un pezzo di cuore".

Blanca Maria Chiara Giannetta Scena Colori Terza Stagione Serie Tv Rai
I colori di Blanca Ferrando

Nicola Abbatangelo ha dovuto anche (ri)appropriarsi delle location vecchie. Su tutte il commissariato "perché è pura vita quotidiana. Un caos ordinato che cambia continuamente" e le camere nere ovvero il modo in cui la protagonista vede il mondo. "Rappresentano la sua visione e quindi la sua realtà, che è cambiata, quindi dovevano cambiare anch'esse".

Le location preferite del cast

Blanca3 Serietv Cast
Blanca 3: una scena della serie

Nelle nuove puntate sono arrivati nuovi posti tutti da scoprire, come ci racconta Maria Chiara Giannetta: "Il primo anno abbiamo girato nel periodo Covid, quindi era tutto chiuso e si usciva poco. Il secondo è stato fatto tutto abbastanza di corsa. Invece quest'anno abbiamo esplorato molto di più Camogli con il sole, dove abbiamo fatto base rispetto alle altre stagioni a Genova".

Nel capoluogo ligure tende oramai a frequentare gli stessi posti, perché oramai è "cittadina onoraria" e si sente a casa.
Giuseppe Zeno cita invece il museo navale, che coinvolge un caso e che ha visitato tra un ciak e l'altro mentre la collega provava. Entrambi sono rimasti affascinati dal bacino di carenaggio, dove hanno girato a notte fonda, lasciandoci con la curiosità: "Un posto assurdo. Non potete immaginarvi ciò che vedrete" (ridono).