Blanca 3: Liguori nei guai per stanare Domenico nella penultima puntata, stasera su Rai 1 e RaiPlay

Il quinto e penultimo appuntamento con Blanca 3, in onda stasera su Rai 1 e in streaming su RaiPlay, porterà Liguori vicino alla verità su Domenico: ecco le anticipazioni di lunedì 27 ottobre

Blanca 3 è quasi pronta a salutare il suo pubblico: la nuova stagione della serie con Maria Chiara Giannetta giunge infatti stasera, lunedì 27 ottobre, alla sua penultima puntata.

Anche Acido, questo il titolo del quinto appuntamento, è ispirato ai gialli di Patrizia Rinaldi.

Dove vedere Blanca 3, in TV e in streaming

Blanca 3: una scena della serie

Salutata da ascolti in linea con la sua fama presso il pubblico (la fiction ha fin qui puntualmente battuto la concorrenza del Grande Fratello su Canale 5), la terza stagione di Blanca è in onda ogni lunedì su Rai 1. E questo non farà eccezione: la quinta puntata comincerà alle 21:30, subito dopo la conclusione di Affari Tuoi.

La serie è visibile anche in streaming su RaiPlay, in contemporanea e on demand. Sulla piattaforma gratuita della RAI sono inoltre disponibili, oltre agli episodi della stagione 3 già trasmessi, anche le due stagioni precedenti.

Blanca 3, la trama della quinta puntata

Blanca. Domenico Diele new entry della terza stagione

Il commissariato San Teodoro è in subbuglio per il caso di uno assalitore misterioso che sfregia con l'acido giovani ragazze apparentemente senza nessun legame. Liguori e la sua squadra però, durante l'indagine, scoprono che un tratto comune c'è: tutte le ragazze si erano sottoposte a interventi più o meno vistosi di chirurgia estetica.

Blanca intanto accoglie a casa Lucia, in visita a Genova e più caustica che mai. La nostra protagonista vorrebbe rivelare alla ragazzina quel segreto che custodisce gelosamente, ma sente che il momento non è ancora arrivato.

A proposito di segreti: Domenico sta chiaramente nascondendo qualcosa a Blanca. Liguori lo capisce e, per proteggere la Ferrando, decide di seguire personalmente Domenico. Peccato, però, che non potrà fare a meno di finire nei guai...

Il cast della terza stagione

Blanca 3: una scena della serie

Non soltanto i volti già conosciuti e amati, come quello della protagonista, Maria Chiara Giannetta, e di Giuseppe Zeno, che torna a vestire i panni di Michele Liguori, in Blanca 3 ci saranno anche diverse, interessanti new entry.

A cominciare dalla simpaticissima Ronda, la cagnolina che ha preso il posto di Fiona/Linneo, chiamata qui a interpretare Cane 3.

Ecco il cast completo: