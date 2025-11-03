Blanca 3: un finale avvolto dai dubbi è quello che andrà in onda stasera su Rai 1 e RaiPlay

Sono tante le domande che si affollano nell'ultima puntata di Blanca 3, molte delle quali riguardano naturalmente Domenico e il suo rapporto con la protagonista: ecco la trama del finale di stagione

Anche la corsa di Blanca 3 è giunta alla sua naturale conclusione: stasera su Rai 1, alle 21:30, il pubblico scoprirà, nel corso dell'ultima puntata, se il legame tra la protagonista e Domenico è destinato a continuare, anche in virtù della gravidanza, o a interrompersi per sempre.

Blanca 3, la trama del finale di stagione

I colori di Blanca nella terza stagione della serie Rai

Nella puntata intitolata Il bambino, mentre Liguori affronta le conseguenze delle sue azioni, Blanca deve confrontarsi una volta per tutte con le bugie di Domenico, che la riguardano da vicino e la portano a chiedersi una volta per tutte se faccia bene a fidarsi di lui.

In una corsa contro il tempo, Blanca decide di portare avanti l'indagine sul bambino scomparso mettendosi in pericolo in prima persona. Riuscirà a non avere paura del "buio" che troverà?

Il solo a conoscere la verità anche sulle sue condizioni - Blanca è incinta - è, come sempre, Liguori, che ha promesso di rimanerle accanto qualsiasi cosa accada.

Dove vedere tutte le stagioni di Blanca

Blanca 3: una scena della serie

La terza stagione di Blanca è andata in onda per 6 lunedì su Rai 1. Incluso, naturalmente, questo 3 novembre: il finale di stagione comincerà alle 21:30, subito dopo la conclusione di Affari Tuoi.

La serie è visibile anche in streaming su RaiPlay, in contemporanea e on demand. Sulla piattaforma gratuita della RAI saranno disponibili da stasera le tre stagioni complete di Blanca. In attesa di scoprire se la quarta ci sarà.

Il cast della terza stagione

Matilde Gioli sotto la pioggia nella terza stagione di Blanca

Non soltanto i volti già conosciuti e amati, come quello della protagonista, Maria Chiara Giannetta, e di Giuseppe Zeno, che torna a vestire i panni di Michele Liguori, in Blanca 3 ci sono state anche diverse, interessanti new entry.

A cominciare dalla simpaticissima Ronda, la cagnolina che ha preso il posto di Fiona/Linneo, chiamata qui a interpretare Cane 3.

Ecco il cast completo: